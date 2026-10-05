Barack y Michelle Obama celebran 34 años de casados de la forma más romántica

Michelle, por su parte, posteó un video con fotografías y momentos de distintas etapas de su vida en pareja: Desde su boda en 1992, y sus años en la Casa Blanca hasta momentos más recientes.

“Cada día que pasa me gusta más y más estar contigo. Feliz aniversario, Barack. Brindemos por muchos, muchos años más de alegría, risas y recuerdos por venir”, escribió la ex primera dama.

34 años desde aquella boda en Chicago

Michelle y Barack se casaron el 3 de octubre de 1992 en Chicago, después de haberse conocido tres años antes, cuando ambos trabajaban en el despacho Sidley Austin. Ella tenía 25 años y él 27.

Su relación comenzó en el ámbito laboral y, después de varias citas, se casaron. Con el paso de los años formaron una familia con sus dos hijas, Malia y Sasha, y posteriormente vivieron una de las etapas más públicas de su relación durante los ocho años que Barack fue presidente de Estados Unidos.



Aunque su matrimonio ha estado constantemente bajo la mirada pública, los Obama han hablado en distintas ocasiones sobre los momentos complicados y sobre la manera en que han construido su relación.

En entrevista para People, ambos confesaron lo que significó conocerse y sobre cómo su matrimonio ha influido en sus vidas. Barack dijo que desde el principio vio en Michelle a una mujer con “integridad y carácter, inteligencia y valores” que lo hacía ser una mejor persona.