Russell Brand admite sus polémicos actos del pasado, entre ellos su relación con una menor

Declaraciones, acusaciones y proceso judicial en curso

Durante su participación en The Megyn Kelly Show el 22 de abril, Brand declaró: “El hecho es que en Europa y en el Reino Unido, de donde soy, la edad de consentimiento es 16. Y sí tuve relaciones con una joven de 16 años cuando tenía 30. Pero cuando tenía 30 era una persona muy distinta. Era más joven y un hombre de 30 años inmaduro".

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El actor, de 50 años, ya había sido señalado en 2023 en una investigación conjunta de The Sunday Times, The Times y el programa Channel 4 Dispatches. Una de las cinco denunciantes afirmó que inició una relación con él en 2006, cuando ella tenía 16 años y él 30, y que, posteriormente, tras cumplir 31, él la agredió sexualmente.

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En ese momento, Brand negó las acusaciones, aunque en un video de respuesta en 2023 se describió como “promiscuo”. A partir de esa investigación, la policía metropolitana abrió una indagatoria que derivó en cargos formales.

En abril de 2025, la fiscalía británica presentó cargos por violación, agresión indecente, violación oral y dos cargos adicionales de agresión sexual, relacionados con denuncias de cuatro mujeres por hechos que habrían ocurrido entre 1999 y 2005. Brand se declaró no culpable en mayo de 2025.

Posteriormente, en diciembre de 2025, se sumaron nuevos cargos por violación y agresión sexual vinculados a otras dos mujeres. También en estos casos, el actor se declaró no culpable.

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Durante la entrevista, Brand reflexionó sobre sus conductas pasadas: “El sexo consensuado, en realidad, con distintas personas, cuando hay una gran diferencia de poder —como cuando eres un hombre famoso con la capacidad de atraer mujeres como la que yo tenía en ese momento— implica explotación. Es explotador".

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También añadió: “Mi conducta sexual en el pasado fue egoísta. No consideré lo suficiente, o prácticamente nada, cómo eso afectaba a otras personas".

Sobre su postura legal, explicó: “Cuando digo que no soy culpable de las acusaciones de agresión sexual y violación, en realidad lo que estoy diciendo es que tuve sexo consensuado con muchas mujeres y se puede argumentar que eso no es apropiado".