¿A quién no le gusta poder ahorrar un poco de tiempo y aún así dejar todo impecable? Y no, no te traemos la típica solución de platos y cubiertos deshechables que arruinan todo lo aesthetic, sino recetas que utilizan lo indispensable y ya.
Las recetas perfectas para comer delicioso sin lavar trastes
Aquí te va una guía con recetas incluidas para que limpies lo mínimo mientras comes delicioso.
Principio básico, un solo recipiente o muy pocos
Este es el truco maestro, que tu receta se cocine en un solo sartén, olla o bandeja. Menos recipientes equivale a menos cosas por lavar.
Recetas que funcionan:
- Bowl de arroz y proteína: pon arroz, verduras, alguna proteína (pollo, huevo, pescado) y elige tu sazón favorito para que puedas incluirlo todo en una misma olla.
- Tostadas o sopes en sartén: coloca lo que quieras encima de tortilla o la masa, ponla sobre el sartén y listo.
- Pasta salad: solo ensuciarás una olla y el bowl donde irá la ensalada. Ya que tengas la pasta cocida espera a que se enfríe y agrega lechuga, edamames, aguacate, queso panela en cubitos, aderezo y jitomatitos cherry en el bowl, mezcla todo y disfruta.
- Mini pizzas: en un bagel o pan, agrega salsa de tomate, queso y pepperoni, mete todo al horno y listo.
- Sheet pan dinner (todo al horno en una sola bandeja): verduras, carne y algún carbohidrato en la misma charola. Puedes forrar con papel aluminio o papel pergamino para que sea más limpio. Esta idea también la puedes aplicar para el postre, puedes agregar frutos rojos, granola y yogurt, todo en una misma charola, ponerlo en el congelador y listo.
Así, al final solo limpias esa bandeja o esa olla, en lugar de diez cosas distintas.
Recetas anti-trastes
Aquí van otras tres ideas que puedes adaptar como quieras:
1. One-pan pasta rápida
- En una olla amplia, pones pasta seca, agua, sal, tus verduras favoritas y trozos de jamón o pollo. Cocinas hasta que la pasta absorba casi todo el agua, revolviendo de vez en cuando. Al final añade queso rallado o crema si gustas.
2. Huevos al horno con camote y verduras
- En una bandeja para hornear, pones rodajas de camote u otra verdura firme (como calabaza, pimiento) con aceite, sal y pimienta. A mitad del horneado, haces huecos entre las verduras y rompes huevos ahí. Horneas unos minutos más hasta que los huevos cuajen.
3. Bowl de arroz estilo burrito
- Cocina arroz en una olla pequeña. En la misma olla, añade frijoles, maíz y especias. Ponlo sobre una tortilla de burrito y sirve encima alguna proteína, queso y tu salsa favorita.
Tips extra para que lavar trastes no te quite la paz
- Lava mientras cocinas: aprovecha los “ratitos muertos” (cuando algo se calienta u hornea) para lavar algún cuchillo o plato que ya usaste. Lavarlos mientras cocinas o inmediatamente después ayuda a que la tarea sea mucho más eficiente.
- Deja remojando lo difícil: si tienes algo con restos pegados, déjalo remojando mientras comes o haces otra cosa para que después lavarlo sea más fácil.
- Usa papel aluminio o pergamino para cubrir bandejas o forrar superficies. Así muchas partes quedan casi limpias.
- Sé minimalista con la vajilla, usa solo uno o dos utensilios y reutilizarlos mientras cocinas para que sea menos lo que tienes que lavar al final.
No estamos diciendo que ya no lavarás un plato más, pero sí puedes minimizar el drama. Cocinar con estrategia, elegir recetas que comparten espacio, y limpiar un poco durante el proceso, todo eso suma. La próxima vez que te entre el bajón de no quiero lavar nada, recuerda estas ideas.