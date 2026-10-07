Tom Cruise apuesta por el legado de Digger pese a su bajo debut en taquilla

A nivel mundial, Digger consiguió cerca de 20 millones de dólares en su estreno. Sin embargo, para Tom Cruise, el verdadero valor de una película puede medirse mucho después de su llegada a los cines.

En una entrevista con el podcast On Film With Kevin McCarthy, el actor explicó que durante la realización de una película su atención está puesta en algo más que los resultados inmediatos.



Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu (Instagram)

“Cuando estoy haciendo películas, no pienso en ‘¡Fin de semana de estreno!’. Siento que vamos a crear algo que sea una obra cinematográfica perdurable”, explicó.

Tom Cruise también recordó una época en la que algunas películas podían permanecer durante meses en los cines. Entre los ejemplos que mencionó están Rain Man y Born on the Fourth of July, dos producciones en las que participó durante las décadas de 1980 y 1990.

Para el actor, el objetivo está en conseguir que una producción tenga una vida más larga que la de su estreno: “Estas películas se proyectaban una y otra vez durante un año. ¿Cómo puedo hacer una película que trascienda, perdure y evolucione? Y siento que es así… esa es ‘Digger’, es una de esas películas”, aseguró.