Paris Jackson reclama 600 millones de dólares de la herencia de Michael Jackson para ella y sus hermanos

La cantante y actriz considera que los administradores de la fortuna de su padre han retrasado durante años la financiación de ese fondo, a pesar de los millonarios ingresos que ha generado el legado del artista desde su fallecimiento, ocurrido en junio de 2009.

La petición fue presentada el pasado 29 de octubre y forma parte de una serie de desacuerdos entre Paris y quienes se encargan de administrar la herencia de Michael Jackson, en particular John Branca, albacea y actual responsable del patrimonio.

De acuerdo con documentos judiciales citados por People, Paris busca que una parte de los activos del patrimonio de Michael Jackson sea transferida al Michael Jackson Family Trust, un fideicomiso creado para garantizar el sustento económico de sus tres hijos.



La llamada 'segunda familia' de Michael Jackson demanda al cantante por abuso sexual (Pool/Getty Images)

Según las condiciones establecidas, los hermanos debían comenzar a recibir ingresos de sus respectivas participaciones al cumplir 21 años. También estaba previsto que accedieran a una parte del capital a los 30 años, con distribuciones adicionales a los 35 y 40.

Sin embargo, Paris sostiene que el fideicomiso continúa sin recibir los fondos correspondientes, pese a que la fortuna de su padre ha generado miles de millones de dólares desde su muerte. En su solicitud, argumenta que los administradores cuentan con recursos suficientes para realizar una transferencia parcial.

Los abogados de la artista señalan que el patrimonio obtuvo importantes ingresos a través de acuerdos comerciales y ventas de activos. Entre ellos están la venta de la participación en EMI Music Publishing, por 287.5 millones de dólares en 2018; la venta del rancho Neverland, por 22 millones en 2020, y el acuerdo con Sony de 2023 relacionado con la música y otros derechos de propiedad intelectual de Michael Jackson.

Según la documentación presentada por Paris, estas operaciones generaron más de mil millones de dólares en efectivo para el patrimonio, antes de impuestos y gastos. Además, un informe financiero de diciembre de 2024 registró alrededor de 850 millones de dólares en efectivo y activos líquidos. De esa cantidad, la hija del cantante considera que unos 600 millones podrían estar disponibles para distribuirse al fideicomiso.

