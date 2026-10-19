Barbara Palvin volvió a conquistar la pasarela de Victoria’s Secret en una de las etapas más especiales de su vida: apenas seis semanas después de convertirse en mamá por primera vez. La modelo húngara participó en el desfile de 2026, celebrado el domingo 18 de octubre en Los Ángeles, y habló sobre los retos de la maternidad y la importancia de sentirse acompañada durante esta nueva etapa.
Barbara Palvin regresa a Victoria’s Secret poco después de dar a luz y explica por qué no lo considera extraordinario
Barbara Palvin habla sobre su regreso a las pasarelas tras convertirse en mamá
A sus 33 años, la modelo reapareció con un look lencero rosa pálido, de encaje y transparencias, que combinó con aros dorados y un peinado con ondas voluminosas. Desde la primera fila, su esposo, el actor Dylan Sprouse, siguió orgulloso cada uno de sus pasos y no ocultó su emoción al verla desfilar.
Su regreso llamó la atención no solo por el poco tiempo transcurrido desde el nacimiento de su hija, sino también por el mensaje que compartió sobre las mujeres que retoman sus actividades después del parto.
Antes del desfile, Palvin conversó con People sobre lo que significaba volver a trabajar tan pronto después del nacimiento de su hija, Sylvie. La modelo reconoció que estaba por cumplir seis semanas del posparto y se mostró agradecida por la oportunidad de regresar a una pasarela tan importante para su carrera.
“Me siento muy bien. Creo que es muy empoderador que el equipo de Victoria’s Secret me incluya en el desfile y que apoyemos a las mujeres”, compartió.
La modelo también hizo una reflexión sobre el tiempo que muchas mujeres tienen para reincorporarse al trabajo después de dar a luz en Estados Unidos. En lugar de presentar su regreso como una hazaña extraordinaria, señaló que seis semanas es el periodo en el que muchas mujeres deben volver a sus empleos, una realidad que merece mayor atención.
Para Palvin, formar parte del desfile representó una oportunidad para celebrar a las mujeres en una etapa de cambios físicos y emocionales, sin perder de vista que cada experiencia de maternidad es distinta.
Dylan Sprouse apoya a Barbara Palvin en su regreso a Victoria’s Secret
El regreso de Barbara Palvin también estuvo acompañado por el entusiasmo de Dylan Sprouse, con quien se casó en 2023. El actor estuvo presente en el desfile y, días antes del evento, ya había expresado su admiración por la energía de su esposa.
En una publicación en redes sociales, Sprouse celebró que Palvin estuviera lista para volver a la pasarela pocas semanas después del nacimiento de su hija. También reconoció lo sorprendente que le resultaba verla afrontar esta nueva etapa con tanta energía.
La pareja anunció la llegada de su primera hija a finales de septiembre, aunque Sylvie nació el 7 de septiembre. Desde entonces, ambos han compartido algunos detalles de su nueva vida familiar, mientras se adaptan a la experiencia de ser padres por primera vez.
Barbara Palvin y su historia con Victoria’s Secret
El vínculo de Palvin con Victoria’s Secret comenzó mucho antes de su maternidad. La modelo desfiló por primera vez para la marca en 2012, cuando tenía 19 años, y en 2019 fue nombrada oficialmente uno de sus ángeles.
Desde entonces, se ha convertido en uno de los rostros reconocibles de la firma y ha participado en distintos desfiles de la marca. Su regreso en 2026 tiene un significado especial, pues combina una trayectoria de más de una década con una nueva faceta personal.
Con su aparición en Los Ángeles, Palvin volvió a la pasarela en un momento de transformación y dejó claro que su regreso no se trata únicamente de moda, sino también de la manera en que las mujeres viven la maternidad y se reincorporan a sus carreras. Su mensaje fue de agradecimiento por el apoyo recibido y de reconocimiento a las mujeres que atraviesan ese mismo proceso.