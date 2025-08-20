El mejor plan para unas vacaciones inolvidables: Hacienda Xtojil en Mérida

México está lleno de destinos impresionantes. Es un cliché hablar de su riqueza cultural, sin embargo, hay lugares que son un punto y aparte. Sitios en los que te sientes afortunado de descubrirlos y uno de ellos es el estado de Mérida. Sus raíces mayas, su pasado colonial y su presente lleno de encanto lo convierten en un destino imprescindible para quienes aman los viajes transformadores.
Mérida lo tiene TODO: las ruinas mayas, los vestigios de la colonia y la belleza natural y cultural son el mix perfecto para convertirlo en un must en la vida.
Publicidad
Entre la gran oferta hotelera que ofrece este destino, conocimos la de Viatura Hacienda Xtojil, un glamping que debes vivir porque dormir en medio de la selva y bajo un cielo repleto de estrellas es un verdadero lujo.
Dormir bajo las estrellas en Viatura Hacienda Xtojil
Hay viajes que no solo se hacen con maleta en mano, sino con los sentidos alerta. Eso fue lo que vivimos en Viatura Hacienda Xtojil, un glamping escondido entre antiguos campos de henequén y el cielo limpio del sur de Yucatán.
A solo 45 minutos de Mérida, este lugar es más que un hotel, es una experiencia que te conectará con la naturaleza y, de paso, contigo mismo.
Desde el primer momento, el equipo de Xtojil, atento y cálido, te hace sentir como en casa. Aquí no hay recepciones frías: hay amistosas bienvenidas y mucha atención a tus necesidades y antojos.
El lugar cuenta con 15 tents (algunas con alberca privada) diseñados con materiales locales, en armonía con el entorno. Todos ofrecen comodidades de un hotel cinco estrellas: camas king-size, amenities eco-friendly y un silencio que no se encuentra en ningún otro lado. Aquí los días tienen un ritmo distinto, uno despierta con el canto de los pájaros y no con la odiosas alarmas del celular.
¿Qué tal se come en Viatura Hacienda Xtojil?
En esta histórica hacienda la comida es deliciosa y sin prisa. En su menú encontrarás desde los clásicos mexicanos hasta propuestas muy destacadas (con productos de las comunidad) del chef el chef José Cristopher Collí, originario de Cancún.
En la carta encontrarás todo lo que necesitas para comenzar el día con el pie derecho. Puedes elegir un plato de frutas frescas con yogurt o queso cottage hasta clásicos como los chilaquiles bañados en salsa verde o roja, acompañados de huevos al gusto y una variedad de ingredientes locales como longaniza, flor de calabaza o chile xkatik.
A la hora de la comida, el chef ofrece una variedad de platillos que merecen mención aparte. Entre ellos destacan los icónicos kibis y el sikil pak, la tradicional sopa de lima y especialidades como los huevos motuleños, el poc-chuc a la leña con longaniza y salsa de habanero, el queso relleno yucateco, el pulpo maya o un delicado salmón en costra de pepita de calabaza (¡uf, una delicia!).
Una gran comida merece un gran cierre y entre sus postres encontrarás un soufflé de elote, un arroz con leche cremoso o un brownie con helado y crumble de vainilla. Y para acompañar, puedes pedir desde refrescantes aguas frescas y limonadas herbales, hasta cocteles de autor como la mezcalita, el carajillo o el clásico clericot, además de una cuidada selección de vinos.
Publicidad
Otras experiencias que puedes vivir en Mérida, cerquita de Viatura Hacienda Xtojil
La ubicación de Viatura Hacienda Xtojil te dará oportunidad de aprovechar tu estancia para visitar otros lugares inolvidables en Mérida.
A un kilómetro de distancia está Sotuta de Peón, una hacienda viva que aún produce henequén. Allí podrás conocer el proceso artesanal que lleva a la elaboración de esta fibra que tanta riqueza dio al estado en la época colonial.
Sin embargo, los planes son innumerables. También puedes visitar el pueblo mágico de Sisal, donde podrás vivir una avistamiento mágico de flamingos, o la comunidad de Homún, donde podrás hacer recorridos en buggies por la selva y nadar en espectaculares cenotes. Experiencias que debes vivir al menos una vez en la vida.
Todos estos planes tienen que cerrarse con broche de oro y para ello el hotel ofrece experiencias no menos memorables. Puedes pedir la proyección de una peli bajo la luz de la luna y las estrellas o una ceremonia de cacao frente a la fogata.
En Xtojil todo está pensado para quien busca reconectar con la naturaleza sin renunciar a la comodidad y eso siempre se agradece.