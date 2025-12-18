The Mark: cien años de lujo con actitud neoyorquina

“Las personas vienen a The Mark porque saben que es más que un hotel. Es un lugar donde nacen recuerdos inolvidables, de esos que se atesoran para siempre”.
La frase de Izak Senbahar no es marketing bonito, es prácticamente una advertencia. Porque entrar a The Mark es aceptar que Nueva York te va a tratar muy, muy bien.
En Nueva York, The Mark logra lo impensable, destacar sin gritar. Este año llegan a su aniversario número cien desde que abrió por primera vez y, desde entonces, se ha convertido en una institución del Upper East Side. No solo por su clientela célebre, sino por esa mezcla rara de elegancia clásica con un lujo que se atreve a divertirse.
Para celebrar este centenario como se debe, llega el primer libro de Assouline dedicado al hotel, escrito por Derek Blasberg, autor del New York Times y uno de los insiders más afilados del mundo de la moda, el arte y la cultura pop. El resultado es exactamente lo que imaginas, glamour, sofisticación y muchas historias.
El libro funciona como un pase directo a este ícono neoyorquino que es mitad pied-à-terre, mitad private club. Un lugar donde los huéspedes no solo se hospedan, sino que se instalan. Parte clave de esta personalidad nació en 2005, cuando el diseñador francés Jacques Grange reinventó The Mark sin borrar su historia. Respetó su estatus clásico, pero le dio una nueva energía con interiores contemporáneos, atrevidos y sorprendentemente cómodos.
Grange no trabajó solo, convocó a un dream team creativo que incluyó a Karl Lagerfeld, Guy de Rougemont, Paul Mathieu y Mattia Bonetti, quienes diseñaron piezas a la medida que hoy forman parte del ADN visual del hotel. Cada uno aportó carácter, textura y ese tipo de detalles que no siempre se notan a primera vista, pero que hacen toda la diferencia.
Si hablamos de momentos icónicos, The Mark también juega un papel estelar en la cultura pop. Desde hace años es el preludio oficial de la Met Gala. Es ahí donde comienzan las fotos, los looks, los nervios y la magia.
Súmale experiencias curadas que parecen salidas de una película, como paseos en velero privado o el famoso bicitaxi personalizado conocido como el “Bergdorf Goodman Express”, y la ecuación está completa. Por si fuera poco, el hotel presume la suite más grande de Norteamérica, porque aquí el lujo no sabe de modestia falsa.
La vida dentro de The Mark se extiende mucho más allá de las habitaciones. Su propuesta de belleza, gastronomía y lifestyle lo ha convertido en un punto de referencia para locales y viajeros por igual. Desde el salón insignia de Frédéric Fekkai hasta Caviar Kaspia at The Mark, pasando por The Mark Restaurant by Jean-Georges, el elegante Mark Bar y una librería Assouline que invita a perder la noción del tiempo, todo está pensado para quedarse, no solo para pasar.
Al final, The Mark no es solo un hotel bonito con buena ubicación. Es una forma muy específica de entender el lujo, audaz, inteligente, memorable y profundamente neoyorquina. Cien años después, sigue haciendo exactamente lo que prometió desde el inicio: crear recuerdos que no se olvidan.
Sobre el autor
Derek Blasberg es escritor, editor y autor del New York Times. Actualmente se desempeña como Head of Fashion & Beauty y Director of Public Figures en YouTube, además de formar parte del equipo senior de Gagosian Gallery. Es editor colaborador en Vanity Fair, Architectural Digest y distintas ediciones internacionales de Vogue, lo que lo convierte en una de las voces más influyentes del lujo contemporáneo.