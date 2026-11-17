La nueva corona de Miss Universo

La presentación se realizó en The Miss Universe Experience, en Plaza Las Américas, en Puerto Rico, como parte de las actividades previas a la gran final. La corona lleva por nombre The Radiance of an Eternal Legacy.

De acuerdo con la información compartida por la organización, la pieza fue diseñada por el joyero George Wittels, en colaboración con Maison d’OR, una casa de alta joyería con sede en París. Está elaborada en oro blanco de 18 quilates y tiene 3 mil 150 diamantes de talla brillante.



El significado detrás de la nueva corona de Miss Universo

Más allá de su diseño y de los miles de diamantes que la componen, la joya tiene un significado relacionado con las siete décadas y media del certamen. Su elemento central son tres diamantes principales que representan el pasado, el presente y el futuro de Miss Universo.

El diamante de la izquierda rinde homenaje a las mujeres que han formado parte de la historia del concurso y que abrieron camino para otras generaciones. El de la derecha representa a quienes actualmente continúan inspirando y transformando sus comunidades. Mientras que el diamante central simboliza el futuro y a las nuevas generaciones que seguirán construyendo el legado de Miss Universo.

“Esta corona es un tributo a nuestra historia, pero aún más importante, celebra a las mujeres que han llevado nuestro título, sus historias, su impacto global y las nuevas generaciones que continuarán construyendo ese legado”, expresó Ronald Day, CEO de Miss Universe Organization, de acuerdo con el comunicado difundido por la organización.

La nueva corona será entregada a la sucesora de Fátima Bosch, quien se convirtió en Miss Universo 2025 y será la encargada de despedirse de su reinado durante la próxima gala.