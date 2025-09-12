Los mejores planes para pasar este fin de puente en la CDMX

Japón: Del mito al manga

La Gran Ola de Kanagawa de Katsushika Hokusai se presenta por primera vez en México en el Museo Franz Mayer. (Instagram @museofranzmayer)

Si no has tenido la oportunidad de visitar el Met en Nueva York, este es tu momento para ver una de sus obras más icónicas: La Gran Ola de Kanagawa de Katsushika Hokusai. Japón: Del mito al manga, estará en el Museo Franz Mayer por tiempo limitado y recorre la esencia de la cultura japonesa a través de 4 ejes: cielo, mar, bosque y ciudad.

¿Dónde?

Museo Franz Mayer

Dirección: Av. Hidalgo 45, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México, CDMX

Oasis de regreso a CDMX

Los hermanos Gallagher al terminar uno de sus shows de la gira Oasis Live ´25. (Instagram @oasis)

Oasis es una de las bandas británicas más influyentes y su regreso marca un momento histórico con 2 noches que prometen ser legendarias. La espera terminó porque después de quince años de separación, los hermanos Liam y Noel Gallagher por fin regresan este 12 y 13 de septiembre al Estadio GNP Seguros. Este plan es perfecto para cantar a todo pulmón canciones que han marcado a toda una generación.

¿Dónde?

Estadio GNP Seguros

Bar Hopping por la Roma Norte

Un plan que nunca falla. Bar hoppear es todo un arte y la Roma Norte, el lugar perfecto para hacerlo. Lo mejor de esto, funciona para todo: desde una date con tu pareja hasta una noche de drinks con amigos. Te presentamos 3 de los spots más cool del momento para una noche inolvidable.

Café de Nadie

De día una cafetería, de noche un vinyl bar. Situado en el número 47 de Los 50 Mejores Bares de América del Norte, es un espacio donde la música se vuelve el centro del ambiente. Con una colección de 1,500 álbumes de vinilo y una gran variedad de cocteles, este bar imperdible es perfecto para entrar en el mood.

¿Dónde?

Dirección: Chihuahua 135, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Petra Bar

El hotspot ideal para subir un poco el vibe de la noche. Un nuevo concepto donde llegas a un espacio donde la atención al detalle lo es todo. No solo hacen coctelería de autor, sino que hacen sus propios licores. Es el ambiente perfecto para empezar con drinks un poco más fuertes, disfrutar la música y tomarte fotos súper aesthetic.

¿Dónde?

Dirección: Córdoba 27, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Cuauhtémoc, CDMX

Tlecan

Conocido como la única mezcalería en The World´s 50 Best Bars, Tlecan se distingue por su perfecta selección de mezcales artesanales de regiones como Oaxaca, Michoacán y Durango, donde sus cocteles tienen toques modernos y creativos. Gracias a la intimidad del espacio y su gran atmósfera, el bar se vuelve la opción perfecta para terminar la noche.

¿Dónde?

Dirección: Av. Álvaro Obregón 228-Local 2, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX