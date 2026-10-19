Barbara Palvin regresa a Victoria’s Secret poco después de dar a luz y explica por qué no lo considera extraordinario

Barbara Palvin habla sobre su regreso a las pasarelas tras convertirse en mamá

A sus 33 años, la modelo reapareció con un look lencero rosa pálido, de encaje y transparencias, que combinó con aros dorados y un peinado con ondas voluminosas. Desde la primera fila, su esposo, el actor Dylan Sprouse, siguió orgulloso cada uno de sus pasos y no ocultó su emoción al verla desfilar.

Su regreso llamó la atención no solo por el poco tiempo transcurrido desde el nacimiento de su hija, sino también por el mensaje que compartió sobre las mujeres que retoman sus actividades después del parto.

Antes del desfile, Palvin conversó con People sobre lo que significaba volver a trabajar tan pronto después del nacimiento de su hija, Sylvie. La modelo reconoció que estaba por cumplir seis semanas del posparto y se mostró agradecida por la oportunidad de regresar a una pasarela tan importante para su carrera.

“Me siento muy bien. Creo que es muy empoderador que el equipo de Victoria’s Secret me incluya en el desfile y que apoyemos a las mujeres”, compartió.

La modelo también hizo una reflexión sobre el tiempo que muchas mujeres tienen para reincorporarse al trabajo después de dar a luz en Estados Unidos. En lugar de presentar su regreso como una hazaña extraordinaria, señaló que seis semanas es el periodo en el que muchas mujeres deben volver a sus empleos, una realidad que merece mayor atención.

Para Palvin, formar parte del desfile representó una oportunidad para celebrar a las mujeres en una etapa de cambios físicos y emocionales, sin perder de vista que cada experiencia de maternidad es distinta.