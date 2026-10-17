La nueva reina del "body horror" también es francesa: Marion Le Corroller triunfa en Sitges con la película ‘Sanguine’

Es el segundo año consecutivo que el máximo galardón de Sitges recae en la ópera prima de una directora, tras el triunfo en 2025 de La Hermanastra Fea, de la noruega Emilie Blichfeldt.

'Sanguine' de la directora francesa Marion Le Corroller ganó como Mejor Película en el Festival de Sitges

El jurado premió además el guión de Buddy, dirigida por el estadounidense Casper Kelly, una de las sensaciones de la temporada en el género de terror, en la que el unicornio de peluche de un programa infantil se convierte en un monstruo asesino.

'Sanguine' de la directora francesa Marion Le Corroller ganó como Mejor Película en el Festival de Sitges (Instagram)

Terror latinoamericano, presente en el Festival de Sitges

El Festival de Sitges, referencia mundial del cine de terror y de género que el año que viene celebrará su 60ª edición, otorgó también el premio del público Blood Window, una plataforma de promoción del cine fantástico iberoamericano, a No salgas, de Victoria Linares Villegas.

La película, una exploración de la experiencia "queer" y de los traumas heredados, sigue a una joven que, tras la muerte de su novia, se ve atormentada por la necesidad de ocultar quién es.

Por su parte, el argentino Cristian Ponce compartió con la española La muerte de Drácula el premio a la mejor dirección de Noves Visions, la principal sección paralela del festival, por Familia teme enfrentar una nueva noche de terror.

Ponce rescata la estética de los programas de la televisión argentina de los 1980 para evocar unos años todavía marcados por la dictadura.

'Sanguine' de la directora francesa Marion Le Corroller ganó como Mejor Película en el Festival de Sitges

La familia protagonista vive fenómenos cada vez más extraños y empieza a dudar de su propia realidad, en una cinta que roza a veces lo experimental y tiene ecos del cine de David Lynch.

Rodada en menos de una semana, con muy pocos recursos y sin ninguna financiación del Estado argentino, la película es también el reflejo del "proceso de mucha crisis" que vive el cine bajo el gobierno de Javier Milei, dijo en Sitges su productor, Juan Protto.