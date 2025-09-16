¿Cuál es el secreto detrás de la rutina de ejercicio de Victoria Beckham? Aquí te contamos

¿Cuál es el secreto detrás de la rutina de ejercicio de Victoria Beckham?

Victoria Beckham no se anda con pretextos, pues ha dicho en entrevistas pasadas que su rutina de ejercicios comienza entre las 5:30 y 6:00 a.m. con una carrera de unos 6 km de cinta, mezclando subir inclinación, trote y caminar rápido.

Después de ese arranque cardio, se pone manos a la obra con trabajo con entrenador personal, dedicando unos 30 minutos a piernas, otros 30 a brazos, tonificación y trabajo de core con planchas y abdominales estáticos.

Fuerza, movimientos funcionales y más en la workout routine de Victoria Beckham

En lugar de sólo correr en la cinta, Victoria incorpora peso libre (dumbbells o barras), trabajo con el peso corporal y ejercicios funcionales que usan más de una articulación, esto le da al cuerpo un desafío real, mejora la estabilidad y evita estancamientos.

Su entrenador, Bobby Rich, dice que tienen ciclos pues hay días de fuerza, días de hipertrofia, días de cardio o resistencia, con recuperación incluida. Eso ayuda a que no sea siempre el mismo esfuerzo, lo que favorece mejoría real más que solo “mantenerse”.