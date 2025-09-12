Llegó uno de los puentes más esperados del año y en la Ciudad de México nunca te va a faltar un plan. Desde música y arte hasta comida y fiestas, la capital está llena de planes irresistibles y aquí te contamos todo lo que no te puedes perder este fin de semana.
Los mejores planes para pasar este fin de puente en la CDMX
Japón: Del mito al manga
Si no has tenido la oportunidad de visitar el Met en Nueva York, este es tu momento para ver una de sus obras más icónicas: La Gran Ola de Kanagawa de Katsushika Hokusai. Japón: Del mito al manga, estará en el Museo Franz Mayer por tiempo limitado y recorre la esencia de la cultura japonesa a través de 4 ejes: cielo, mar, bosque y ciudad.
¿Dónde?
Museo Franz Mayer
Dirección: Av. Hidalgo 45, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México, CDMX
Oasis de regreso a CDMX
Oasis es una de las bandas británicas más influyentes y su regreso marca un momento histórico con 2 noches que prometen ser legendarias. La espera terminó porque después de quince años de separación, los hermanos Liam y Noel Gallagher por fin regresan este 12 y 13 de septiembre al Estadio GNP Seguros. Este plan es perfecto para cantar a todo pulmón canciones que han marcado a toda una generación.
¿Dónde?
Estadio GNP Seguros
Bar Hopping por la Roma Norte
Un plan que nunca falla. Bar hoppear es todo un arte y la Roma Norte, el lugar perfecto para hacerlo. Lo mejor de esto, funciona para todo: desde una date con tu pareja hasta una noche de drinks con amigos. Te presentamos 3 de los spots más cool del momento para una noche inolvidable.
Café de Nadie
De día una cafetería, de noche un vinyl bar. Situado en el número 47 de Los 50 Mejores Bares de América del Norte, es un espacio donde la música se vuelve el centro del ambiente. Con una colección de 1,500 álbumes de vinilo y una gran variedad de cocteles, este bar imperdible es perfecto para entrar en el mood.
¿Dónde?
Dirección: Chihuahua 135, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX
Petra Bar
El hotspot ideal para subir un poco el vibe de la noche. Un nuevo concepto donde llegas a un espacio donde la atención al detalle lo es todo. No solo hacen coctelería de autor, sino que hacen sus propios licores. Es el ambiente perfecto para empezar con drinks un poco más fuertes, disfrutar la música y tomarte fotos súper aesthetic.
¿Dónde?
Dirección: Córdoba 27, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Cuauhtémoc, CDMX
Tlecan
Conocido como la única mezcalería en The World´s 50 Best Bars, Tlecan se distingue por su perfecta selección de mezcales artesanales de regiones como Oaxaca, Michoacán y Durango, donde sus cocteles tienen toques modernos y creativos. Gracias a la intimidad del espacio y su gran atmósfera, el bar se vuelve la opción perfecta para terminar la noche.
¿Dónde?
Dirección: Av. Álvaro Obregón 228-Local 2, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX
Vivir en Arte de Marta Minujín
Si tu vibe para este puente es más chill, puedes conocer la expo de Marta Minujín: Vivir en Arte en la galería Kurimanzutto. La artista argentina presenta su primer exhibición en México, que trae una selección de trabajos donde se transforma lo cotidiano en experiencias llenas de color, con instalaciones que te invitan a cuestionar el mundo desde otra perspectiva. Es un recorrido ideal para salir de la rutina y es el pretexto perfecto para darte una vuelta por todo lo que la Juárez tiene que ofrecer.
¿Dónde?
Dirección: C. Gobernador Rafael Rebollar 94, San Miguel Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX
Balcón del Zócalo
Como este puente celebra la Independencia mexicana, no puede faltar un plan con toda la vibe de orgullo mexicano. El Balcón del Zócalo le saca todo el provecho a la increíble ubicación que tiene, celebrando de verde, blanco y rojo con una Gran Cena Mexicana este 15 y 16 de septiembre. Una noche llena de cocteles, maridaje con vinos nacionales, mariachi, show folklórico y la mejor vista al corazón de la ciudad, el Zócalo. Un plan que mezcla lo mejor de México con una fiesta inolvidable.
¿Dónde?
Dirección: Av. 5 de Mayo 61, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Cuauhtémoc, CDMX