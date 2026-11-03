La multimillonaria estadounidense Martha Stewart se disculpó este domingo por la noche por su decisión "insensible" de disfrazarse de persona sin hogar en la noche de Halloween.
El polémico disfraz de Martha Stewart que la obligó a ofrecer disculpas
"Es difícil admitir cuando realmente has metido la pata", escribió la escritora y presentadora de televisión de 85 años en Instagram tras borrar una foto en la que aparecía con jeans rotos, un jersey rasgado y la cara manchada. Stewart también portaba un cartel en el que se leía "I Am Hungry Help Me!!" (Tengo hambre, ayúdame).
Las redes no tardaron en inundarse de críticas hacia Stewart.
Dressed up as Martha Stewart for Halloween, no one got offended. Martha Stewart dressed up as a hobo and everyone lost their minds. https://t.co/KrRy2pLW5M
— Elle Essayiste (@elleessayiste) November 3, 2026
La historia detrás del polémico disfraz de Martha Stewart
"Sé que mucha gente está pasando apuros económicos. Lleva un disfraz como el que llevé fue insensible y no tuvo gracia. Lo siento mucho", afirmó la empresaria en un comunicado.
También reconoció que la explicación que había dado con anterioridad a medios estadounidenses, en la que afirmaba que su intención era concienciar sobre la falta de hogares, "no era suficiente".
Stewart forjó su éxito en el sector del estilo de vida y es una estrella de la TV. A través de sus libros de cocina, revistas, programas de televisión y artículos para el hogar, Stewart se convirtió en ejemplo de vida elegante y la experta en estilo de vida más destacado de Estados Unidos.