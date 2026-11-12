De Christian Nodal a Carín León: estos son todos los mexicanos que compiten por un Latin Grammy 2026

¿Qué mexicanos están nominados a los Latin Grammy 2026?

La edición 2026 de los Latin Grammy reunirá a figuras consolidadas y nuevos talentos de la música mexicana. Entre los nombres que destacan están Christian Nodal y Pepe Aguilar, quienes se enfrentarán en una misma categoría: Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi.

Nodal compite con Bandera Blanca, mientras que Aguilar busca el reconocimiento con Mi suerte es ser mexicano II. En esa misma terna también aparecen Camila Fernández, con La Fernández, y el Mariachi Sol de México de José Hernández, por La voz de mi trompeta (50 años).

Otro de los nombres destacados es Marco Antonio Solís, quien obtuvo una nominación a Grabación del Año por su colaboración con Karol G en Coleccionando heridas, incluida en el álbum Tropicoqueta de la colombiana.

Por su parte, Carín León compite en dos de las categorías principales: Álbum del Año, por MUDA, y Grabación del Año, por Desde que te tengo.

La lista también incluye a Silvana Estrada, quien suma seis nominaciones y se convierte en una de las mexicanas más destacadas de esta edición.

Edgar Barrera lidera a los mexicanos con 10 nominaciones

Aunque los reflectores suelen concentrarse en los intérpretes, uno de los mexicanos con mayor presencia en esta edición es Edgar Barrera. El compositor y productor mexicoestadounidense encabeza la representación nacional con 10 candidaturas.

Su trabajo aparece en proyectos de artistas como Karol G y Carín León. Entre sus reconocimientos destaca su participación en Coleccionando heridas, que compite tanto por Grabación del Año como por Canción del Año, esta última categoría que reconoce a los compositores.

Edgar Barrera también figura en las categorías de Productor del Año y Compositor del Año, consolidando su presencia detrás de algunos de los éxitos más importantes de la música latina reciente.