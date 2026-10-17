Céline Dion se despide de París en su último concierto... antes de volver en mayo de 2027

Céline Dion, la reina de las residencias artísticas volverá a París en 2027

La intérprete de "My heart will go on", de Titanic, está acostumbrada a los conciertos en forma de residencia, un dispositivo que puso en práctica hace años en Las Vegas.

Céline Dion dice adiós en su último concierto en París antes de volver a la capital francesa en mayo de 2027 (Instagram / Céline Dion)

En París apenas dejó lugar a la improvisación, en unos shows milimetrados con muy pocas variaciones en su lista de temas y sus comentarios.

Rodeada de músicos y de un coro, la estrella presentó un espectáculo de unas dos horas y media, marcado por una treintena de canciones de su etapa los años 1990-2000 y de su repertorio en inglés.

Céline Dion dice adiós en su último concierto en París antes de volver a la capital francesa en mayo de 2027 (Instagram / Céline Dion)

La cantante también se permitió versionar temas como "Sweet dreams", de Eurythmics, o un aria de ópera de Maria Callas.