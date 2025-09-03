Babani: Sus creadoras, Celia y Sylvia, nos hablan del arte de poner la mesa

Un negocio de evolución

Si algo tienen claro en Babani es que para mantenerse relevantes, hay que renovar su colección constantemente. “Buscamos lo que está en tendencia. Si esta temporada el color ocre está de moda, buscamos un plato base de ese tono. Los clientes no quieren repetir la vajilla que ya se vio hace tres años. Por eso es un negocio que requiere estar actualizadas y en constante inversión”.

Han traído piezas de China, Estados Unidos y otros estados de México. También apuestan por el diseño local. “Nos encanta incluir trabajo artesanal. México tiene cosas espectaculares. A los clientes les gusta lo hecho a mano, lo bordado, lo que tiene carácter”. En estos años han vivido de todo: eventos donde no se rompe ni una copa, y otros donde todo termina desacompletado. También se han enfrentado a emergencias de último minuto. “Nos ha tocado ir a abrir la bodega a medianoche por seis platos. Pero preferimos que el cliente quede satisfecho. El servicio es parte de lo que nos ha hecho crecer”.

Celia y Sylvia, las mentes detrás de Babani. (Jessica Rebollar Furlong)

Crecimiento y resiliencia

Cuando piensan en su empresa como una persona, dicen que Babani es alguien que siempre sale adelante. “Es alguien elegante, sí, pero sobre todo resiliente. Alguien que encuentra la forma de resolver. En estos siete años hemos formado nuestras familias, nos hemos apoyado en los momentos más exigentes y nunca hemos frenado. El proyecto ha crecido con nosotras y nos ha enseñado mucho”. A quienes quieren empezar algo, les dicen claro: nunca es tarde. “A veces sentimos que ya hay demasiadas cosas, o que no es el momento, o que formar una familia impide emprender. Nosotras lo hicimos en medio de todo eso. Con apoyo, organización y ganas, sí se puede”.