Karol G, Rosalía y CA7RIEL & Paco Amoroso, favoritos en los Grammy Latinos

Al frente de la contienda llega el compositor mexicano Édgar Barrera con diez nominaciones, seguido por la reguetonera colombiana Karol G, la estrella española Rosalía, el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso y el cantautor uruguayo Jorge Drexler, empatados con siete oportunidades cada uno de llevarse un gramófono de la Academia Latina de la Grabación.

Barrera, quien competirá este año por el premio a mejor productor, así como por sus colaboraciones con estrellas como Karol G y Carín León, ostenta el récord del mayor número de nominaciones a los Grammy Latinos: 82.

Y con 29 galardones en su haber es el artista más premiado de la gala, título que comparte en empate con el puertorriqueño Residente.



Su gira es el resultado de su último álbum Tropicoqueta. (Getty Images)

La española Rosalía competirá por el Álbum del año con su nuevo trabajo Lux (Complete Works), así como por Grabación y Canción del año con la pieza "La Perla", que interpreta junto a la agrupación Yahritza y Su Esencia.

En las tres categorías más importantes de la noche se medirá con la colombiana Karol G nominada con su álbum Tropicoqueta, y con el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, gracias a su trabajo Free Spirits.

El uruguayo Jorge Drexler también disputa las tres categorías con su álbum Taracá, y la canción "¿Cómo se ama?".

La cantautora mexicana Silvana Estrada cosechó seis nominaciones, al igual que la chilena Mon Laferte.

Zeca Veloso, hijo del astro brasileño Caetano Veloso, la venezolana Maye y el mexicano Macario Martínez figuran entre los contendientes a alzarse con el codiciado premio a mejor nuevo artista.

