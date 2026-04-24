Alejandro Fernández celebra este 24 de abril sus 55 años rodeado de cariño, música y una dedicatoria que no pasó desapercibida. Karla Laveaga, su pareja desde hace más de una década, le dedicó un mensaje profundamente amoroso que desató reacciones entre sus seguidores.
Karla Laveaga celebra el cumpleaños 55 de Alejandro Fernández y confirma su gran momento como pareja
Karla Laveaga celebra el cumpleaños 55 de Alejandro Fernández y confirma su gran momento como pareja
A través de Instagram, la modelo compartió un carrusel de fotos juntos y una felicitación que mezcló ternura, humor y complicidad.
"Hoy es mi día favorito porque naciste tú @alexoficial Feliz cumpleaños mi muchacho, te amo con todo mi corazón. Gracias por compartir la vida conmigo… las risas nunca faltan contigo y eso lo amo. Eres increíble. Eres de esas personas que hacen que la vida se sienta más bonita. Que este año te traiga todo lo grande y bonito que mereces. Amo que te cantes Las Mañanitas. Te amo", compartió.
El mensaje no solo marcó el cumpleaños del llamado Potrillo; también volvió a poner foco en uno de los romances más seguidos del espectáculo mexicano.
La relación entre Alejandro Fernández y Karla Laveaga siempre ha despertado conversación, en parte por su diferencia de edad, pero sobre todo por la historia que han construido juntos.
A sus 55 años, Alejandro Fernández sigue siendo una de las figuras más queridas de la música mexicana, impulsado por una carrera vigente y el peso del legado de Vicente Fernández.
El gran momento de Karla Laveaga y Alejandro Fernández
Más allá del gesto romántico, la dedicatoria parece reflejar un momento particularmente sólido para la pareja.
Tras años de una relación intermitente, que comenzó en 2011 y atravesó separaciones mediáticas, ambos viven desde hace tiempo una etapa mucho más estable. Lejos de los altibajos que durante años alimentaron titulares, hoy proyectan una dinámica más madura y discreta.
Ese momento también se ha extendido al terreno profesional. Apenas hace unos días, ambos presentaron ARRRE, su nueva marca de ropa, durante el Fashion Week de Guadalajara, un proyecto que muchos leyeron como otra señal de complicidad y visión compartida.