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Lety Sahagún advierte a los creadores: tener millones de seguidores no garantiza un negocio rentable

Lety Sahagún explicó qué deben considerar los influencers antes de lanzar sus propios productos y por qué conocer a su comunidad es más importante que acumular seguidores.
mié 14 octubre 2026 09:09 AM
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Lety Sahagún
Lety Sahagún (Sony Channel)

Tener miles o incluso millones de seguidores puede abrirles muchas puertas a los creadores de contenido, pero convertir esa popularidad en un negocio sostenible implica retos que van mucho más allá de las cifras en redes sociales. Para Lety Sahagún , la clave está en entender a la comunidad, construir una marca con credibilidad y tener claro qué se quiere hacer con la audiencia que se ha conseguido.

Como panelista permanente de la segunda temporada de Shark Tank México: Creators, la conductora y emprendedora ha tenido la oportunidad de conocer proyectos de distintas industrias y evaluar las propuestas de quienes buscan llevar su trabajo digital al siguiente nivel.

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Lety Sahagún advierte que tener millones de seguidores no garantiza el éxito

Desde esa experiencia, Lety Sahagún considera que la viralidad no necesariamente se traduce en una empresa rentable. El verdadero desafío, explica, es mantener un proyecto a lo largo del tiempo y generar la confianza suficiente para que las personas no solo consuman contenido, sino que también se interesen en los productos o servicios que una marca desarrolla.

“Lo difícil es mantener un proyecto con el paso del tiempo, construir una marca, que esa marca tenga credibilidad y que las personas desarrollen esa confianza con el proyecto, con el creador, incluso para apostarle a las ideas o los proyectos que traen a la mesa”, explicó en entrevista con Quién.

Lety Sahagún
Lety Sahagún (Sony Channel)

Uno de los errores que Lety identifica entre quienes buscan transformar su popularidad en una empresa es asumir que tener una audiencia numerosa significa que cualquier producto o servicio que lancen tendrá éxito.

La emprendedora considera que antes de dar ese paso es necesario entender qué espera la comunidad y qué propuesta puede tener sentido para las personas que siguen al creador: “Muchas veces cuando tú tienes estos números que son impactantes, crees que cualquier cosa que pongas ahí afuera va a ser bien recibida y va a ser apoyada y no necesariamente”, señaló.

Para ella, escuchar a la audiencia debe formar parte del proceso de creación de un negocio. Si un influencer quiere lanzar un curso, por ejemplo, necesita conocer los temas que interesan a sus seguidores, cuánto estarían dispuestos a pagar y qué formato les resultaría más conveniente.

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Sahagún recomienda avanzar a pequeña escala, probar distintas ideas y ajustar la propuesta a partir de las respuestas de los consumidores, en lugar de asumir que la comunidad respaldará automáticamente cualquier iniciativa.

“Y también creo que es mucho, por eso yo soy de la idea de ir construyendo a pequeña escala, es mucho prueba y error”, explicó.

Este enfoque también está presente en la manera en que Lety Sahagún evalúa los proyectos de Shark Tank México: Creators, el spin-off que regresa con una segunda temporada para impulsar a creadores de contenido que buscan convertir sus comunidades digitales en negocios innovadores. Bajo una estrategia centrada en YouTube, esta nueva entrega consta de cuatro episodios que se estrenarán semanalmente y estarán disponibles en exclusiva en el YouTube, que cuenta con 2.28 millones de suscriptores. La temporada comenzó el 12 de octubre.

Para ella, una buena presentación debe demostrar no solo creatividad, sino claridad sobre el siguiente paso que se quiere dar y un plan para conseguirlo: “¿Qué vienen a buscar? ¿Y qué es ese siguiente paso? ¿Y hay o no un plan? ¿O es nada más un deseo? Para mí eso era muy importante”, afirmó sobre los aspectos que tomó en cuenta al evaluar a los participantes.

El reto de construir un negocio más allá de las marcas

Las colaboraciones comerciales representan una fuente de ingresos importante para muchos creadores de contenido. Sin embargo, Lety Sahagún considera que también es necesario desarrollar productos propios para evitar que un proyecto dependa por completo de los acuerdos publicitarios.

La conductora no está en contra de trabajar con marcas. De hecho, reconoce que las colaboraciones han sido importantes para el crecimiento de su propio proyecto. Lo que considera fundamental es elegirlas con cuidado y procurar que exista una relación entre sus valores y los de la empresa con la que se trabaja.

“No creo que tengamos que trabajar con cualquier marca, creo que sí es muy importante que se alineen los valores ahí y que a la par que puedes ir creciendo gracias a la colaboración por marcas, también tengas esa capacidad de ir desarrollando productos propios que no te hagan depender completamente de las marcas”, explicó.

Encontrar ese equilibrio, reconoce, no es sencillo. Las plataformas digitales cambian constantemente, al igual que los algoritmos y la manera en que las audiencias reaccionan al contenido. Por eso, también es importante identificar cuándo una estrategia comercial puede resultar excesiva y terminar por saturar a los seguidores.

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Una segunda temporada con mayor responsabilidad en Shark Tank México: Creators

Su participación en el programa también cambió respecto a la primera temporada. En aquella ocasión, Lety Sahagún llegó como invitada y su participación se extendió de una emisión a varias. Ahora, como panelista permanente, está presente durante toda la temporada y asume una responsabilidad distinta al evaluar las propuestas.

Además de ese cambio, destaca que esta edición tiene una dinámica más ágil, en la que los creadores cuentan con poco tiempo para presentar sus ideas y pasan por distintos métodos de selección: “Pero lo que más me emocionó de esta segunda temporada, que es que es una temporada mucho más dinámica, en mi forma de verlo, mucho más atractiva, porque hay poco tiempo para pinchar las ideas, va habiendo como métodos de selección”, comentó.

Para Sahagún, ese formato obliga a los participantes a comunicar con mayor claridad y rapidez el valor de sus proyectos, pero también pone a los panelistas frente a decisiones más difíciles.

La experiencia, además, le permite conocer propuestas de industrias diversas y compartir puntos de vista con otros participantes del panel. Aunque llega con los conocimientos que ha adquirido al desarrollar marcas y crear contenido, también encuentra oportunidades para aprender de los proyectos que escucha.

“Y creo que eso hace que para mí este proyecto sea como tan llenador porque no nada más voy a compartir, sino voy a aprender y estoy en un constante, ah, guau, eso no se me había ocurrido incluso para mi propio proyecto”, concluyó.

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