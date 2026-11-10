Lambda García se va a casar con Daniel Delgado, su primer amor; en exclusiva, la romántica propuesta

Lambda García va a casarse con Daniel Delgado

Para el actor, este compromiso tiene un significado especial: Va a casarse con quien, además de ser su pareja, siempre ha sido uno de sus mejores amigos.

“Es un paso muy importante. Fíjate que es linda la historia porque al final sí me comprometí con mi mejor amigo. La historia viene de hace 24 años”, nos contó Lambda al recordar el camino que los llevó hasta este momento.



Lambda García y Daniel Delgado (Maya de Luna)

“De verdad, creo que es una de las cosas más bonitas que me han pasado. Me estoy casando con mi mejor amigo y eso es algo que ves en las películas, que imaginas que algún día podría sucederte. Vivirlo en carne propia se siente muy lindo porque, además, hay paz. Es una paz brutal y un amor desbordado, pero también responsable y bonito. No sé, estoy muy contento”, aseguró.

La historia de amor entre Lambda y Daniel comenzó cuando ambos eran muy jóvenes. El actor tenía 19 años cuando iniciaron su relación, que duró seis años. El actor recordó que a esa edad todavía no tenía conciencia emocional y ambos siguieron con sus vidas, pero conservaron la amistad.



Lambda García y Daniel Delgado (Maya de Luna)

Para Lambda, ese vínculo nunca dejó de ser importante, pues Daniel era su mejor amigo incluso después de haber terminado su noviazgo: “Después de esos seis años decidimos que cada quien siguiera su vida, pero nunca dejamos la amistad porque, al final de cuentas, él era mi mejor amigo”, compartió.

Aunque pasaron años desde aquella primera relación, la cercanía entre ambos se mantuvo. El reencuentro sentimental ocurrió hace dos años, durante una gira de la obra Siete veces adiós. Lambda nos contó que un grupo de siete amigos hizo un viaje de un fin de semana a Puebla para visitar a Daniel, entonces resurgió el amor.