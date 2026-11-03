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Espectáculos

El polémico disfraz de Martha Stewart que la obligó a ofrecer disculpas

Martha Stewart desató críticas al disfrazarse de una persona sin hogar para Halloween y promocionar su línea de velas.
mar 03 noviembre 2026 11:22 AM
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New York Botanical Garden's The Orchid Dinner
NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 26: Martha Stewart attends as The New York Botanical Garden hosts The Orchid Dinner at The Plaza Hotel on February 26, 2026 in New York City. (Photo by Dominik Bindl/Getty Images) (Dominik Bindl/Getty Images)

La multimillonaria estadounidense Martha Stewart se disculpó este domingo por la noche por su decisión "insensible" de disfrazarse de persona sin hogar en la noche de Halloween.

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"Es difícil admitir cuando realmente has metido la pata", escribió la escritora y presentadora de televisión de 85 años en Instagram tras borrar una foto en la que aparecía con jeans rotos, un jersey rasgado y la cara manchada. Stewart también portaba un cartel en el que se leía "I Am Hungry Help Me!!" (Tengo hambre, ayúdame).

Las redes no tardaron en inundarse de críticas hacia Stewart.

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La historia detrás del polémico disfraz de Martha Stewart

"Sé que mucha gente está pasando apuros económicos. Lleva un disfraz como el que llevé fue insensible y no tuvo gracia. Lo siento mucho", afirmó la empresaria en un comunicado.

También reconoció que la explicación que había dado con anterioridad a medios estadounidenses, en la que afirmaba que su intención era concienciar sobre la falta de hogares, "no era suficiente".

Stewart forjó su éxito en el sector del estilo de vida y es una estrella de la TV. A través de sus libros de cocina, revistas, programas de televisión y artículos para el hogar, Stewart se convirtió en ejemplo de vida elegante y la experta en estilo de vida más destacado de Estados Unidos.

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Martha Stewart

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