Russell Brand enfrenta nuevas acusaciones de seis mujeres tras ser condenado a 10 años de cárcel

¿De qué acusan las seis mujeres a Russell Brand?

Los testimonios fueron recopilados en una investigación de The Times, y describen supuestos episodios de coacción, contactos físicos sin consentimiento y encuentros sexuales en los que, según las denunciantes, Brand habría ignorado sus negativas. Los hechos relatados abarcarían una década, entre 2005 y 2015.

Las nuevas acusaciones salen a la luz después de que el también exesposo de Katy Perry fuera declarado culpable de cuatro delitos sexuales cometidos contra cuatro mujeres. Sin embargo, estos nuevos relatos no forman parte de ese juicio ni de la sentencia que recibió el pasado 9 de noviembre.

De acuerdo con la investigación periodística, algunas de las mujeres conocieron a Brand después de asistir a sus espectáculos o coincidir con él en eventos relacionados con su trabajo. Sus relatos incluyen presuntos encuentros en los que el comediante habría continuado con actos sexuales pese a que ellas le pidieron detenerse.



Russell Brand fue declarado culpable de violación y tres cargos de agresión sexual. (Getty Images)

Una de las denunciantes, identificada como Alex, aseguró que mantuvo una relación con Brand a finales de los años 2000 y que él tuvo relaciones sexuales con ella sin preservativo, aunque le había pedido repetidamente que parara. Según su testimonio, tiempo después el actor llegó a disculparse tanto en persona como a través de mensajes de texto.

Otra mujer, Vicky, contó que conoció al comediante en un espectáculo en 2007, cuando tenía 19 años. Aunque explicó que previamente habían tenido encuentros consentidos, sostuvo que en una ocasión él continuó pese a que manifestó sentir dolor y le pidió que se detuviera.

Entre los señalamientos también figura el de Zoe, quien relató un supuesto episodio de agresión sexual después de una presentación de Brand en San Francisco, en 2013. Louise, por su parte, describió un encuentro ocurrido en 2015 en un establecimiento londinense donde trabajaba y en el que, según su versión, el actor la sujetó con fuerza cuando acudió a verlo a los baños.

Los relatos incluyen además experiencias que las mujeres describieron como coercitivas y humillantes. Algunas explicaron que no acudieron a las autoridades en el momento de los hechos y que decidieron hablar después de conocer las acusaciones que otras mujeres habían hecho públicas.