¿Karla Laveaga piensa en boda con Alejandro Fernández? La modelo habla de su relación

Karla Lavega, gran apoyo para Alejandro Fernández en su lucha contra la depresión

En un encuentro con Ventaneando, realizado en Guadalajara después de las presentaciones de El Potrillo en el Palenque de las Fiestas de Octubre, su novia Karla Laveaga habló del apoyo que le brinda al intérprete y de la etapa que atraviesan juntos.

“Yo creo que el amor lo puede todo, y pues siempre estando al lado de él, cuidándolo, apoyándolo, aconsejándolo desde el amor. Y pues yo ahorita lo veo muy bien, la verdad”, compartió.

Sus palabras llegan después de que Alejandro revelara en junio los problemas de salud mental que ha enfrentado, por los que ha sido tratado por especialistas.

“Hubo momentos difíciles, momentos en los que, antes de que sucediera yo estaba haciendo ejercicios, había retomado todo, estaba haciendo dieta y de repente también me dio una depresión, me encerré en mi casa, no quería hacer nada, subí 20 kilos”, contó el cantante en 2022 en entrevista para Al Rojo Vivo.

“De repente pues sufro mucho de depresiones y de ansiedades, pero pues yo creo que debe ser normal, ¿no?”, declaró a Ventaneando en el mismo sentido. El cantante también dejó claro que está atendiendo su situación con profesionales.

“Con doctores, con médicos, haciéndoles caso a todo lo que me dicen, porque sí es algo súper serio, muy importante”, señaló.

Karla Laveaga revela cómo vive su relación con Alejandro Fernández

Además de hablar sobre el bienestar de Alejandro, Karla compartió cómo se siente en la relación que mantienen desde hace 16 años.

“Ya estamos en un punto más maduro y los dos hemos estado mucho más estables, contentos, enamorados, felices. No puedo pedir más, estoy muy contenta con lo que hemos construido, entonces pues viviendo el momento más que nada”, expresó.