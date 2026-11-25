Jennifer Barreto se convirtió en la nueva Miss Universo. La representante de Puerto Rico conquistó la corona la noche del martes durante la final de la edición número 75 del certamen, celebrada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.
Jennifer Barreto hace historia: Puerto Rico gana Miss Universo 2026 y corona por primera vez a una mamá
Jennifer Barreto es la primera mamá que ganar es Miss Universo
A sus 27 años, Jennifer Barreto hizo historia al convertirse en la primera mamá en ganar el concurso internacional. La psicóloga y trabajadora social tiene una hija llamada Penélope y representó al país anfitrión en una noche que también marcó el regreso de la corona a Puerto Rico después de 20 años.
La nueva reina recibió la corona de manos de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, quien tuvo a su cargo la ceremonia de coronación. La pieza, bautizada como El Resplandor de un Legado Eterno, fue diseñada por George Wittels en colaboración con la casa joyera Maison d’OR. Está elaborada en oro blanco de 18 quilates y tiene 3 mil 150 diamantes.
Además, Jennifer estuvo acompañada durante su coronación por su esposo, Yan Carlos Barreto Calderón, y su hija Penélope, nacida en 2019. La pequeña estuvo cerca de su madre desde su preparación para Miss Universo Puerto Rico y la apoyó a lo largo de su camino hacia Miss Universo 2026, incluida su participación en las preliminares y la gran final.
Jennifer Barreto se impuso en el Top 5 de Miss Universo 2026
La puertorriqueña llegó a la última ronda junto a las representantes de República Dominicana, Venezuela, Filipinas y Nueva Zelanda. Melissa Núñez, de República Dominicana, quedó como primera finalista; Clara Vegas, de Venezuela, obtuvo el segundo puesto; Bea Millan-Windorski, de Filipinas, fue tercera finalista, y Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, ocupó el cuarto lugar.
La edición de este año reunió a 116 concursantes de distintos países. La gala estuvo conducida por Mario López y R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022. De acuerdo con la información presentada durante el evento, entre las participantes había 22 mujeres con maestría, cinco doctoras y 10 mamás.
La competencia incluyó las actividades habituales del certamen, como las entrevistas privadas, el desfile de traje nacional y las rondas preliminares, antes de llegar a la noche de coronación.
Una edición marcada por polémicas antes de la coronación
La celebración de este año estuvo precedida por algunos contratiempos. Durante los días previos a la final surgieron reportes sobre dificultades de visado que habrían afectado la participación de algunas concursantes africanas. También circularon videos de participantes que tropezaron durante una pasarela improvisada en la playa y de Miss Universo Francia, Garance Authié, quien fue trasladada en silla de ruedas después de sufrir una lesión durante los ensayos.
El certamen también llegaba después de una edición anterior marcada por controversias. En 2025, Fátima Bosch protagonizó un enfrentamiento con el ejecutivo Nawat Itsaragrisil, quien la reprendió durante un evento relacionado con las actividades del concurso. El momento quedó registrado en una transmisión en vivo y generó una fuerte reacción.
A eso se sumó el accidente de Gabrielle Henry, representante de Jamaica, quien cayó del escenario durante la competencia preliminar de 2025 y sufrió una lesión cerebral traumática. La concursante posteriormente presentó una demanda contra la organización Miss Universo.
Con la coronación de Jennifer Barreto, Puerto Rico consiguió su sexta victoria en la historia del concurso y volvió a tener una reina universal después de dos décadas. Su triunfo también marca un precedente para las mujeres que son mamás y compiten en el certamen.