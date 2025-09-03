Estamos hablando de una experiencia de lujo y selfcare que entiende perfecto lo que mereces. A partir del 12 de septiembre de 2025, el Spa Akasha será la nueva casa de tratamientos personalizados que prometen transformar tu piel mientras vives una experiencia sensorial única.
Selfcare de lujo: Mandarin Oriental Lutetia se fusiona con myBlend
myBlend, fundada por el Dr. Olivier Courtin, se inspira en la idea de que la piel tiene un poder regenerativo natural que puede potenciarse. Y lo hace mezclando neurociencia, epigenética y tecnología no invasiva con resultados de laboratorio y un toque glam. Entre los gadgets estrella están la myLEDmask y el dispositivo CellSynergy, diseñados para estimular colágeno, oxigenación celular y lograr esa piel firme, luminosa y digna de portada.
El menú de beauty incluye faciales, masajes corporales y hasta crioterapia y radiofrecuencia, siempre adaptados a lo que tu piel necesita. Y para quienes quieran llevarse la experiencia a casa, la línea de productos tiene de todo, desde sueros personalizados y cremas revitalizantes hasta Nutri Glow y, claro, la icónica máscara LED.
Más allá del glow, myBlend también apuesta por el planeta. Sus envases son 96% libres de plástico, hechos con vidrio, aluminio y cartón reciclables, lo poco que queda se compensa con Second Life. Además, la marca presume con orgullo su certificación B Corp, sello de compromiso real con la sostenibilidad en el lujo.
Todo esto sucede en el Spa Akasha, un oasis de 700 m² inspirado en los cuatro elementos tierra, agua, fuego y aire, con piscina de 17 metros, sauna, hammam, jacuzzi y hasta entrenadores personales. Sí, un verdadero templo del bienestar en pleno corazón de la Rive Gauche.
Con esta alianza, el Mandarin Oriental Lutetia Paris confirma lo que ya sabíamos: que el arte de vivir parisino se trata de equilibrio perfecto entre tradición, modernidad y un lujo que nunca pasa de moda.