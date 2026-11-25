Jennifer Barreto es la primera mamá que ganar es Miss Universo

A sus 27 años, Jennifer Barreto hizo historia al convertirse en la primera mamá en ganar el concurso internacional. La psicóloga y trabajadora social tiene una hija llamada Penélope y representó al país anfitrión en una noche que también marcó el regreso de la corona a Puerto Rico después de 20 años.



Jennifer Barreto, su esposo Yan Carlos Barreto Calderón, y su hija Penélope (Instagram)

La nueva reina recibió la corona de manos de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, quien tuvo a su cargo la ceremonia de coronación. La pieza, bautizada como El Resplandor de un Legado Eterno, fue diseñada por George Wittels en colaboración con la casa joyera Maison d’OR. Está elaborada en oro blanco de 18 quilates y tiene 3 mil 150 diamantes.

Además, Jennifer estuvo acompañada durante su coronación por su esposo, Yan Carlos Barreto Calderón, y su hija Penélope, nacida en 2019. La pequeña estuvo cerca de su madre desde su preparación para Miss Universo Puerto Rico y la apoyó a lo largo de su camino hacia Miss Universo 2026, incluida su participación en las preliminares y la gran final.