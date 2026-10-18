Cindy Crawford y su familia rompen el silencio tras la muerte de su hijo Presley Gerber

Cindy Crawford y su familia rompen el silencio tras la trágica muerte de su hijo Presley

A través de una publicación en la cuenta de Instagram de la modelo, los tres compartieron una fotografía en blanco y negro de Presley Gerber, tomada por el artista Sebastian Faena, acompañada de unas palabras en las que expresaron el dolor que atraviesan.

"Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestro querido hijo y hermano", escribieron al inicio del mensaje.

La familia también destacó lo afortunada que se siente por haber compartido 27 años con Presley y recordó la manera en que se relacionaba con los demás.



“Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años. Era un alma dulce y hermosa que amó y es amado, ahora y siempre”, expresaron Cindy, Rande, y Kaia. “Estamos muy orgullosos de cómo se desenvolvió en el mundo, con bondad y vulnerabilidad”, añadieron.

Al final de la publicación, agradecieron tanto a sus seres queridos como a las personas que, sin conocerlos personalmente, les han expresado su solidaridad.

“Agradecemos la gran muestra de cariño y apoyo de tantas personas que conocen y quieren a nuestra familia, e incluso de desconocidos que comparten nuestro dolor. Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño. Te queremos para siempre, mamá, papá y Kaia”.