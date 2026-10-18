Casi un mes después de la muerte de Presley Gerber, su familia compartió un mensaje para recordarlo y agradecer las muestras de cariño que ha recibido desde su fallecimiento. Cindy Crawford, Rande Gerber y su hija Kaia publicaron un homenaje al modelo, quien murió el 20 de septiembre a los 27 años.
Cindy Crawford y su familia rompen el silencio tras la muerte de su hijo Presley Gerber
Cindy Crawford y su familia rompen el silencio tras la trágica muerte de su hijo Presley
A través de una publicación en la cuenta de Instagram de la modelo, los tres compartieron una fotografía en blanco y negro de Presley Gerber, tomada por el artista Sebastian Faena, acompañada de unas palabras en las que expresaron el dolor que atraviesan.
"Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestro querido hijo y hermano", escribieron al inicio del mensaje.
La familia también destacó lo afortunada que se siente por haber compartido 27 años con Presley y recordó la manera en que se relacionaba con los demás.
“Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años. Era un alma dulce y hermosa que amó y es amado, ahora y siempre”, expresaron Cindy, Rande, y Kaia. “Estamos muy orgullosos de cómo se desenvolvió en el mundo, con bondad y vulnerabilidad”, añadieron.
Al final de la publicación, agradecieron tanto a sus seres queridos como a las personas que, sin conocerlos personalmente, les han expresado su solidaridad.
“Agradecemos la gran muestra de cariño y apoyo de tantas personas que conocen y quieren a nuestra familia, e incluso de desconocidos que comparten nuestro dolor. Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño. Te queremos para siempre, mamá, papá y Kaia”.
¿De qué murió Presley Gerber?
Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió mientras se encontraba en un centro de rehabilitación, de acuerdo con un informe del médico forense del condado de Los Ángeles obtenido por la revista People.
Según grabaciones revisadas por el medio, el 20 de septiembre, a las 9:35 de la mañana, hora local, se recibió una llamada de emergencia a la policía de Santa Mónica por un paro cardíaco. En otra comunicación se informó que los servicios de emergencia respondían a una posible sobredosis en esa dirección.
Al día siguiente, el Departamento de Policía de Santa Mónica informó que los agentes encontraron al modelo sin vida cuando llegaron al centro de rehabilitación.
Las autoridades señalaron que los detectives investigaban el caso como una posible sobredosis y que, hasta ese momento, no había indicios de un delito.
La causa y la forma oficial de la muerte quedaron sujetas a la determinación del Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles. La investigación sobre el fallecimiento de Presley continúa en curso, por lo que no se ha establecido una causa oficial definitiva en la información disponible.
Cindy Crawford y Rande Gerber hicieron todo lo posible por ayudar a su hijo
Antes de su muerte, Presley Gerber había hablado públicamente sobre su salud mental y sus problemas con el consumo de sustancias, tanto en apariciones públicas como en redes sociales.
Una fuente citada previamente por People señaló que Cindy Crawford y Rande Gerber pasaron años buscando alternativas para ayudar a su hijo. Entre los recursos a los que recurrieron estaban la terapia, los tratamientos de rehabilitación hospitalarios y ambulatorios, así como distintos tipos de terapias homeopáticas.
Otra fuente cercana a la familia destacó que los padres de Presley siempre estuvieron presentes durante ese proceso y que su situación nunca fue la de unos padres ausentes: “Nunca se trató de una situación en la que dos padres de Hollywood estuvieran ausentes”, dijo la fuente a People.
“Cindy y Rande no podrían haber apoyado más a Presley. Siempre estuvieron a su lado e hicieron todo lo posible por ayudarlo. La familia siempre ha sido muy unida y Presley era profundamente amado”, añadió.
Kaia Gerber también resiente la muerte de su hermano
La muerte de Presley Gerber también representó un golpe para Kaia Gerber, quien mantenía una relación cercana con su hermano.
Una persona del entorno de la modelo contó a People que la familia quedó en estado de shock tras conocer la noticia y que todos estaban profundamente afectados por la pérdida.
La fuente también destacó el orgullo que Kaia sentía por la disposición de Presley para hablar abiertamente sobre sus dificultades personales y por la manera en que buscaba ayudar a otras personas a través de su experiencia.
A través del homenaje familiar, Cindy, Rande y Kaia recordaron no solo la pérdida que enfrentan, sino también el cariño que sienten por Presley y la huella que dejó en sus vidas.