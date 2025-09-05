La espera terminó e Instagram finalmente llegó a las tablets de Apple y es compatible con cualquier modelo que tenga iPadOS 15.1 o superior y cuenta con funciones diseñadas especialmente para aprovechar la pantalla más grande del dispositivo.
Instagram lanza su aplicación oficial para iPad y estas son sus novedades
Después de años de espera, Instagram ya cuenta con una versión oficial para iPad, disponible para descargar en todo el mundo a través de la App Store.
vie 05 septiembre 2025 10:10 AM
Instagram para iPad: características principales
- Acceso directo a Reels: al abrir la app, puedes entrar directamente a la sección de Reels, optimizada para la pantalla del iPad. Las Stories se mantienen en la parte superior para facilitar el acceso al contenido de amigos y contactos.
- Nuevo apartado “Siguiendo”: permite que escojas entre 3 formas de explorar el contenido:
- Todo: publicaciones y Reels recomendados de las cuentas seguidas.
- Amigos: publicaciones y Reels de cuentas que sigues y que también te siguen.
- Más reciente: un feed cronológico con las publicaciones más nuevas primero.
- Mejoras en la mensajería y comentarios: la bandeja de entrada se puede ver mientras mandas mensajes por DM y ahora es posible expandir los comentarios en un Reel sin interrumpir su reproducción.
Funciones exclusivas de Instagram para iPad
La aplicación no es solo una adaptación de la versión móvil, sino que ha sido optimizada para el ecosistema del iPad:
- Compatibilidad con el nuevo sistema de multitarea y ventanas de iPadOS 26.
- Modo de pantalla completa en orientación vertical y horizontal.
- Soporte para teclado, trackpad y Apple Pencil, ideal para quienes usan el iPad como herramienta principal.
La aplicación de Instagram para iPad ya está disponible de forma global y puede descargarse gratuitamente desde el App Store en modelos compatibles con iPadOS 15.1 o posterior.
