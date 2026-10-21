Alejandro Fernández ha encontrado en Karla Laveaga, además de a una novia, a una verdadera compañera de vida: ella ha estado a su lado en sus momentos más felices pero también en los más complejos, incluso en aquellos en los que sus emociones le han jugado en contra. Después de que el cantante revelara que enfrentó episodios de depresión y ansiedad, su pareja contó cómo lo acompaña y cómo se encuentra actualmente.
¿Karla Laveaga piensa en boda con Alejandro Fernández? La modelo habla de su relación
Karla Lavega, gran apoyo para Alejandro Fernández en su lucha contra la depresión
En un encuentro con Ventaneando, realizado en Guadalajara después de las presentaciones de El Potrillo en el Palenque de las Fiestas de Octubre, su novia Karla Laveaga habló del apoyo que le brinda al intérprete y de la etapa que atraviesan juntos.
“Yo creo que el amor lo puede todo, y pues siempre estando al lado de él, cuidándolo, apoyándolo, aconsejándolo desde el amor. Y pues yo ahorita lo veo muy bien, la verdad”, compartió.
Sus palabras llegan después de que Alejandro revelara en junio los problemas de salud mental que ha enfrentado, por los que ha sido tratado por especialistas.
“Hubo momentos difíciles, momentos en los que, antes de que sucediera yo estaba haciendo ejercicios, había retomado todo, estaba haciendo dieta y de repente también me dio una depresión, me encerré en mi casa, no quería hacer nada, subí 20 kilos”, contó el cantante en 2022 en entrevista para Al Rojo Vivo.
“De repente pues sufro mucho de depresiones y de ansiedades, pero pues yo creo que debe ser normal, ¿no?”, declaró a Ventaneando en el mismo sentido. El cantante también dejó claro que está atendiendo su situación con profesionales.
“Con doctores, con médicos, haciéndoles caso a todo lo que me dicen, porque sí es algo súper serio, muy importante”, señaló.
Karla Laveaga revela cómo vive su relación con Alejandro Fernández
Además de hablar sobre el bienestar de Alejandro, Karla compartió cómo se siente en la relación que mantienen desde hace 16 años.
“Ya estamos en un punto más maduro y los dos hemos estado mucho más estables, contentos, enamorados, felices. No puedo pedir más, estoy muy contenta con lo que hemos construido, entonces pues viviendo el momento más que nada”, expresó.
¿Alejandro Fernández y Karla Laveaga se casarán?
La posibilidad de que Alejandro y Karla se casen ha sido una pregunta recurrente entre sus seguidores. Sin embargo, la empresaria dejó ver que, por ahora, no está enfocada en organizar una boda ni considera que el matrimonio sea indispensable para sentirse plena junto al cantante.
Alejandro, por su parte, tampoco ha descartado esa posibilidad. En una conversación anterior, el cantante comentó que, si decidiera casarse con Karla, preferiría una celebración íntima, lejos de una gran fiesta.
“Pues todo está fluyendo muy bien, no sé, yo creo que más bien sería como una ceremonia y con la pura familia, mis hijos, algo chiquito nada más”, dijo.