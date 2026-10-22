Jenna Ortega revela los rituales que hace debido al TOC que padece desde que era niña

Jenna Ortega revela los rituales que realiza por el TOC

Aunque suele mantener su vida privada lejos de los reflectores, Jenna Ortega decidió compartir una faceta poco conocida de su historia personal. En una entrevista con Vogue, la actriz recordó que tenía apenas siete años cuando comenzó a notar que su mente funcionaba de una manera distinta.

La protagonista de Wednesday explicó que, desde pequeña, desarrolló rutinas muy específicas que sentía la necesidad de completar de determinada manera. Con el tiempo, reconoció que aquellas conductas estaban relacionadas con el trastorno obsesivo compulsivo, una condición que continúa influyendo en algunos aspectos de su vida.



La actriz recordó que, cuando era niña, se despertaba temprano para completar una serie de rutinas antes de ir a la escuela. Entre ellas estaban acomodar las sábanas de una manera específica, abrir un cajón siguiendo un orden determinado y cepillarse el cabello lentamente.

Actualmente, algunas de esas conductas se manifiestan de otras formas. Jenna Ortega contó que, cuando está cansada, sufre los efectos del jet lag o siente ansiedad por un trabajo próximo, puede volver a realizar ciertos rituales.

Entre ellos está repetir la frase “cuídate” una cantidad específica de veces durante el día, entrar al set de grabación con el pie izquierdo y contener la respiración mientras cuenta hasta 71.

La actriz también ha intentado cambiar su manera de relacionarse con estas rutinas. En lugar de vivirlas únicamente como una fuente de presión, ha buscado convertirlas en una especie de juego para reducir la tensión que le provocan.

Jenna Ortega aclaró que estas experiencias forman parte de su vida, aunque no definen quién es ni impiden que continúe desarrollando su carrera. Hablar de ellas le ha permitido compartir una realidad que muchas personas experimentan en silencio.

