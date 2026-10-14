Ricardo Arjona tuvo un gesto especial con Pocho, el hombre que conoció cuando trabajaba como taxista en Ciudad de México y cuya historia quedó ligada a una de las canciones más populares del cantante guatemalteco, ‘Historia de taxi’. Décadas después de aquel encuentro, ambos mantienen una amistad que también se convirtió en una relación profesional durante 12 giras del intérprete.
Ricardo Arjona regala un carro a Poncho, el taxista mexicano que inspiró su éxito 'Historia de taxi'
Ricardo Arjona regala un carro al taxista que inspiró Historia de taxi
El reencuentro quedó registrado en las redes sociales del cantante. En las imágenes, Ricardo Arjona y Pocho se encuentran en una calle de la Ciudad de México, donde el cantante preparó una sorpresa para su amigo como reconocimiento a los años que han compartido.
Pocho llegó al lugar y admitió estar nervioso, al verlo, el intérprete recordó que pocas personas conocen la historia que existe entre ellos: “Pocho, tienes cara de nervioso”, le comentó durante el encuentro. Aunque su amigo lo negó brevemente, ambos bromearon sobre lo elegantes que habían llegado para la ocasión.
“Para nosotros, tú eres una celebración”, expresó Arjona, quien explicó que volver a México representa un motivo de alegría para él y su equipo. Sin embargo, esta vez quiso dedicar parte de ese momento a una persona que ha sido importante en su trayectoria.
Durante la conversación, el cantante recordó que conoció a Pocho en esa misma zona de la capital, cuando tomó un taxi hace muchos años. Lo que comenzó como un viaje terminó convirtiéndose en una amistad que trascendió aquella primera interacción.
“Yo te conocí en esta área hace muchos años”, recordó el cantante guatemalteco. Pocho coincidió en que había pasado mucho tiempo desde aquel encuentro.
La relación también se trasladó al ámbito profesional. Pocho dejó atrás su trabajo como taxista y se incorporó al equipo de Arjona, donde participó en el montaje de sus espectáculos como escenógrafo.
Al intentar calcular cuántas giras habían realizado juntos, el cantante mencionó ocho. Su amigo lo corrigió de inmediato con una cifra que sorprendió al intérprete: “Doce giras”, respondió Pocho. La reacción de Arjona fue espontánea al dimensionar todo el tiempo que habían compartido trabajando alrededor de la música y los conciertos: “Toda la vida”, respondió el cantante.
Los dos también recordaron el taxi que conducía Pocho cuando se conocieron. Arjona confesó que había olvidado el color del vehículo y pensaba que era verde, pero su amigo utilizaba uno de los taxis amarillos que durante años recorrieron las calles de la capital.
El regalo de Ricardo Arjona que dejó sin palabras a Pocho
Después de recordar algunas anécdotas de su historia, Ricardo Arjona invitó a Pocho a mirar hacia una esquina. Allí se encontraba el carro que había preparado para él, un regalo con el que quiso reconocer su amistad y los años de trabajo compartido.
“Decidimos hacerte un homenaje y ese es para ti”, le dijo. La sorpresa dejó a Pocho sin palabras durante unos segundos. El hombre observó el carro y preguntó si realmente se lo estaba regalando. Arjona confirmó que era suyo y respondió con sencillez: “Es un regalo”.
Visiblemente emocionado, Pocho agradeció el detalle y se acercó para manejarlo. El cantante aprovechó el momento para bromear sobre la posibilidad de que su amigo le diera un aventón y hasta le preguntó si sabía encender los vehículos modernos.
Pocho aseguró que sí y continuó familiarizándose con su nuevo coche. “¿Cómo ves, Pochin?”, le preguntó Arjona. “Está bonito”, respondió su amigo, provocando las risas de ambos.
La escena terminó entre aplausos y gritos de las personas que presenciaron el encuentro. Más allá del automóvil, el gesto reconoció una relación que comenzó con un viaje en taxi y que, con los años, se convirtió en una amistad duradera.
La historia detrás de Historia de taxi, de Ricardo Arjona
El vínculo entre Ricardo Arjona y Pocho también está relacionado con el origen de Historia de taxi, canción que formó parte del álbum Historias, lanzado en 1994.
Años atrás, el cantante recordó cómo fueron sus primeros pasos en Ciudad de México, incluido el concierto que ofreció en el Teatro de la Ciudad y su estancia en el Hotel Pisa, ubicado en el número 58 de la avenida Insurgentes, en la colonia Tabacalera, cerca del Monumento a la Revolución.
Según relató, fue Pocho quien lo recogió en el aeropuerto y le recomendó hospedarse en ese hotel. Durante aquel trayecto, el taxista también le hizo una petición que el músico recordaría tiempo después.
“Cuando estaba bajando, bajando las maletas, me dijo: ‘Acuérdese de escribirnos una canción a los taxistas’”, relató Arjona. Aquella conversación quedó ligada a la creación de Historia de taxi, tema que con el tiempo se convirtió en uno de los más reconocidos de su repertorio. Décadas después, el cantante volvió a reconocer la importancia de aquella relación con un regalo que convirtió un reencuentro en un homenaje a su amigo.