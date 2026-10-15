U2 regresa a México después de casi 10 años: dará dos conciertos en el Estadio GNP

La última visita de U2 a México fue en 2017

El regreso de U2 representa una nueva oportunidad para escuchar en vivo a la agrupación en un país donde ha construido una relación con varias generaciones de fans.

Su última gira completa por México fue The Joshua Tree Tour, en octubre de 2017, cuando ofreció dos conciertos en el entonces Foro Sol, hoy Estadio GNP Seguros. Aquellas presentaciones ocurrieron semanas después de los sismos de septiembre de ese año.

Durante uno de los espectáculos, Bono dedicó un mensaje al público mexicano: “ustedes son héroes”. El escenario también se iluminó con los colores de la bandera nacional, en un gesto que quedó entre los momentos más recordados de aquella visita.

Ahora, casi una década después, el mismo recinto recibirá nuevamente al grupo para dar inicio a su recorrido mundial.

La visita de U2 a la Ciudad de México que anticipó su regreso

En mayo de 2026, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. estuvieron varios días en la capital mexicana para filmar el video de “Street of Dreams”.

Durante la producción, la banda recorrió la Plaza de Santo Domingo y distintas calles del Centro Histórico. Para el rodaje utilizaron un autobús intervenido por el artista mexicano Chavis Mármol y convocaron a seguidores para participar como extras. La producción también incluyó escenas en el Salón Los Ángeles.

La visita llamó la atención de sus fans y de las autoridades capitalinas. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, recibió a los músicos y los invitó a ofrecer un concierto en el Zócalo.

En aquellos días, Bono dejó una frase que ahora adquiere otro significado: “Nos vemos el próximo año”. Aunque los conciertos anunciados serán en el Estadio GNP Seguros y no en la plaza pública, la confirmación de las fechas hará realidad su anticipado regreso a México.

La historia de U2 con México comenzó en 1992

La relación de la banda irlandesa con el público mexicano comenzó en noviembre de 1992, cuando llegó al Palacio de los Deportes con el Zoo TV Tour. Cinco años después, en diciembre de 1997, regresó con el PopMart Tour al recién inaugurado Foro Sol.

De aquella etapa surgió el registro audiovisual PopMart: Live from Mexico City. Sin embargo, la visita también quedó marcada por un incidente relacionado con los hijos del entonces presidente Ernesto Zedillo y el Estado Mayor Presidencial, durante el cual integrantes del equipo de seguridad de la banda resultaron heridos. El episodio provocó el enojo del grupo y contribuyó al largo intervalo antes de su siguiente visita.

U2 regresó en 2006 con el Vertigo Tour, que incluyó conciertos en Monterrey y tres presentaciones en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Después volvió al país en 2011 con el U2 360° Tour, cuyo escenario monumental, conocido como The Claw, fue protagonista de tres conciertos en el Azteca. La última visita llegó seis años más tarde, con el recorrido dedicado al álbum The Joshua Tree. En febrero de 2027, la banda escribirá un nuevo capítulo de esa historia: no solo volverá a tocar en México, sino que elegirá la capital para comenzar su próxima gira mundial.

Keywords SEO: U2 México 2027, conciertos de U2 en México, boletos U2 2027, U2 Estadio GNP Seguros, fechas U2 Ciudad de México, preventa U2, The Greatest Show On Earth World Tour, Bono México, Carnaval De Luz, Beck.