Lambda García se comprometió con Daniel Delgado, productor de teatro con quien comparte una historia que comenzó hace 24 años. Aunque en aquel entonces fueron pareja durante seis años, después decidieron tomar caminos separados. Sin embargo, nunca perdieron la amistad y, con el paso del tiempo, volvieron a encontrarse para, finalmente, unir sus vidas.
Lambda García se va a casar con Daniel Delgado, su primer amor; en exclusiva, la romántica propuesta
Lambda García va a casarse con Daniel Delgado
Para el actor, este compromiso tiene un significado especial: Va a casarse con quien, además de ser su pareja, siempre ha sido uno de sus mejores amigos.
“Es un paso muy importante. Fíjate que es linda la historia porque al final sí me comprometí con mi mejor amigo. La historia viene de hace 24 años”, nos contó Lambda al recordar el camino que los llevó hasta este momento.
“De verdad, creo que es una de las cosas más bonitas que me han pasado. Me estoy casando con mi mejor amigo y eso es algo que ves en las películas, que imaginas que algún día podría sucederte. Vivirlo en carne propia se siente muy lindo porque, además, hay paz. Es una paz brutal y un amor desbordado, pero también responsable y bonito. No sé, estoy muy contento”, aseguró.
La historia de amor entre Lambda y Daniel comenzó cuando ambos eran muy jóvenes. El actor tenía 19 años cuando iniciaron su relación, que duró seis años. El actor recordó que a esa edad todavía no tenía conciencia emocional y ambos siguieron con sus vidas, pero conservaron la amistad.
Para Lambda, ese vínculo nunca dejó de ser importante, pues Daniel era su mejor amigo incluso después de haber terminado su noviazgo: “Después de esos seis años decidimos que cada quien siguiera su vida, pero nunca dejamos la amistad porque, al final de cuentas, él era mi mejor amigo”, compartió.
Aunque pasaron años desde aquella primera relación, la cercanía entre ambos se mantuvo. El reencuentro sentimental ocurrió hace dos años, durante una gira de la obra Siete veces adiós. Lambda nos contó que un grupo de siete amigos hizo un viaje de un fin de semana a Puebla para visitar a Daniel, entonces resurgió el amor.
La propuesta de matrimonio de Daniel Delgado a Lambda García
La pedida de mano ocurrió durante unas vacaciones en Valle de Guadalupe, Baja California. Lambda García estaba acompañado por su hermana y algunos amigos, pero no imaginaba que Daniel tenía preparado algo especial.
El productor le propuso ir a Ensenada para visitar el restaurante de una amiga y ver el atardecer. El plan parecía simple, hasta que Lambda comenzó a notar que el sol estaba por ocultarse y todavía faltaba bastante para llegar a su destino.
Daniel decidió cambiar el plan y le pidió al conductor que se detuviera en un mirador. Lambda comenzó a grabar el paisaje sin sospechar lo que estaba por ocurrir. Entonces, su novio le dijo que acababa de recibir una canción de un nuevo musical y le preguntó si quería escucharla. Lo que no sabía era que la canción había sido compuesta especialmente para ellos.
“Entonces me quedé viendo el atardecer, yo grabando el solecito, escuchando una canción súper bonita, pero como que todavía no le estaba poniendo atención hasta que me cayó el 20 de lo bonito que era todo y de cómo me estaba abrazando y de la canción de fondo y me dice 'Escucha bien la canción'”.
Cuando prestó atención a la letra, Lambda entendió que no se trataba de una canción cualquiera. Daniel había preparado una pieza que contaba su historia, desde lo que fueron en el pasado hasta el amor que comparten ahora.
“Entonces, escuché la canción y era una canción que había hecho para nosotros. Es bonito porque me voy a casar con un productor, que eso está padrísimo, y me produjo una canción divina y la canción hablaba sobre nuestra historia y sobre su amor y sobre lo que fuimos”.
La canción incluso terminaba mencionando los nombres de ambos. Cuando terminó, Daniel lo miró y le dijo: “Te amo muchísimo y quiero que te cases conmigo”. Lambda no pudo contener las lágrimas. Aunque tenía claro que quería compartir su vida con Daniel, nunca imaginó que la propuesta llegaría de esa manera, con una canción escrita para ellos y frente a un atardecer en Baja California.
¿Quién es Daniel Delgado, el prometido de Lambda García?
Daniel Delgado es productor de teatro y uno de los representantes de la escena independiente en México. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana, pero su interés por las artes escénicas comenzó desde niño, cuando desarrolló una gran admiración por el teatro y decidió orientar su camino profesional hacia la producción.
Actualmente trabaja en Playhouse, productora con la que ha participado en el desarrollo de distintos montajes. Su trayectoria incluye obras como Waitress, Siete veces adiós, Asesinato para dos y Desde el Cero Musical.
También ha formado parte de producciones como Bule Bule el show, Los últimos 5 años, Canciones para un mundo nuevo, Buenas personas, La madriguera y Wicked, obras que reflejan la variedad de proyectos en los que ha trabajado a lo largo de su trayectoria teatral.