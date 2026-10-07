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Espectáculos

Tom Cruise apuesta por el legado de ‘Digger’ pese a su bajo debut en taquilla

Tom Cruise explicó que el primer fin de semana no es su principal parámetro para medir una película y aseguró que busca crear historias capaces de permanecer con el paso del tiempo.
mié 07 octubre 2026 11:33 AM
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Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu
Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu (Instagram)

El estreno de Digger no alcanzó las expectativas en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, pero Tom Cruise asegura que una película no debería medirse únicamente por lo que consigue durante sus primeros días en cartelera.

La cinta, dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Cruise, recaudó alrededor de 8 millones de dólares durante su primer fin de semana en esos mercados. La cifra contrasta con un presupuesto de producción estimado entre 160 y 180 millones de dólares, además de unos 100 millones destinados a marketing.

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Tom Cruise apuesta por el legado de Digger pese a su bajo debut en taquilla

A nivel mundial, Digger consiguió cerca de 20 millones de dólares en su estreno. Sin embargo, para Tom Cruise, el verdadero valor de una película puede medirse mucho después de su llegada a los cines.

En una entrevista con el podcast On Film With Kevin McCarthy, el actor explicó que durante la realización de una película su atención está puesta en algo más que los resultados inmediatos.

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu
Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu (Instagram)

“Cuando estoy haciendo películas, no pienso en ‘¡Fin de semana de estreno!’. Siento que vamos a crear algo que sea una obra cinematográfica perdurable”, explicó.

Tom Cruise también recordó una época en la que algunas películas podían permanecer durante meses en los cines. Entre los ejemplos que mencionó están Rain Man y Born on the Fourth of July, dos producciones en las que participó durante las décadas de 1980 y 1990.

Para el actor, el objetivo está en conseguir que una producción tenga una vida más larga que la de su estreno: “Estas películas se proyectaban una y otra vez durante un año. ¿Cómo puedo hacer una película que trascienda, perdure y evolucione? Y siento que es así… esa es ‘Digger’, es una de esas películas”, aseguró.

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Durante la conversación, el actor también recordó el caso de Bonnie y Clyde, cinta de 1967 que tuvo un inicio complicado en taquilla y posteriormente fue reestrenada, hasta convertirse en una de las películas más reconocidas de su época o Blade Runner, de Ridley Scott, la película que no tuvo una respuesta destacada en sus primeros días, pero que con el tiempo adquirió un lugar importante dentro de la historia del cine.

Iñárritu por su parte, también aceptó que Digger no necesariamente funciona para todos los espectadores, especialmente para quienes prefieren historias con una estructura más tradicional: “Hay gente que quiere más certeza en la narrativa, y eso también está bien. Esto no es como un helado. Así que, sí, lo esperábamos, para ser honestos”, expresó el director en entrevista con el The New York Times.

Tom Cruise presume su trabajo con Alejandro González Iñárritu

Después del estreno, Tom Cruise también utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje sobre la experiencia de trabajar en Digger junto al director mexicano Alejandro González Iñárritu y el resto del equipo.

“Me siento muy honrado de haber tenido la oportunidad de crear esta película junto a artistas tan talentosos. Gracias a todo el elenco y equipo por su dedicación, trabajo duro y alegría. La experiencia fue verdaderamente inolvidable y estoy muy orgulloso de lo que hemos creado”, escribió en su cuenta de Instagram.

La película se convirtió en el estreno más bajo de Tom Cruise desde Leones por corderos, que en 2007 recaudó 6.7 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos.

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