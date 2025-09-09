DINAMO es el nuevo hotspot de fitness y wellness en Polanco que redefine la forma en que entrenamos

Un nuevo concepto llegó a Polanco para conquistar a los amantes del movimiento, el diseño y la vida saludable.
Instalado en una casona espectacular, DINAMO es algo más que un gym, es una experiencia integral donde el lujo se entiende como bienestar sin complicaciones.
Publicidad
DINAMO: smart training con inteligencia artificial
El highlight de DINAMO es su primera línea Biostrength de Technogym en Ciudad de México, máquinas que funcionan con inteligencia artificial y personalizan cada rutina de acuerdo a tus metas, historial y progresos.
En palabras simples, tu entrenamiento deja de ser genérico y empieza a trabajar cien por ciento para ti.
De acuerdo con Technogym, esta tecnología ajusta automáticamente la carga, el rango de movimiento y la velocidad para que cada repetición sea tan precisa como un traje hecho a la medida.
Wellness sin filtros en DINAMO
Pero aquí no todo es levantar peso o sudar. DINAMO apuesta por un enfoque integral de bienestar:
Estudio de pilates en alianza con Contorno.
Cámara hiperbárica para acelerar la recuperación.
Sauna infrarrojo para detox profundo.
Café fit by Latte Latte, porque el post-entreno también merece estilo y sabor.
Como dicen los fundadores, “DINAMO es un templo moderno del cuidado integral, entrenamiento, recuperación y lifestyle en un mismo lugar.”
Publicidad
Coaching y lifestyle en DINAMO
El espacio incluye coaching y nutrición personalizados, con especialistas certificados que acompañan cada paso.
Además, cuentaa con experiencia digital: check-up con Technogym, app propia y clases on demand, ideal para quienes quieren llevar la experiencia a casa o mientras viajan.
DINAMO: Una comunidad con voz propia
DINAMO busca crear una comunidad aspiracional e inclusiva. Por eso creó un programa de embajadores, donde líderes del fitness, wellness y diseño inspirarán a través de contenido real y cercano. Porque sí, entrenar aquí también es un statement de estilo de vida.
DINAMO es un spot que promete volverse el favorito de quienes buscan elevar su rutina a otro nivel, donde la salud, la innovación y el diseño se encuentran bajo un mismo techo.
Con la llegada de DINAMO, la capital suma un nuevo referente que se alinea con tendencias globales de fitness boutique y wellness integral que ya dominan ciudades como Nueva York y Londres.
Así que si estabas esperando una excusa para renovar tu relación con el ejercicio, aquí está: DINAMO no es solo un gimnasio, es un estilo de vida.