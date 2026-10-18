Kaia Gerber dedica emotiva despedida a su hermano Presley: “Nací amándote. Moriré amándote”

Kaia Gerber recuerda la sensibilidad de su hermano Presley

Kaia Gerber también dedicó parte de su carta a recordar la personalidad de su hermano y la manera en que se relacionaba con las personas. De acuerdo con la modelo, Presley conservaba la capacidad de confiar en los demás incluso ante situaciones difíciles.

“Siempre creíste en la gente. No respondías a la crueldad con ira, sino con confusión. Y curiosidad. Creías que la gente era inherentemente buena porque, Presley, tú eres inherentemente bueno”, escribió.

Para ella, esa sensibilidad era una de las cualidades más valiosas de su hermano, quien mantuvo esa forma de ser a pesar de las dificultades: “Y de alguna manera, a pesar de todo, llegué a ser tu hermana, tu afortunada testigo eterna, viéndote hacer lo más extremo y heavy metal que cualquiera puede hacer: te mantuviste sensible”, añadió.

En otra parte de la publicación, Kaia lo llamó su “maestra suprema” y recordó una anécdota de la infancia que ahora tiene un significado distinto para ella.

Kaia Gerber y Presley Gerber (Getty Images)

Contó que, cuando era pequeña, sintió miedo antes de perforarse las orejas, por lo que Presley decidió hacerlo primero para acompañarla en ese momento. Siempre había sido él quien se adelantaba cuando ella tenía miedo: “Pero cuando sostuve el pendiente que te quitaron, lo único que pude pensar fue: eso te pertenece. Y de verdad, ojalá no hubieras ido tú primero esta vez”, escribió.

Uno de los pasajes más íntimos de la carta está dedicado a la manera en que Kaia intenta comprender cómo será su relación con Presley a partir de ahora, cuando ya no puede llamarlo por teléfono ni compartir con él los momentos cotidianos que antes formaban parte de su vida: “Decir que amarte fue lo más fácil del mundo implicaría que requirió algún esfuerzo. Nací amándote. Moriré amándote. Nunca hubo nada más”, expresó.

La modelo reconoció que todavía no sabe cómo adaptarse a su ausencia y encontrar una nueva forma de mantener vivo el vínculo que los unió: “Estoy aprendiendo a amarte cuando no puedo verte. A decirte algo sin llamarte por teléfono. A ser tu hermana en un mundo donde no puedo estar cerca de ti. Todavía no sé cómo hacerlo”.

Kaia también hizo referencia a una cita que, de acuerdo con sus palabras, su hermano no pudo cumplir. A pesar de ello, le aseguró que lo perdona y le pidió que le guarde un lugar mientras llega el momento de reencontrarse: “Faltaste a nuestra cita. Te perdono. Guárdame un sitio mientras tanto”, escribió.

Enseguida, compartió una de las declaraciones más conmovedoras de su homenaje, en la que dejó claro que, pese al dolor que hoy enfrenta, volvería a elegir la vida que compartió con él: “Porque, Presley, aun sabiendo cómo termina, lo elegiría todo de nuevo. Cada segundo. Caminaría conscientemente hacia este dolor si eso significara que al otro lado pudiera ser tu hermana”.