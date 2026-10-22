Jenna Ortega, la actriz que conquistó al público como Merlina Addams, habló sobre el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) que experimenta desde la infancia y compartió algunas de las rutinas que todavía forman parte de su vida cotidiana. Desde entrar a un set con el pie izquierdo hasta contar hasta 71, la actriz explicó cómo enfrenta estas conductas y el papel que la terapia ha tenido en su proceso.
Jenna Ortega revela los rituales que hace debido al TOC que padece desde que era niña
Jenna Ortega revela los rituales que realiza por el TOC
Aunque suele mantener su vida privada lejos de los reflectores, Jenna Ortega decidió compartir una faceta poco conocida de su historia personal. En una entrevista con Vogue, la actriz recordó que tenía apenas siete años cuando comenzó a notar que su mente funcionaba de una manera distinta.
La protagonista de Wednesday explicó que, desde pequeña, desarrolló rutinas muy específicas que sentía la necesidad de completar de determinada manera. Con el tiempo, reconoció que aquellas conductas estaban relacionadas con el trastorno obsesivo compulsivo, una condición que continúa influyendo en algunos aspectos de su vida.
La actriz recordó que, cuando era niña, se despertaba temprano para completar una serie de rutinas antes de ir a la escuela. Entre ellas estaban acomodar las sábanas de una manera específica, abrir un cajón siguiendo un orden determinado y cepillarse el cabello lentamente.
Actualmente, algunas de esas conductas se manifiestan de otras formas. Jenna Ortega contó que, cuando está cansada, sufre los efectos del jet lag o siente ansiedad por un trabajo próximo, puede volver a realizar ciertos rituales.
Entre ellos está repetir la frase “cuídate” una cantidad específica de veces durante el día, entrar al set de grabación con el pie izquierdo y contener la respiración mientras cuenta hasta 71.
La actriz también ha intentado cambiar su manera de relacionarse con estas rutinas. En lugar de vivirlas únicamente como una fuente de presión, ha buscado convertirlas en una especie de juego para reducir la tensión que le provocan.
Jenna Ortega aclaró que estas experiencias forman parte de su vida, aunque no definen quién es ni impiden que continúe desarrollando su carrera. Hablar de ellas le ha permitido compartir una realidad que muchas personas experimentan en silencio.
La terapia y los medicamentos que Jenna Ortega ha probado para tratar el TOC
En la entrevista, Ortega también explicó que ha recurrido a diferentes herramientas para manejar el trastorno obsesivo compulsivo, entre ellas la terapia psicológica y los medicamentos.
Aunque la actriz no ofreció detalles específicos sobre los tratamientos que ha probado ni sobre su situación médica actual, reconoció que ha contado con apoyo profesional y que, en ocasiones, continúa trabajando con un terapeuta.
El TOC puede manifestarse mediante pensamientos intrusivos y conductas repetitivas que una persona siente la necesidad de realizar para aliviar la ansiedad o el malestar. Sin embargo, la experiencia varía de una persona a otra y no todas las rutinas o costumbres repetitivas constituyen síntomas de este trastorno.
En el caso de Jenna Ortega, la actriz ha explicado que sus rituales pueden intensificarse cuando está cansada, viaja entre diferentes zonas horarias o se enfrenta a situaciones que le generan estrés.