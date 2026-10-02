Enrique Acevedo: Pertenecer sin pedir demasiado

Cuanto más investigaba, más difícil le resultaba separar limpiamente lo mexicano, lo estadounidense y lo latino. Y quizá por eso hoy se resiste a las mitades. “No soy medio mexicano y medio estadounidense. Soy completamente las dos cosas”. Cuando le preguntamos dónde está su casa si eliminamos mapas, direcciones y pasaportes, responde: “Donde están mis afectos, mi familia, mi memoria y las partes de mí que no necesito traducir”.

Durante su carrera, Acevedo ha vivido otra forma de pertenencia: entrar a espacios en los que alguien como él no había estado antes. Cuando llegó a 60 Minutes se convirtió en el primer corresponsal latino de la franquicia. Ser “el primero” se sintió como una conquista personal, pero también como el recordatorio inevitable de cuánto había tardado en suceder. Acevedo insiste en no apropiarse de esa historia. “Mi oportunidad descansa sobre los hombros de quienes abrieron brecha en el mercado anglo mucho antes de que yo apareciera”. Sin embargo, llegar produjo una presión distinta. “Sentí que tenía cero margen de error”. Pensaba en cómo hablaba, cómo se veía, las historias que escogía y los ángulos que proponía. Al principio intentó demostrar que podía pertenecer a una institución como 60 Minutes sin alterarla demasiado. Después entendió la contradicción: “Si llegas como el primero de algo, tu sola presencia ya modifica la tradición”.

“Soy mexicano, estudié en México y, sin embargo, había capítulos fundamentales de la historia compartida entre México y Estados Unidos que entendía de manera incompleta”- Enrique Acevedo. (Gustavo Rodriguez)

El aprendizaje fue dejar de intentar parecerse a quienes habían estado antes. “No tenía que parecerme a quienes habían estado antes para demostrar que merecía estar ahí”. La frase podría servir también como síntesis de Essential, porque el libro no intenta definir cuál es la manera correcta de ser latino. De hecho, Acevedo desconfía profundamente de esa idea. Un mexicano en California, un cubano en Miami, un puertorriqueño en Nueva York y un venezolano recién llegado pueden compartir ciertas experiencias y, al mismo tiempo, diferir en clase, generación, religión, raza, política, idioma o historia familiar. La palabra latino ilumina cosas. También las borra.

Le preocupa especialmente cuando la identidad comienza a utilizarse como explicación automática de lo que alguien debería pensar o cómo debería votar. “Decimos ‘los latinos’ y parece que ya hemos dicho algo definitivo sobre decenas de millones de personas”. Cuando le preguntamos a quién quiere incomodar con el libro, responde sin escoger bandos: “A cualquiera que llegue demasiado seguro de que ya entiende la experiencia latina”. No quiere sustituir una simplificación negativa por una positiva. Quiere complicar la conversación.