Estilo de vida

DINAMO es el nuevo hotspot de fitness y wellness en Polanco que redefine la forma en que entrenamos

Olvídate de los gimnasios típicos. Polanco estrenó un templo del fitness y el bienestar que promete una revolución en la forma en que nos cuidamos: DINAMO.
mar 09 septiembre 2025 06:21 PM
Contorno
Un nuevo concepto llegó a Polanco para conquistar a los amantes del movimiento, el diseño y la vida saludable.

Instalado en una casona espectacular, DINAMO es algo más que un gym, es una experiencia integral donde el lujo se entiende como bienestar sin complicaciones.

DINAMO: smart training con inteligencia artificial

El highlight de DINAMO es su primera línea Biostrength de Technogym en Ciudad de México, máquinas que funcionan con inteligencia artificial y personalizan cada rutina de acuerdo a tus metas, historial y progresos.

En palabras simples, tu entrenamiento deja de ser genérico y empieza a trabajar cien por ciento para ti.

DINAMO
Se trata de un concepto que llega para conquistar a los amantes del movimiento, el diseño y la vida saludable. Instalado en una casona espectacular, DINAMO no es “solo un gym”, es una experiencia integral donde el lujo se entiende como bienestar sin complicaciones.

De acuerdo con Technogym, esta tecnología ajusta automáticamente la carga, el rango de movimiento y la velocidad para que cada repetición sea tan precisa como un traje hecho a la medida.

Wellness sin filtros en DINAMO

Pero aquí no todo es levantar peso o sudar. DINAMO apuesta por un enfoque integral de bienestar:

  • Estudio de pilates en alianza con Contorno.
  • Cámara hiperbárica para acelerar la recuperación.
  • Sauna infrarrojo para detox profundo.
  • Café fit by Latte Latte, porque el post-entreno también merece estilo y sabor.
Contorno_pilates
Pero aquí no todo es levantar peso o sudar. DINAMO apuesta por un enfoque integral de bienestar con una alianza con uno de los mejores pilates de la ciudad: Contorno.

Como dicen los fundadores, “DINAMO es un templo moderno del cuidado integral, entrenamiento, recuperación y lifestyle en un mismo lugar.”

Coaching y lifestyle en DINAMO

El espacio incluye coaching y nutrición personalizados, con especialistas certificados que acompañan cada paso.

Además, cuentaa con experiencia digital: check-up con Technogym, app propia y clases on demand, ideal para quienes quieren llevar la experiencia a casa o mientras viajan.

DINAMO: Una comunidad con voz propia

DINAMO busca crear una comunidad aspiracional e inclusiva. Por eso creó un programa de embajadores, donde líderes del fitness, wellness y diseño inspirarán a través de contenido real y cercano. Porque sí, entrenar aquí también es un statement de estilo de vida.

Contorno
DINAMO no quiere ser solo un lugar para entrenar, sino una comunidad aspiracional e inclusiva.

DINAMO es un spot que promete volverse el favorito de quienes buscan elevar su rutina a otro nivel, donde la salud, la innovación y el diseño se encuentran bajo un mismo techo.

Con la llegada de DINAMO, la capital suma un nuevo referente que se alinea con tendencias globales de fitness boutique y wellness integral que ya dominan ciudades como Nueva York y Londres.

Así que si estabas esperando una excusa para renovar tu relación con el ejercicio, aquí está: DINAMO no es solo un gimnasio, es un estilo de vida.

¿Dónde está DINAMO?

Dirección: Anatole France 146, Polanco, CDMX.

