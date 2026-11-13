El regreso de Daddy Yankee se hace viral: el reguetonero encendió los Latin Grammy con sus mas grandes éxitos

El espectacular regreso de Daddy Yankee a los escenarios

La actuación llegó en una semana especialmente significativa para el cantante puertorriqueño, quien, además de reencontrarse con el público en uno de los escenarios más importantes de la música latina, recibió el reconocimiento de Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación, en honor a una trayectoria de casi tres décadas y a su contribución para llevar el reguetón al mundo.

La presentación tuvo un momento especial: Daddy Yankee apareció cubierto por una enorme bandera de Puerto Rico, como una capa, y acompañado por varios invitados que hicieron todavía más memorable el recorrido musical. Entre ellos estuvieron Bizarrap, Feid, Bad Gyal, Jay Wheeler, French Montana, Diljit Dosanjh y LL Cool J.

El ídolo interpretó las canciones que forman parte de la historia reciente de la música latina. Interpretó la sesión que grabó con Bizarrap, además de Ella me levantó, Con calma, Dura, Despacito, Lo que pasó, pasó, Rompe y, por supuesto, Gasolina, con la que cerró el espectáculo. También incluyó BOTZ, Sonríele y Pokito, mostrando que su nueva etapa musical no está peleada con el legado que construyó durante años.



La aparición cobró mayor significado por el momento personal y profesional que atraviesa. En marzo de 2022, Daddy Yankee anunció que se retiraría de la música después de lanzar Legendaddy y realizar su gira de despedida, La Última Vuelta World Tour. El cierre definitivo de aquella etapa llegó en diciembre de 2023, cuando ofreció sus últimos conciertos en Puerto Rico y anunció que su siguiente capítulo estaría 'guiado por la fe'.

Fue entonces cuando Ramón Luis Ayala Rodríguez hizo pública su conversión al cristianismo y explicó que quería dedicar su vida a compartir su testimonio y transformar vidas a través de la palabra de Dios. Su decisión marcó un cambio importante: dejó atrás la imagen del máximo exponente del reguetón para concentrarse en una música con un mensaje espiritual y un propósito distinto.