The Mark: cien años de lujo con actitud neoyorquina

Grange no trabajó solo, convocó a un dream team creativo que incluyó a Karl Lagerfeld, Guy de Rougemont, Paul Mathieu y Mattia Bonetti, quienes diseñaron piezas a la medida que hoy forman parte del ADN visual del hotel. Cada uno aportó carácter, textura y ese tipo de detalles que no siempre se notan a primera vista, pero que hacen toda la diferencia.

Si hablamos de momentos icónicos, The Mark también juega un papel estelar en la cultura pop. Desde hace años es el preludio oficial de la Met Gala. Es ahí donde comienzan las fotos, los looks, los nervios y la magia.

Súmale experiencias curadas que parecen salidas de una película, como paseos en velero privado o el famoso bicitaxi personalizado conocido como el “Bergdorf Goodman Express”, y la ecuación está completa. Por si fuera poco, el hotel presume la suite más grande de Norteamérica, porque aquí el lujo no sabe de modestia falsa.

Además, The Mark ofrece una amplia gama de servicios y comodidades, que van desde el servicio de habitaciones las 24 horas hasta los picnics en Central Park, compras las 24 horas en Bergdorf Goodman, y acceso a actividades como el velero de The Mark, pedicabs, bicicletas, ¡y mucho más! (Angela Pham)

La vida dentro de The Mark se extiende mucho más allá de las habitaciones. Su propuesta de belleza, gastronomía y lifestyle lo ha convertido en un punto de referencia para locales y viajeros por igual. Desde el salón insignia de Frédéric Fekkai hasta Caviar Kaspia at The Mark, pasando por The Mark Restaurant by Jean-Georges, el elegante Mark Bar y una librería Assouline que invita a perder la noción del tiempo, todo está pensado para quedarse, no solo para pasar.