Las recetas perfectas para comer delicioso sin lavar trastes

Aquí te va una guía con recetas incluidas para que limpies lo mínimo mientras comes delicioso.

Principio básico, un solo recipiente o muy pocos

Este es el truco maestro, que tu receta se cocine en un solo sartén, olla o bandeja. Menos recipientes equivale a menos cosas por lavar.

Recetas que funcionan:

Bowl de arroz y proteína: pon arroz, verduras, alguna proteína (pollo, huevo, pescado) y elige tu sazón favorito para que puedas incluirlo todo en una misma olla.

Tostadas o sopes en sartén: coloca lo que quieras encima de tortilla o la masa, ponla sobre el sartén y listo.

Pasta salad: solo ensuciarás una olla y el bowl donde irá la ensalada. Ya que tengas la pasta cocida espera a que se enfríe y agrega lechuga, edamames, aguacate, queso panela en cubitos, aderezo y jitomatitos cherry en el bowl , mezcla todo y disfruta.

donde irá la ensalada. Ya que tengas la pasta cocida espera a que se enfríe y agrega lechuga, edamames, aguacate, queso panela en cubitos, aderezo y jitomatitos en el , mezcla todo y disfruta. Mini pizzas: en un bagel o pan, agrega salsa de tomate, queso y pepperoni, mete todo al horno y listo.

Si buscas una receta fácil, rápida y sin ensuciar mucho, las mini pizzas son tu opción perfecta. (S.andrian/Shutterstock / S.andrian)

Sheet pan dinner (todo al horno en una sola bandeja): verduras, carne y algún carbohidrato en la misma charola. Puedes forrar con papel aluminio o papel pergamino para que sea más limpio. Esta idea también la puedes aplicar para el postre, puedes agregar frutos rojos, granola y yogurt, todo en una misma charola, ponerlo en el congelador y listo.

Así, al final solo limpias esa bandeja o esa olla, en lugar de diez cosas distintas.