Gisele Bündchen dedicó un mensaje especial a su esposo, Joaquim Valente, por su cumpleaños número 39. La modelo brasileña compartió una fotografía junto al instructor de jiu-jitsu en sus historias de Instagram y aprovechó la ocasión para expresarle cuánto lo quiere.
Gisele Bündchen celebra el cumpleaños de su esposo Joaquim Valente con romántico mensaje
Gisele Bündchen celebra el cumpleaños de su esposo Joaquim Valente con romántico mensaje
En la imagen, ambos aparecen abrazados y muy cercanos. Sobre la fotografía, Gisele Bündchen escribió un mensaje en portugués para felicitarlo: “Hoy nació un gran hombre, @joaquimvalente”, escribió Bündchen. “¡Qué afortunada soy! ¡Te quiero muchísimo!”.
La publicación es una de las muestras de cariño que la modelo ha compartido sobre su relación, que comenzó después de su separación de Tom Brady y que ahora atraviesa una nueva etapa como matrimonio y padres.
Gisele Bündchen y Joaquim Valente se casaron en diciembre de 2025
La pareja se casó en una ceremonia privada en diciembre de 2025, menos de un año después del nacimiento de su primer hijo en común, en febrero de ese mismo año.
Gisele Bündchen también es mamá de Vivian, de 13 años, y Benjamin, de 16, fruto de su matrimonio con el exjugador de futbol americano Tom Brady.
En marzo pasado, una fuente cercana a la modelo contó a People que estaba “realmente feliz de estar casada” con Valente y que había encontrado una mayor plenitud en su vida cotidiana en Florida.
“El matrimonio no cambió radicalmente su rutina diaria, pero sí le dio más sentido a las cosas”, dijo la fuente sobre la pareja. “Fue un momento muy especial para celebrar con familiares y amigos cercanos”.
La misma persona contó que ambos suelen bromear sobre el tiempo que llevan casados y cómo van sumando meses juntos.
“Bromean al respecto y dicen: 'Ya llevamos dos meses casados, ahora tres'”, continuó. “Aún es algo reciente, pero ya se siente que han construido mucho juntos en poco tiempo”.
Gisele Bündchen habla de la maternidad a los 44 años
Además de compartir algunos detalles de su matrimonio, la modelo ha hablado de lo que significa convertirse en mamá nuevamente a los 44 años. En una entrevista con i-D publicada en septiembre, describió la llegada de su hijo menor como un regalo y explicó que vive esta experiencia desde otra etapa de su vida.
“Tener un bebé en este momento de mi vida es un regalo, porque estoy en una etapa diferente”, declaró. "No tengo nada que demostrar. Francamente, no me importa".
Gisele también habló de la libertad que siente para tomar sus propias decisiones sin estar pendiente de las expectativas de otras personas.
“No me define por las opiniones de los demás”, añadió. “Siento que puedo elegir cómo quiero vivir mi vida”.