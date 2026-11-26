El actor francés Gérard Depardieu tendrá que enfrentar un juicio por violación y agresión sexual contra la actriz Charlotte Arnould, luego de que el Tribunal de Apelaciones de París rechazara este jueves el recurso presentado por su defensa. La decisión fue tomada por la cámara de instrucción de la corte, que confirmó que el intérprete deberá comparecer ante un tribunal criminal departamental por los hechos denunciados por Arnould, ocurridos el 7 de agosto de 2018 en el domicilio del actor, en París.
Gérard Depardieu irá a juicio por presunta violación y agresión sexual contra la actriz Charlotte Arnould
Gérard Depardieu irá a juicio por violación y agresión sexual contra la actriz Charlotte Arnould
Sin embargo, la justicia descartó un segundo episodio que habría ocurrido el 13 de agosto de ese mismo año. Los cargos que se mantienen están relacionados con una presunta violación y agresión sexual mediante “coacción moral resultante de un estado de sideración”, una condición que, según la acusación, habría impedido a la actriz protestar o escapar.
La actriz presentó su denuncia en 2018. De acuerdo con su testimonio, Gérard Depardieu la agredió sexualmente en dos ocasiones en su casa de París, cuando ella tenía poco más de 20 años. Arnould señaló que el actor le habría impuesto varias penetraciones digitales.
La investigación se prolongó durante cerca de cinco años. En 2025, un juez de instrucción ordenó que el actor fuera llevado a juicio, una decisión que su defensa intentó impugnar mediante una apelación que finalmente fue rechazada.
Tras conocerse la resolución, el abogado del actor, David-Olivier Kaminski, consideró que el resultado también representaba un avance para su cliente, debido a que uno de los episodios denunciados quedó fuera del proceso.
El defensor calificó la decisión como “una primera victoria de etapa”, en referencia a que la justicia descartó parte de los hechos señalados por Arnould.
Por su parte, Carine Durrieu-Diebolt, abogada de la actriz, informó que su representada recibió la noticia con alivio y consideró que el proceso tendrá una relevancia especial.
Gérard Depardieu ya tiene una condena por agresión sexual
Este no es el primer proceso judicial que enfrenta Gérard Depardieu por delitos sexuales. El actor ya tiene una condena firme de 18 meses de prisión con suspensión por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de la película Les Volets verts, en 2021.
Este mes, el intérprete retiró la apelación que había presentado en ese caso y pidió perdón. Además, existen otras denuncias en su contra por presuntos hechos similares.
Gérard Depardieu es uno de los actores más reconocidos de Francia. A lo largo de su carrera ha participado en más de 200 películas, entre ellas Cyrano de Bergerac y Green Card, que lo consolidaron como una figura internacional.
En 2013 recibió la ciudadanía rusa de manos del presidente Vladimir Putin, después de manifestar su desacuerdo con las medidas fiscales en Francia.
Ahora, el actor deberá enfrentar un nuevo proceso judicial en París por la denuncia de Charlotte Arnould, en un caso que comenzó hace más de ocho años.