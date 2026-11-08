Gisele Bündchen celebra el cumpleaños de su esposo Joaquim Valente con romántico mensaje

En la imagen, ambos aparecen abrazados y muy cercanos. Sobre la fotografía, Gisele Bündchen escribió un mensaje en portugués para felicitarlo: “Hoy nació un gran hombre, @joaquimvalente”, escribió Bündchen. “¡Qué afortunada soy! ¡Te quiero muchísimo!”.

La publicación es una de las muestras de cariño que la modelo ha compartido sobre su relación, que comenzó después de su separación de Tom Brady y que ahora atraviesa una nueva etapa como matrimonio y padres.



Gisele Bündchen y Joaquim Valente (Instagram)

Gisele Bündchen y Joaquim Valente se casaron en diciembre de 2025

La pareja se casó en una ceremonia privada en diciembre de 2025, menos de un año después del nacimiento de su primer hijo en común, en febrero de ese mismo año.

Gisele Bündchen también es mamá de Vivian, de 13 años, y Benjamin, de 16, fruto de su matrimonio con el exjugador de futbol americano Tom Brady.

En marzo pasado, una fuente cercana a la modelo contó a People que estaba “realmente feliz de estar casada” con Valente y que había encontrado una mayor plenitud en su vida cotidiana en Florida.

“El matrimonio no cambió radicalmente su rutina diaria, pero sí le dio más sentido a las cosas”, dijo la fuente sobre la pareja. “Fue un momento muy especial para celebrar con familiares y amigos cercanos”.