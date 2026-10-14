Lety Sahagún advierte a los creadores: tener millones de seguidores no garantiza un negocio rentable

Sahagún recomienda avanzar a pequeña escala, probar distintas ideas y ajustar la propuesta a partir de las respuestas de los consumidores, en lugar de asumir que la comunidad respaldará automáticamente cualquier iniciativa.

“Y también creo que es mucho, por eso yo soy de la idea de ir construyendo a pequeña escala, es mucho prueba y error”, explicó.

Este enfoque también está presente en la manera en que Lety Sahagún evalúa los proyectos de Shark Tank México: Creators, el spin-off que regresa con una segunda temporada para impulsar a creadores de contenido que buscan convertir sus comunidades digitales en negocios innovadores. Bajo una estrategia centrada en YouTube, esta nueva entrega consta de cuatro episodios que se estrenarán semanalmente y estarán disponibles en exclusiva en el YouTube, que cuenta con 2.28 millones de suscriptores. La temporada comenzó el 12 de octubre.

Para ella, una buena presentación debe demostrar no solo creatividad, sino claridad sobre el siguiente paso que se quiere dar y un plan para conseguirlo: “¿Qué vienen a buscar? ¿Y qué es ese siguiente paso? ¿Y hay o no un plan? ¿O es nada más un deseo? Para mí eso era muy importante”, afirmó sobre los aspectos que tomó en cuenta al evaluar a los participantes.

El reto de construir un negocio más allá de las marcas

Las colaboraciones comerciales representan una fuente de ingresos importante para muchos creadores de contenido. Sin embargo, Lety Sahagún considera que también es necesario desarrollar productos propios para evitar que un proyecto dependa por completo de los acuerdos publicitarios.

La conductora no está en contra de trabajar con marcas. De hecho, reconoce que las colaboraciones han sido importantes para el crecimiento de su propio proyecto. Lo que considera fundamental es elegirlas con cuidado y procurar que exista una relación entre sus valores y los de la empresa con la que se trabaja.

“No creo que tengamos que trabajar con cualquier marca, creo que sí es muy importante que se alineen los valores ahí y que a la par que puedes ir creciendo gracias a la colaboración por marcas, también tengas esa capacidad de ir desarrollando productos propios que no te hagan depender completamente de las marcas”, explicó.

Encontrar ese equilibrio, reconoce, no es sencillo. Las plataformas digitales cambian constantemente, al igual que los algoritmos y la manera en que las audiencias reaccionan al contenido. Por eso, también es importante identificar cuándo una estrategia comercial puede resultar excesiva y terminar por saturar a los seguidores.