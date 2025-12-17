Un recorrido por la magia navideña: así se vive diciembre en El Palacio de Hierro

La temporada navideña toma vida frente al Árbol de Navidad x Dior en El Palacio de Hierro Polanco. Desde su inauguración, el espacio reunió a invitados especiales, familias y curiosos que esperaban el instante exacto en que la estructura dorada se iluminara por completo, dando paso a ese momento que anuncia que la temporada ya comenzó.

En El Palacio de Hierro Centro, el recorrido continúa y aquí es donde la magia parece cobrar vida a través de las vitrinas de la tienda que se encienden como una pequeña escena de la obra El Cascanueces. Frente a ellas, la gente se detiene más tiempo de lo habitual para poder observar cada adorno y tomarse fotos.

El camino sigue en El Palacio de Hierro Durango y Perisur, donde el Mercado de la Navidad abre sus puertas con una atmósfera cálida que invita a caminar lento y recorrer cada rincón. Entre luces doradas con toques cálidos, antojos dulces y puestos decorados con detalles que evocan las fiestas de invierno, el espacio se convierte en un refugio para quienes disfrutan esta época desde lo cotidiano.

Con una bebida caliente, recorriendo con tranquilidad cada stand o simplemente apapacharse con un postre que endulce la noche, es como el mercado logra tener ese encanto que se siente cuando la ciudad empieza a prepararse para celebrar.

La ruta regresa en El Palacio de Hierro Polanco, donde el espíritu de la navidad toma distintas formas. Ahí, el Selfie Experience —que es de entrada gratuita—, se volverá el lugar favorito de quienes quieren viajar sin tener que salir de la tienda, con escenografías inspiradas en distintas ciudades icónicas en esta época decembrina.

Obviamente no puedes olvidar entrar a El Palacio de la Navidad, ubicado en el sótano -1, en donde podrás encontrar los mejores regalos para los más pequeños de la casa. Visita el trineo de Santa y la estación para hacer tu propia carta ahí mismo, mientras te llenas de inspiración en cada pasillo lleno de emoción e ilusiones.

Muy cerca se encuentra El Pop Up Gourmet que ofrece sabores que despiertan el apetito incluso de los que solo van “de paso”. Puedes encontrar también un espacio para los complementos de tu cena navideña.

En la Zona de Gifting, ubicada en el piso 1, está llena de ideas para sorprender a alguien especial con tu intercambio navideño —desde bufandas, gorros y artículos varios.— Las áreas tienen su propio ritmo, pero juntas forman un recorrido que hace que el tiempo no se sienta.

Cada espacio forma parte de un recorrido que celebra la magia de diciembre y convierte cada visita en una oportunidad para descubrir algo nuevo. No importa por dónde empiece el camino: todas las experiencias están diseñadas para disfrutarse y compartir la temporada de una manera única.

Agenda de temporada en El Palacio de Hierro

- Árbol de Navidad x Dior (El Palacio de Hierro Polanco): Hasta el 7 de enero, 11:00 a 21:00 hrs. Entrada gratuita.

- Selfie Experience (El Palacio de Hierro Polanco): Hasta el 24 de diciembre , de 11:00 a 21:00 hrs. Entrada gratuita con registro QR

- Pop Up Gourmet (El Palacio de Hierro Polanco): Hasta el 24 de diciembre, 11:00 a 21:00 hrs.

- El Palacio de la Navidad (El Palacio de Hierro Polanco, Sótano -1): Hasta el 7 de enero, 11:00 a 21:00 hrs. Acceso gratuito con registro y QR.

- Vitrinas (El Palacio de Hierro Centro): Hasta el 32 de diciembre , de 11:00 a 21:00 hrs.