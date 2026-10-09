Keegan Allen, conocido por interpretar a Toby Cavanaugh en la serie Pretty Little Liars, vivió momentos de terror en West Hollywood, California, luego de ser víctima de un asalto a mano armada. El actor de 37 años denunció que dos hombres enmascarados lo amenazaron con una pistola y un cuchillo, lo golpearon en la cabeza y le robaron su reloj.
Keegan Allen, actor de Pretty Little Liars, denuncia violento asalto a punta de pistola en Los Ángeles
Keegan Allen, actor de Pretty Little Liars, denuncia violento asalto a punta de pistola en Los Ángeles
Tras el ataque, ocurrido la noche del jueves 8 de octubre, Allen publicó un video en redes sociales en el que aparece con el rostro cubierto de sangre y relata lo sucedido. También compartió imágenes de una cámara de seguridad que, aparentemente, registraron el momento en que fue interceptado por los agresores.
n el video, grabado poco después del incidente, el actor aparece visiblemente alterado, con sangre que le escurre desde la frente. Mientras intenta explicar lo que ocurrió, cuenta que los dos hombres lo atacaron y huyeron después de quitarle su reloj.
“Estos dos tipos me golpearon en la cabeza, me apuntaron con una pistola y tenían un cuchillo; después se fueron”, relató Allen en la grabación, en la que también pidió ayuda para llamar a la policía.
El actor acompañó la publicación con un mensaje en el que expresó su preocupación por la seguridad en la zona. “West Hollywood ya no es seguro”, escribió. También aseguró que los asaltantes lo amenazaron de muerte por su reloj.
“Mi vida por un reloj”, añadió, al reflexionar sobre el riesgo que enfrentó durante el robo.
Así fue el asalto a Keegan Allen, actor de Pretty Little Liars
De acuerdo con información del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles citada por medios estadounidenses, los agentes recibieron un reporte de robo alrededor de las 9:05 de la noche del jueves, en la cuadra 8400 de Santa Monica Boulevard, cerca de una tienda de comestibles llamada Laurel Supply.
Según el reporte policial, uno de los sospechosos apuntó una pistola plateada contra la víctima, mientras que el otro utilizó un cuchillo para exigirle su reloj y una pulsera. Después de obtener los objetos, uno de los hombres golpeó a Allen en el rostro con el arma.
As@ltar0n al actor Keegan Allen en West Hollywood, California a punta de p1st0la y cuch1ll0 por dos hombres enmascarados para robarle su Rolex. 😱 📡 𝗟𝗔 𝗠Á𝗤𝗨𝗜𝗡𝗔 𝗗𝗘 𝗡𝗢𝗧𝗜𝗖𝗜𝗔𝗦— Prensa Xtrema RD (@PrensaXtremard) October 9, 2026
Los sospechosos escaparon en un vehículo cuya descripción no ha sido difundida públicamente. Las autoridades confirmaron que el actor sufrió una herida en la frente y fue evaluado por personal médico en el lugar, aunque no fue trasladado en ambulancia a un hospital, según el informe citado por la prensa local.
Las imágenes de seguridad que Allen compartió muestran a dos personas que se acercan a él en el estacionamiento. En la grabación se observa cómo el actor levanta los brazos y entrega un objeto antes de que uno de los agresores lo golpee y ambos huyan.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente de la identidad de los sospechosos ni de detenciones relacionadas con el caso. La investigación continúa.
¿Quién es Keegan Allen, actor de Pretty Little Liars?
Keegan Allen alcanzó la popularidad internacional gracias a su papel de Toby Cavanaugh en Pretty Little Liars, la serie juvenil de misterio que se transmitió entre 2010 y 2017 y que se convirtió en un fenómeno entre el público joven.
Además de su participación en la producción, el actor ha trabajado en proyectos como Walker, donde interpretó a Liam Walker, y ha tenido apariciones en otras producciones de cine y televisión.
Tras compartir las imágenes del asalto, Allen recibió mensajes de preocupación y apoyo de sus seguidores y de otras figuras del entretenimiento. El actor también expresó su esperanza de que las cámaras de vigilancia permitan identificar a los responsables.
Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el robo ocurrido en West Hollywood.