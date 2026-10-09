Keegan Allen, actor de Pretty Little Liars, denuncia violento asalto a punta de pistola en Los Ángeles

Tras el ataque, ocurrido la noche del jueves 8 de octubre, Allen publicó un video en redes sociales en el que aparece con el rostro cubierto de sangre y relata lo sucedido. También compartió imágenes de una cámara de seguridad que, aparentemente, registraron el momento en que fue interceptado por los agresores.

n el video, grabado poco después del incidente, el actor aparece visiblemente alterado, con sangre que le escurre desde la frente. Mientras intenta explicar lo que ocurrió, cuenta que los dos hombres lo atacaron y huyeron después de quitarle su reloj.



“Estos dos tipos me golpearon en la cabeza, me apuntaron con una pistola y tenían un cuchillo; después se fueron”, relató Allen en la grabación, en la que también pidió ayuda para llamar a la policía.

El actor acompañó la publicación con un mensaje en el que expresó su preocupación por la seguridad en la zona. “West Hollywood ya no es seguro”, escribió. También aseguró que los asaltantes lo amenazaron de muerte por su reloj.

“Mi vida por un reloj”, añadió, al reflexionar sobre el riesgo que enfrentó durante el robo.

