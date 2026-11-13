Avril Lavigne se convierte en mamá por primera vez: “Nuestra mini princesa llegó”

Avril Lavigne se convierte en mamá por primera vez

La intérprete de Complicated compartió la noticia este viernes a través de Instagram, donde publicó una serie de fotografías en blanco y negro para presentar a su hija.

“Nuestra mini princesa ha llegado”, escribió Avril en el mensaje que acompañó las imágenes, en el que también incluyó una expresión muy característica de su personalidad irreverente.

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, no solo por la feliz noticia, sino porque la artista no había hecho público que estaba esperando un bebé.



En las imágenes que compartió la cantante aparece sosteniendo a su recién nacida, mientras que en otra fotografía se aprecia a una persona que la acompaña sujetando delicadamente la mano de la pequeña.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue una tercera imagen: tres pares de tenis Vans de cuadros blancos y negros, colocados sobre una patineta y acomodados en diferentes tamaños, aparentemente para representar a los nuevos integrantes de su familia.

El guiño no pasó inadvertido para sus fans. El estampado recuerda a la estética punk que ha acompañado a Avril durante buena parte de su carrera y también a la identidad visual de algunos de sus momentos musicales más emblemáticos, como Sk8er Boi.

Hasta ahora, la cantante no ha revelado el nombre de su hija ni la fecha exacta de su nacimiento. Tampoco ha identificado públicamente a su pareja, aunque en las fotografías aparece acompañada por otra persona.

De acuerdo con People, Avril tampoco ha confirmado públicamente estar en una relación sentimental.

¿Quién es el papá de la hija de Avril Lavigne?

La llegada de la primera hija de Avril también despertó curiosidad sobre la identidad del padre. La cantante ha mantenido su vida sentimental con bastante discreción en los últimos años y, hasta el momento, no ha ofrecido detalles sobre su actual relación.

Su último romance conocido públicamente fue con el rapero Tyga, con quien comenzó a ser relacionada en 2023. Aunque su relación tuvo varias apariciones públicas, ambos terminaron separándose ese mismo año.

Antes de esa historia, Avril estuvo comprometida con el músico Mod Sun. La pareja anunció su compromiso en abril de 2022, durante un viaje a París, pero su separación se hizo pública en febrero de 2023.

La cantante también estuvo casada en dos ocasiones. Su primer matrimonio fue con Deryck Whibley, vocalista de Sum 41, con quien se casó en 2006 y se separó en 2009. Posteriormente, en 2013, llegó al altar con Chad Kroeger, líder de Nickelback. Su divorcio se concretó en 2015, aunque ambos han mantenido una relación cordial.