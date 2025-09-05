Instagram lanza su aplicación oficial para iPad y estas son sus novedades

Funciones exclusivas de Instagram para iPad

La aplicación no es solo una adaptación de la versión móvil, sino que ha sido optimizada para el ecosistema del iPad:

Compatibilidad con el nuevo sistema de multitarea y ventanas de iPadOS 26.

Modo de pantalla completa en orientación vertical y horizontal.

Soporte para teclado, trackpad y Apple Pencil, ideal para quienes usan el iPad como herramienta principal.

Disponible en dos tamaños, 11 y 13 pulgadas, y con un diseño impresionante en cuatro colores, este dispositivo promete conquistar tanto a creadores de contenido como a profesionales y estudiantes. (Cortesía)

La aplicación de Instagram para iPad ya está disponible de forma global y puede descargarse gratuitamente desde el App Store en modelos compatibles con iPadOS 15.1 o posterior.