Karla Laveaga celebra el cumpleaños 55 de Alejandro Fernández y confirma su gran momento como pareja

A través de Instagram, la modelo compartió un carrusel de fotos juntos y una felicitación que mezcló ternura, humor y complicidad.

Karla Laveaga celebra el cumpleaños 55 de Alejandro Fernández. (Instagram)

"Hoy es mi día favorito porque naciste tú @alexoficial Feliz cumpleaños mi muchacho, te amo con todo mi corazón. Gracias por compartir la vida conmigo… las risas nunca faltan contigo y eso lo amo. Eres increíble. Eres de esas personas que hacen que la vida se sienta más bonita. Que este año te traiga todo lo grande y bonito que mereces. Amo que te cantes Las Mañanitas. Te amo", compartió.

El mensaje no solo marcó el cumpleaños del llamado Potrillo; también volvió a poner foco en uno de los romances más seguidos del espectáculo mexicano.

La relación entre Alejandro Fernández y Karla Laveaga siempre ha despertado conversación, en parte por su diferencia de edad, pero sobre todo por la historia que han construido juntos.

Karla Laveaga celebra el cumpleaños 55 de Alejandro Fernández. (Instagram)

A sus 55 años, Alejandro Fernández sigue siendo una de las figuras más queridas de la música mexicana, impulsado por una carrera vigente y el peso del legado de Vicente Fernández.