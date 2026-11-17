Miss Universo está por celebrar 75 años de historia y lo hará con una corona creada especialmente para esta edición. La organización presentó el pasado 12 de noviembre la nueva joya que portará la ganadora de Miss Universe 2026, una pieza de alta joyería con 3 mil 150 diamantes que rinde homenaje al pasado, presente y futuro del concurso.
Miss Universo revela la nueva corona: Con 3 mil 150 diamantes celebrarán sus 75 años de historia
La nueva corona de Miss Universo
La presentación se realizó en The Miss Universe Experience, en Plaza Las Américas, en Puerto Rico, como parte de las actividades previas a la gran final. La corona lleva por nombre The Radiance of an Eternal Legacy.
De acuerdo con la información compartida por la organización, la pieza fue diseñada por el joyero George Wittels, en colaboración con Maison d’OR, una casa de alta joyería con sede en París. Está elaborada en oro blanco de 18 quilates y tiene 3 mil 150 diamantes de talla brillante.
El significado detrás de la nueva corona de Miss Universo
Más allá de su diseño y de los miles de diamantes que la componen, la joya tiene un significado relacionado con las siete décadas y media del certamen. Su elemento central son tres diamantes principales que representan el pasado, el presente y el futuro de Miss Universo.
El diamante de la izquierda rinde homenaje a las mujeres que han formado parte de la historia del concurso y que abrieron camino para otras generaciones. El de la derecha representa a quienes actualmente continúan inspirando y transformando sus comunidades. Mientras que el diamante central simboliza el futuro y a las nuevas generaciones que seguirán construyendo el legado de Miss Universo.
“Esta corona es un tributo a nuestra historia, pero aún más importante, celebra a las mujeres que han llevado nuestro título, sus historias, su impacto global y las nuevas generaciones que continuarán construyendo ese legado”, expresó Ronald Day, CEO de Miss Universe Organization, de acuerdo con el comunicado difundido por la organización.
La nueva corona será entregada a la sucesora de Fátima Bosch, quien se convirtió en Miss Universo 2025 y será la encargada de despedirse de su reinado durante la próxima gala.
Miss Universo 2026 será en Puerto Rico
La edición 2026 del concurso tiene un significado especial, pues conmemora los 75 años de Miss Universo, cuya primera edición se celebró en 1952. Puerto Rico será la sede de esta celebración y recibirá a las representantes de distintos países para competir por el título.
La gran final está programada para el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, y será transmitida por Telemundo. Antes de esa noche, las participantes tendrán dos citas importantes: la presentación de traje típico, el 21 de noviembre, y la competencia preliminar, programada para el 22 de noviembre.