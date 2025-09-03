Publicidad

Selfcare de lujo: Mandarin Oriental Lutetia se fusiona con myBlend

París se pone aún más chic, el Mandarin Oriental Lutetia Paris acaba de sumar a su spa la magia de myBlend, la marca de skincare del Groupe Clarins que agrega ese toque de lujo francés que nunca falla
mié 03 septiembre 2025 02:50 PM
Estamos hablando de una experiencia de lujo y selfcare que entiende perfecto lo que mereces. A partir del 12 de septiembre de 2025, el Spa Akasha será la nueva casa de tratamientos personalizados que prometen transformar tu piel mientras vives una experiencia sensorial única.

Mandarin Oriental Lutetia se fusiona con myBlend

myBlend, fundada por el Dr. Olivier Courtin, se inspira en la idea de que la piel tiene un poder regenerativo natural que puede potenciarse. Y lo hace mezclando neurociencia, epigenética y tecnología no invasiva con resultados de laboratorio y un toque glam. Entre los gadgets estrella están la myLEDmask y el dispositivo CellSynergy, diseñados para estimular colágeno, oxigenación celular y lograr esa piel firme, luminosa y digna de portada.

Mandarin Oriental Lutetia con myBlend
El menú de beauty incluye faciales, masajes corporales y hasta crioterapia y radiofrecuencia, siempre adaptados a lo que tu piel necesita. Y para quienes quieran llevarse la experiencia a casa, la línea de productos tiene de todo, desde sueros personalizados y cremas revitalizantes hasta Nutri Glow y, claro, la icónica máscara LED.

Más allá del glow, myBlend también apuesta por el planeta. Sus envases son 96% libres de plástico, hechos con vidrio, aluminio y cartón reciclables, lo poco que queda se compensa con Second Life. Además, la marca presume con orgullo su certificación B Corp, sello de compromiso real con la sostenibilidad en el lujo.

AKASHA_013.jpg
Todo esto sucede en el Spa Akasha, un oasis de 700 m² inspirado en los cuatro elementos, con alberca de 17 metros, sauna, hammam, jacuzzi y hasta entrenadores personales.

Con esta alianza, el Mandarin Oriental Lutetia Paris confirma lo que ya sabíamos: que el arte de vivir parisino se trata de equilibrio perfecto entre tradición, modernidad y un lujo que nunca pasa de moda.

HôtelLutetia.jpg
