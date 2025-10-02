Publicidad

El secreto mejor guardado de Kaia Gerber: su smoothie favorito que querrás probar YA

Este smoothie es el favorito de la top model y lo mejor es que es súper fácil de hacer. Te enseñamos cómo.
jue 02 octubre 2025 02:30 PM
El smoothie de proteína favorito de Kaia Gerber.

Kaia Gerber revela uno de sus secretos wellness de la mano con MADE OF, la marca de proteínas que apuesta por lo real. Su secreto: un smoothie tan fácil de hacer que promete convertirse en tu nuevo ritual de todos los días.

¿Qué es MADE OF?

MADE OF es una marca de proteínas de Whey Isolate, una proteína altamente purificada, baja en grasas, carbohidratos y lactosa, ideal para dietas estrictas y una recuperación muscular rápida. Cuentan con solamente dos sabores: vainilla y chocolate.

Proteína de vainilla y chocolate MADE OF (Instagram @madeof_____)

Es una marca pensada para todos: desde atletas profesionales hasta quienes disfrutan mantenerse activos en su día a día. Para ellos, menos es más. Menos ingredientes y complicaciones, más proteína y más confianza. Provienen de Nueva Zelanda y destacan por su calidad premium, con ingredientes orgánicos y seleccionados de la manera más cuidadosa.

Hoy MADE OF reveló su colaboración con Kaia Gerber a través de Instagram, compartiendo la receta del smoothie favorito de la top model.

¿Cómo preparar el smoothie de proteína de Kaia Gerber?

Kaia's Whey: chocolate p&b espresso smoothie (Simone Oppes/Shutterstock / Simone Oppes)

Ingredientes:

  • Un plátano congelado
  • 3 o 4 hielos
  • 1 scoop de proteína de chocolate
  • 1 cucharada de peanut butter o crema de almendra
  • Canela en polvo
  • Un shot de expresso o 1 cucharada de café espresso molido
  • ¾ de una taza de leche de almendra
  • Opcional: trocitos de cacao nibs para darle un toque crujiente

Instrucciones:

  1. En una licuadora agrega primero los ingredientes sólidos: plátano, hielos, proteína de chocolate, peanut butter o crema de almendras, canela al gusto y cacao nibs (opcional).
  2. Después, agrega el espresso y la leche de almendra.
  3. Licúa y ¡listo!

Si eres fan de los smoothies de proteína y ya estabas aburrido del mismo post workout de siempre, esta receta de Kaia Gerber es un must si buscabas algo rico, nutritivo y rápido de preparar.

