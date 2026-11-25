La ceremonia se realizó el 24 de noviembre, un año después de que Bosch ganara el certamen en Bangkok, Tailandia. Su paso por Miss Universo estuvo marcado por momentos que trascendieron la pasarela: una confrontación con el director de Miss Universo Tailandia, el respaldo que recibió de otras concursantes, las dudas que rodearon la competencia y una controversia legal que volvió a colocarla en los titulares meses después.

Los momentos que definieron su año como Miss Universo

1. La polémica antes de ganar: el enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil

El 4 de noviembre de 2025, durante una actividad previa a la final en Tailandia, Bosch tuvo un altercado público con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia. Él la cuestionó por no cumplir, supuestamente, con compromisos de promoción del país en redes sociales; la discusión escaló y llamó a personal de seguridad para que la retirara del lugar. Bosch abandonó la sala acompañada por otras concursantes y por Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024.

El episodio se volvió uno de los momentos más comentados de aquella edición. Bosch dijo que no permitiría que se vulnerara su dignidad y recibió muestras de apoyo de otras participantes. La organización condenó el comportamiento de Nawat y él ofreció disculpas posteriormente.

2. La cuarta corona para México

El 21 de noviembre de 2025, Fátima Bosch fue coronada Miss Universo en Bangkok. Con ese resultado, México obtuvo su cuarta victoria en la historia del concurso, después de los triunfos de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020). La tabasqueña se impuso en una final cuyo grupo de cinco finalistas también incluyó a representantes de Tailandia, Venezuela, Filipinas y Costa de Marfil.

3. Las dudas y controversias alrededor del certamen

Su triunfo llegó en medio de cuestionamientos sobre el proceso de selección. Días antes de la final, el músico Omar Harfouch anunció su salida del jurado y denunció presuntas irregularidades en la elección de las semifinalistas, además de señalar posibles conflictos de interés. La organización rechazó esos señalamientos. Las acusaciones alimentaron el debate en torno al resultado, aunque no constituyeron por sí mismas una prueba de que la elección de Bosch hubiera sido manipulada.

4. Su regreso a Tabasco y una causa que venía de antes

Durante su reinado, Bosch también habló de su trabajo con niñas y niños hospitalizados en Tabasco. De acuerdo con un testimonio que compartió públicamente, su vínculo con esa causa comenzó cuando tenía 14 años, a partir de una actividad escolar que la llevó a visitar un hospital infantil. La mexicana explicó que ese encuentro la marcó y que su compromiso no había comenzado con la corona ni con la exposición mediática.

5. El reconocimiento en Houston y su visita a la NASA

En agosto de 2026, Bosch visitó Houston, Texas, donde recibió un reconocimiento de la alcaldía que declaró el 20 de agosto como el día dedicado a ella en la ciudad. Durante esa visita también recorrió el Centro Espacial Johnson de la NASA, una de las actividades más particulares de su agenda como Miss Universo.

6. La disputa legal con Nawat volvió a los titulares

El conflicto que comenzó en Tailandia no terminó con la coronación. En noviembre de 2025, Nawat presentó una denuncia penal contra Bosch en ese país por presunta difamación, a raíz de las declaraciones que ella hizo sobre el enfrentamiento. En agosto de 2026, el empresario aseguró que había solicitado una orden de arresto contra la mexicana. Se trataba de un procedimiento anunciado por él y no de una detención confirmada de Bosch.