Naomi Campbell logra revocar la sanción que le impedía dirigir una ONG tras el escándalo de su fundación

Un fallo de un tribunal del Reino Unido señaló que había habido mala gestión en su organización Fashion for Relief, pero que ella "no estuvo involucrada" y "no lo sabía".

La sentencia indicó que Naomi Campbell, de 56 años, compartía responsabilidad por el hecho de que la organización benéfica no presentara sus cuentas a tiempo, pero que esto no significaba que fuera incompetente para ser administradora de una organización benéfica en las circunstancias del caso, "incluido el engaño sólido" al que se enfrentó.

Los abogados de Campbell dijeron al tribunal que se había utilizado una cuenta de correo electrónico falsa para hacerse pasar por la ex supermodelo.

El organismo de control Charity Commission prohibió a Campbell en 2024 dirigir una organización benéfica durante cinco años tras identificar "múltiples casos de mala conducta".

Pero ella calificó que la conclusión contenía "graves deficiencias".

