El mejor plan para unas vacaciones inolvidables: Hacienda Xtojil en Mérida

Entre la gran oferta hotelera que ofrece este destino, conocimos la de Viatura Hacienda Xtojil, un glamping que debes vivir porque dormir en medio de la selva y bajo un cielo repleto de estrellas es un verdadero lujo.

Viatura Hacienda Xtojil en Mérida, una experiencias que debes vivir.

Dormir bajo las estrellas en Viatura Hacienda Xtojil

Hay viajes que no solo se hacen con maleta en mano, sino con los sentidos alerta. Eso fue lo que vivimos en Viatura Hacienda Xtojil, un glamping escondido entre antiguos campos de henequén y el cielo limpio del sur de Yucatán.

A solo 45 minutos de Mérida, este lugar es más que un hotel, es una experiencia que te conectará con la naturaleza y, de paso, contigo mismo.

Viatura Hacienda Xtojil en Mérida, una experiencias que debes vivir.

Desde el primer momento, el equipo de Xtojil, atento y cálido, te hace sentir como en casa. Aquí no hay recepciones frías: hay amistosas bienvenidas y mucha atención a tus necesidades y antojos.

El lugar cuenta con 15 tents (algunas con alberca privada) diseñados con materiales locales, en armonía con el entorno. Todos ofrecen comodidades de un hotel cinco estrellas: camas king-size, amenities eco-friendly y un silencio que no se encuentra en ningún otro lado. Aquí los días tienen un ritmo distinto, uno despierta con el canto de los pájaros y no con la odiosas alarmas del celular.

Viatura Hacienda Xtojil ofrece un menú para todos los paladares.

¿Qué tal se come en Viatura Hacienda Xtojil?

En esta histórica hacienda la comida es deliciosa y sin prisa. En su menú encontrarás desde los clásicos mexicanos hasta propuestas muy destacadas (con productos de las comunidad) del chef el chef José Cristopher Collí, originario de Cancún.

Viatura Hacienda Xtojil en Mérida, una experiencias que debes vivir.

En la carta encontrarás todo lo que necesitas para comenzar el día con el pie derecho. Puedes elegir un plato de frutas frescas con yogurt o queso cottage hasta clásicos como los chilaquiles bañados en salsa verde o roja, acompañados de huevos al gusto y una variedad de ingredientes locales como longaniza, flor de calabaza o chile xkatik.

Viatura Hacienda Xtojil en Mérida, una experiencias que debes vivir.

A la hora de la comida, el chef ofrece una variedad de platillos que merecen mención aparte. Entre ellos destacan los icónicos kibis y el sikil pak, la tradicional sopa de lima y especialidades como los huevos motuleños, el poc-chuc a la leña con longaniza y salsa de habanero, el queso relleno yucateco, el pulpo maya o un delicado salmón en costra de pepita de calabaza (¡uf, una delicia!).

Viatura Hacienda Xtojil en Mérida, una experiencias que debes vivir.

Una gran comida merece un gran cierre y entre sus postres encontrarás un soufflé de elote, un arroz con leche cremoso o un brownie con helado y crumble de vainilla. Y para acompañar, puedes pedir desde refrescantes aguas frescas y limonadas herbales, hasta cocteles de autor como la mezcalita, el carajillo o el clásico clericot, además de una cuidada selección de vinos.