Kaia Gerber dedica emotiva despedida a su hermano Presley: “Nací amándote. Moriré amándote”

Kaia Gerber encontró en los recuerdos de su infancia una forma de rendir homenaje a su hermano mayor, Presley Gerber, quien murió el pasado 20 de septiembre a los 27 años. La modelo compartió fotografías, un video de ambos cuando eran niños y una extensa carta en la que expresó lo difícil que ha sido asimilar su ausencia.
La publicación, difundida en Instagram este domingo, reúne algunos de los momentos que compartieron desde pequeños y mensajes escritos a mano en los que Kaia intenta poner en palabras el dolor de perder a una de las personas más importantes de su vida.
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Kaia Gerber dedica emotiva despedida a su hermano Presley
Junto al video de su infancia, la modelo Kaia Gerber escribió: “Te amo muchísimo, hasta la luna y de vuelta, y de vuelta otra vez, para siempre, hermano mayor”. La publicación también incluyó una fotografía de ambos en la playa y fragmentos de un libro. Sin embargo, fueron las palabras que dedicó a Presley las que dieron cuenta de la profundidad de su vínculo y de lo complicado que resulta para ella aprender a vivir sin su compañía.
En una de las diapositivas de su publicación, Kaia reconoció que no encuentra una manera de describir lo que siente desde la muerte de su hermano. Incluso cuestionó si el lenguaje puede expresar realmente una pérdida de esta magnitud.
“Presley, no encuentro las palabras, y quizás lo único bueno es que no las necesitábamos. Las palabras fallan, restan, resumen y siempre carecen de verdad. ¡Qué ingenua fui al creer que el lenguaje podía trascender el dolor!”, escribió.
La modelo contó que ha buscado respuestas en los libros, pero ninguno ha logrado ayudarla a comprender lo que está viviendo: “He leído todos los libros y no tengo ninguna respuesta. Mis palabras no alcanzan para describir la magnitud de tu pérdida. Literalmente, estoy de rodillas”, continuó.
En ese mismo mensaje, Kaia recordó que ser hermana de Presley siempre ha sido una de las partes más importantes de su identidad: “Sabes cuánto me encantaba ser tu hermana. Siempre ha sido, y siempre será, lo que más me gusta de mí misma”.
También describió el amor que sintió por él desde que llegó al mundo y el temor que ahora le provoca enfrentarse a una vida en la que ya no puede tenerlo cerca: “Llegué a este mundo aferrándome a ti con todas mis fuerzas. Sentía por ti un amor inmenso, más del que podía expresar. Y ahora que no veo adónde ir, estoy segura de que me va a consumir por completo”, añadió.
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Kaia Gerber recuerda la sensibilidad de su hermano Presley
Kaia Gerber también dedicó parte de su carta a recordar la personalidad de su hermano y la manera en que se relacionaba con las personas. De acuerdo con la modelo, Presley conservaba la capacidad de confiar en los demás incluso ante situaciones difíciles.
“Siempre creíste en la gente. No respondías a la crueldad con ira, sino con confusión. Y curiosidad. Creías que la gente era inherentemente buena porque, Presley, tú eres inherentemente bueno”, escribió.
Para ella, esa sensibilidad era una de las cualidades más valiosas de su hermano, quien mantuvo esa forma de ser a pesar de las dificultades: “Y de alguna manera, a pesar de todo, llegué a ser tu hermana, tu afortunada testigo eterna, viéndote hacer lo más extremo y heavy metal que cualquiera puede hacer: te mantuviste sensible”, añadió.
En otra parte de la publicación, Kaia lo llamó su “maestra suprema” y recordó una anécdota de la infancia que ahora tiene un significado distinto para ella.
Contó que, cuando era pequeña, sintió miedo antes de perforarse las orejas, por lo que Presley decidió hacerlo primero para acompañarla en ese momento. Siempre había sido él quien se adelantaba cuando ella tenía miedo: “Pero cuando sostuve el pendiente que te quitaron, lo único que pude pensar fue: eso te pertenece. Y de verdad, ojalá no hubieras ido tú primero esta vez”, escribió.
Uno de los pasajes más íntimos de la carta está dedicado a la manera en que Kaia intenta comprender cómo será su relación con Presley a partir de ahora, cuando ya no puede llamarlo por teléfono ni compartir con él los momentos cotidianos que antes formaban parte de su vida: “Decir que amarte fue lo más fácil del mundo implicaría que requirió algún esfuerzo. Nací amándote. Moriré amándote. Nunca hubo nada más”, expresó.
La modelo reconoció que todavía no sabe cómo adaptarse a su ausencia y encontrar una nueva forma de mantener vivo el vínculo que los unió: “Estoy aprendiendo a amarte cuando no puedo verte. A decirte algo sin llamarte por teléfono. A ser tu hermana en un mundo donde no puedo estar cerca de ti. Todavía no sé cómo hacerlo”.
Kaia también hizo referencia a una cita que, de acuerdo con sus palabras, su hermano no pudo cumplir. A pesar de ello, le aseguró que lo perdona y le pidió que le guarde un lugar mientras llega el momento de reencontrarse: “Faltaste a nuestra cita. Te perdono. Guárdame un sitio mientras tanto”, escribió.
Enseguida, compartió una de las declaraciones más conmovedoras de su homenaje, en la que dejó claro que, pese al dolor que hoy enfrenta, volvería a elegir la vida que compartió con él: “Porque, Presley, aun sabiendo cómo termina, lo elegiría todo de nuevo. Cada segundo. Caminaría conscientemente hacia este dolor si eso significara que al otro lado pudiera ser tu hermana”.
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Kaia Gerber recuerda a Presley como su mejor amigo y protector
Para concluir su publicación, Kaia Gerber reunió en unas últimas líneas los recuerdos y sentimientos que conserva de su hermano, a quien describió como su mejor amigo, su protector y una de las personas que más felicidad le dieron.
“Mi querido hermano, te adoro. Amo a mi hermano. Mi hermano ha muerto. Y esta fiesta es un asco sin ti, Prez. Mi mejor amigo, mi gran protector, con quien más me he reído y el único amor verdadero de mi vida: encendiste todas mis velas y te llevaste a todos mis monstruos. Y te amo. Y te amo. Y te amo. Solo tú sabes cuánto. Gracias por estar aquí”.
Presley era hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, y hermano mayor de Kaia. Su fallecimiento también ha motivado homenajes de sus padres en redes sociales.
Poco antes de la publicación de Kaia, Crawford compartió un comunicado familiar en Instagram. Rande, de 64, también dedicó un mensaje a su hijo y compartió la publicación de su hija en sus historias, acompañada de un emoji de corazón rojo: “Mi vida, mi mundo, mi corazón. Un momento que vivirá en mí para siempre”, escribió el empresario.