El secreto mejor guardado de Kaia Gerber: su smoothie favorito que querrás probar YA

¿Qué es MADE OF?

MADE OF es una marca de proteínas de Whey Isolate, una proteína altamente purificada, baja en grasas, carbohidratos y lactosa, ideal para dietas estrictas y una recuperación muscular rápida. Cuentan con solamente dos sabores: vainilla y chocolate.

Proteína de vainilla y chocolate MADE OF (Instagram @madeof_____)

Es una marca pensada para todos: desde atletas profesionales hasta quienes disfrutan mantenerse activos en su día a día. Para ellos, menos es más. Menos ingredientes y complicaciones, más proteína y más confianza. Provienen de Nueva Zelanda y destacan por su calidad premium, con ingredientes orgánicos y seleccionados de la manera más cuidadosa.

Hoy MADE OF reveló su colaboración con Kaia Gerber a través de Instagram, compartiendo la receta del smoothie favorito de la top model.