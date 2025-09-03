Selfcare de lujo: Mandarin Oriental Lutetia se fusiona con myBlend

Mandarin Oriental Lutetia se fusiona con myBlend

myBlend, fundada por el Dr. Olivier Courtin, se inspira en la idea de que la piel tiene un poder regenerativo natural que puede potenciarse. Y lo hace mezclando neurociencia, epigenética y tecnología no invasiva con resultados de laboratorio y un toque glam. Entre los gadgets estrella están la myLEDmask y el dispositivo CellSynergy, diseñados para estimular colágeno, oxigenación celular y lograr esa piel firme, luminosa y digna de portada.

A partir del 12 de septiembre de 2025, el Spa Akasha será la nueva casa de tratamientos personalizados que prometen transformar tu piel mientras te sumergen en una experiencia sensorial única. (Cortesía)

El menú de beauty incluye faciales, masajes corporales y hasta crioterapia y radiofrecuencia, siempre adaptados a lo que tu piel necesita. Y para quienes quieran llevarse la experiencia a casa, la línea de productos tiene de todo, desde sueros personalizados y cremas revitalizantes hasta Nutri Glow y, claro, la icónica máscara LED.