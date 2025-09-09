DINAMO es el nuevo hotspot de fitness y wellness en Polanco que redefine la forma en que entrenamos

DINAMO: smart training con inteligencia artificial

El highlight de DINAMO es su primera línea Biostrength de Technogym en Ciudad de México, máquinas que funcionan con inteligencia artificial y personalizan cada rutina de acuerdo a tus metas, historial y progresos.

En palabras simples, tu entrenamiento deja de ser genérico y empieza a trabajar cien por ciento para ti.

Se trata de un concepto que llega para conquistar a los amantes del movimiento, el diseño y la vida saludable. Instalado en una casona espectacular, DINAMO no es “solo un gym”, es una experiencia integral donde el lujo se entiende como bienestar sin complicaciones. (Cortesía)

De acuerdo con Technogym, esta tecnología ajusta automáticamente la carga, el rango de movimiento y la velocidad para que cada repetición sea tan precisa como un traje hecho a la medida.

Wellness sin filtros en DINAMO

Pero aquí no todo es levantar peso o sudar. DINAMO apuesta por un enfoque integral de bienestar:

Estudio de pilates en alianza con Contorno.

Cámara hiperbárica para acelerar la recuperación.

Sauna infrarrojo para detox profundo.

Café fit by Latte Latte, porque el post-entreno también merece estilo y sabor.

Como dicen los fundadores, “DINAMO es un templo moderno del cuidado integral, entrenamiento, recuperación y lifestyle en un mismo lugar.”