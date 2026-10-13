Detienen a Selma Blair por presuntamente morder a una sobrecargo y golpear a otra en pleno vuelo

La actriz de Legalmente Rubia y Juegos Sexuales fue detenida en el aeropuerto John F. Kennedy el domingo por la noche tras el aterrizaje del vuelo de Delta Air Lines, que había reportado que una pasajera estaba ejerciendo violencia física.

Medios estadounidenses como TMZ y CBS informaron que Blair golpeó a un auxiliar de vuelo y mordió a otro.

Luego, la actriz presuntamente le dio patadas en la cara, en el cuello y en el pecho a una agente de policía. Cuando fue trasladada al hospital, golpeó también a una enfermera en el pecho, según un documento judicial.



La actriz tuvo que ser sacada en camilla del avión en el que viajó de México a Los Ángeles tras exhibir un comportamiento un tanto problemático durante el vuelo. (Getty Images)

Por los hechos ocurridos durante el vuelo, Blair recibió el lunes del FBI una citación para comparar ante el tribunal de faltas de Brooklyn por dos cargos de agresión, indicó una fuente judicial federal. Aún no se ha fijado fecha para esta comparación.

Por otra parte, esa misma noche fue presentada ante un tribunal del Estado de Nueva York ubicado en Queens, donde se le notificó su procesamiento por las agresiones a la policía y la enfermera. Quedó en libertad bajo fianza.

Se ha fijado una nueva audiencia para el 19 de enero de 2027. "Selma experimentó una emergencia médica que derivó en la conducta que se le atribuye", dijo su representante.

