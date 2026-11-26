Gérard Depardieu irá a juicio por violación y agresión sexual contra la actriz Charlotte Arnould

Sin embargo, la justicia descartó un segundo episodio que habría ocurrido el 13 de agosto de ese mismo año. Los cargos que se mantienen están relacionados con una presunta violación y agresión sexual mediante “coacción moral resultante de un estado de sideración”, una condición que, según la acusación, habría impedido a la actriz protestar o escapar.

La actriz presentó su denuncia en 2018. De acuerdo con su testimonio, Gérard Depardieu la agredió sexualmente en dos ocasiones en su casa de París, cuando ella tenía poco más de 20 años. Arnould señaló que el actor le habría impuesto varias penetraciones digitales.



Gérard Depardieu (Getty Images)

La investigación se prolongó durante cerca de cinco años. En 2025, un juez de instrucción ordenó que el actor fuera llevado a juicio, una decisión que su defensa intentó impugnar mediante una apelación que finalmente fue rechazada.

Tras conocerse la resolución, el abogado del actor, David-Olivier Kaminski, consideró que el resultado también representaba un avance para su cliente, debido a que uno de los episodios denunciados quedó fuera del proceso.

El defensor calificó la decisión como “una primera victoria de etapa”, en referencia a que la justicia descartó parte de los hechos señalados por Arnould.

Por su parte, Carine Durrieu-Diebolt, abogada de la actriz, informó que su representada recibió la noticia con alivio y consideró que el proceso tendrá una relevancia especial.