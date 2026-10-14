Ricardo Arjona regala un carro a Poncho, el taxista mexicano que inspiró su éxito 'Historia de taxi'

Ricardo Arjona regala un carro al taxista que inspiró Historia de taxi

El reencuentro quedó registrado en las redes sociales del cantante. En las imágenes, Ricardo Arjona y Pocho se encuentran en una calle de la Ciudad de México, donde el cantante preparó una sorpresa para su amigo como reconocimiento a los años que han compartido.

Pocho llegó al lugar y admitió estar nervioso, al verlo, el intérprete recordó que pocas personas conocen la historia que existe entre ellos: “Pocho, tienes cara de nervioso”, le comentó durante el encuentro. Aunque su amigo lo negó brevemente, ambos bromearon sobre lo elegantes que habían llegado para la ocasión.



“Para nosotros, tú eres una celebración”, expresó Arjona, quien explicó que volver a México representa un motivo de alegría para él y su equipo. Sin embargo, esta vez quiso dedicar parte de ese momento a una persona que ha sido importante en su trayectoria.

Durante la conversación, el cantante recordó que conoció a Pocho en esa misma zona de la capital, cuando tomó un taxi hace muchos años. Lo que comenzó como un viaje terminó convirtiéndose en una amistad que trascendió aquella primera interacción.

“Yo te conocí en esta área hace muchos años”, recordó el cantante guatemalteco. Pocho coincidió en que había pasado mucho tiempo desde aquel encuentro.

La relación también se trasladó al ámbito profesional. Pocho dejó atrás su trabajo como taxista y se incorporó al equipo de Arjona, donde participó en el montaje de sus espectáculos como escenógrafo.

Al intentar calcular cuántas giras habían realizado juntos, el cantante mencionó ocho. Su amigo lo corrigió de inmediato con una cifra que sorprendió al intérprete: “Doce giras”, respondió Pocho. La reacción de Arjona fue espontánea al dimensionar todo el tiempo que habían compartido trabajando alrededor de la música y los conciertos: “Toda la vida”, respondió el cantante.

Los dos también recordaron el taxi que conducía Pocho cuando se conocieron. Arjona confesó que había olvidado el color del vehículo y pensaba que era verde, pero su amigo utilizaba uno de los taxis amarillos que durante años recorrieron las calles de la capital.