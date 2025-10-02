Kaia Gerber revela uno de sus secretos wellness de la mano con MADE OF, la marca de proteínas que apuesta por lo real. Su secreto: un smoothie tan fácil de hacer que promete convertirse en tu nuevo ritual de todos los días.
El secreto mejor guardado de Kaia Gerber: su smoothie favorito que querrás probar YA
¿Qué es MADE OF?
MADE OF es una marca de proteínas de Whey Isolate, una proteína altamente purificada, baja en grasas, carbohidratos y lactosa, ideal para dietas estrictas y una recuperación muscular rápida. Cuentan con solamente dos sabores: vainilla y chocolate.
Es una marca pensada para todos: desde atletas profesionales hasta quienes disfrutan mantenerse activos en su día a día. Para ellos, menos es más. Menos ingredientes y complicaciones, más proteína y más confianza. Provienen de Nueva Zelanda y destacan por su calidad premium, con ingredientes orgánicos y seleccionados de la manera más cuidadosa.
Hoy MADE OF reveló su colaboración con Kaia Gerber a través de Instagram, compartiendo la receta del smoothie favorito de la top model.
¿Cómo preparar el smoothie de proteína de Kaia Gerber?
Ingredientes:
- Un plátano congelado
- 3 o 4 hielos
- 1 scoop de proteína de chocolate
- 1 cucharada de peanut butter o crema de almendra
- Canela en polvo
- Un shot de expresso o 1 cucharada de café espresso molido
- ¾ de una taza de leche de almendra
- Opcional: trocitos de cacao nibs para darle un toque crujiente
Instrucciones:
- En una licuadora agrega primero los ingredientes sólidos: plátano, hielos, proteína de chocolate, peanut butter o crema de almendras, canela al gusto y cacao nibs (opcional).
- Después, agrega el espresso y la leche de almendra.
- Licúa y ¡listo!
Si eres fan de los smoothies de proteína y ya estabas aburrido del mismo post workout de siempre, esta receta de Kaia Gerber es un must si buscabas algo rico, nutritivo y rápido de preparar.