El polémico disfraz de Martha Stewart que la obligó a ofrecer disculpas

La historia detrás del polémico disfraz de Martha Stewart

"Sé que mucha gente está pasando apuros económicos. Lleva un disfraz como el que llevé fue insensible y no tuvo gracia. Lo siento mucho", afirmó la empresaria en un comunicado.

También reconoció que la explicación que había dado con anterioridad a medios estadounidenses, en la que afirmaba que su intención era concienciar sobre la falta de hogares, "no era suficiente".

Stewart forjó su éxito en el sector del estilo de vida y es una estrella de la TV. A través de sus libros de cocina, revistas, programas de televisión y artículos para el hogar, Stewart se convirtió en ejemplo de vida elegante y la experta en estilo de vida más destacado de Estados Unidos.

