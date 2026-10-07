Tom Cruise apuesta por el legado de ‘Digger’ pese a su bajo debut en taquilla

Durante la conversación, el actor también recordó el caso de Bonnie y Clyde, cinta de 1967 que tuvo un inicio complicado en taquilla y posteriormente fue reestrenada, hasta convertirse en una de las películas más reconocidas de su época o Blade Runner, de Ridley Scott, la película que no tuvo una respuesta destacada en sus primeros días, pero que con el tiempo adquirió un lugar importante dentro de la historia del cine.
Iñárritu por su parte, también aceptó que Digger no necesariamente funciona para todos los espectadores, especialmente para quienes prefieren historias con una estructura más tradicional: “Hay gente que quiere más certeza en la narrativa, y eso también está bien. Esto no es como un helado. Así que, sí, lo esperábamos, para ser honestos”, expresó el director en entrevista con el The New York Times.
Tom Cruise presume su trabajo con Alejandro González Iñárritu
Después del estreno, Tom Cruise también utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje sobre la experiencia de trabajar en Digger junto al director mexicano Alejandro González Iñárritu y el resto del equipo.
“Me siento muy honrado de haber tenido la oportunidad de crear esta película junto a artistas tan talentosos. Gracias a todo el elenco y equipo por su dedicación, trabajo duro y alegría. La experiencia fue verdaderamente inolvidable y estoy muy orgulloso de lo que hemos creado”, escribió en su cuenta de Instagram.
La película se convirtió en el estreno más bajo de Tom Cruise desde Leones por corderos, que en 2007 recaudó 6.7 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos.