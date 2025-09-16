¿Cuál es el secreto detrás de la rutina de ejercicio de Victoria Beckham? Aquí te contamos

Victoria Beckham ha llamado la atención no solo por su talento como diseñadora de modas y por formar parte de las Spice Girls, sino también por la manera en que entrena y cuida su cuerpo.
Más allá del tamaño, lo que realmente impresiona son sus músculos definidos y funcionales, que le han valido elogios y comentarios en el mundo del fit. Aquí te contamos cuál es su rutina de workout.
¿Cuál es el secreto detrás de la rutina de ejercicio de Victoria Beckham?
Victoria Beckham no se anda con pretextos, pues ha dicho en entrevistas pasadas que su rutina de ejercicios comienza entre las 5:30 y 6:00 a.m. con una carrera de unos 6 km de cinta, mezclando subir inclinación, trote y caminar rápido.
Después de ese arranque cardio, se pone manos a la obra con trabajo con entrenador personal, dedicando unos 30 minutos a piernas, otros 30 a brazos, tonificación y trabajo de core con planchas y abdominales estáticos.
Fuerza, movimientos funcionales y más en la workout routine de Victoria Beckham
En lugar de sólo correr en la cinta, Victoria incorpora peso libre (dumbbells o barras), trabajo con el peso corporal y ejercicios funcionales que usan más de una articulación, esto le da al cuerpo un desafío real, mejora la estabilidad y evita estancamientos.
Su entrenador, Bobby Rich, dice que tienen ciclos pues hay días de fuerza, días de hipertrofia, días de cardio o resistencia, con recuperación incluida. Eso ayuda a que no sea siempre el mismo esfuerzo, lo que favorece mejoría real más que solo “mantenerse”.
Ejercicios de frecuencia y adaptaciones que hace Victoria Beckham
Victoria entrena 5 días a la semana, a veces 6.
Si viaja, no baja la guardia, pues hace sesiones remotas o adapta lo que puede donde esté.
El truco está en mezclar cardio matutino, luego entrenamiento de fuerza, trabajo de core, y clases que cambian como las de SoulCycle, entrenamientos grupales tipo Bootcamp y más.
Hábitos complementarios que tiene Victoria Beckham
No todo es ir al gym a levantar pesas o correr. Victoria cuida bastante sus hábitos técnicos:
Empieza el día con vinagre de manzana con el estómago vacío.
Smoothies verdes cargados de vegetales (espinaca, brócoli, apio, fruta, jengibre entre otros).
Hidratación, recuperación y flexibilidad también forman parte del juego. Yoga, movilidad, estiramientos para que el cuerpo no solo esté fuerte, sino funcional.
Lo que podemos aprender de Victoria Beckham
Lo más inspirador no es que corra 6 km o entrene con pesas, sino que:
Aunque los entrenamientos sean duros, lo hace algo realista para su vida.
Si siempre haces lo mismo, el cuerpo se acostumbra, variar (tipo de ejercicio, intensidad, objetivos) es clave.
Entrenar fuerza da músculos de calidad, no se trata de volumen, sino de salud articular, fuerza funcional y apariencia tonificada.
El bienestar mental importa, para Victoria entrenar también es parte de sentirse lista para el día, de despejar la mente.
No hay magia de un día para otro, sino un estilo de vida con disciplina, buen gusto, variedad y un fuerte enfoque en bienestar integral.