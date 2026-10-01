Peppino Mazzullo, el actor italiano que durante más de cuatro décadas estuvo detrás de la voz de Topo Gigio, murió a los 100 años en su casa de Santo Stefano di Briga, en la provincia de Messina, Sicilia, el lugar donde nació y al que regresó después de retirarse de los escenarios.
Muere Peppino Mazzullo, la legendaria voz de Topo Gigio, a los 100 años
Muere Peppino Mazzullo, la voz de Topo Gigio, a los 100 años
Mazzullo comenzó a interpretar al famoso personaje en 1961 y permaneció ligado a él hasta 2006. Durante esos 45 años, su particular manera de hablar ayudó a darle personalidad al pequeño ratón creado por la artista y titiritera italiana Maria Perego, convirtiéndolo en uno de los personajes infantiles más reconocidos de la televisión italiana.
La causa de muerte no ha sido informada oficialmente. Sus funerales están programados para este jueves 1 de octubre en su localidad natal.
Mazzullo prefería definirse como “creador de voces”, en lugar de utilizar términos como actor de doblaje o imitador. Su trabajo con Topo Gigio fue mucho más allá de prestar su voz: también contribuyó a definir las inflexiones, expresiones y particular forma de hablar del personaje.
El actor comenzó a interpretar al pequeño ratón en 1961 y continuó haciéndolo hasta su retiro en 2006. A lo largo de ese tiempo, Topo Gigio se convirtió en una figura reconocible para varias generaciones y Mazzullo quedó estrechamente ligado a su identidad.
Su trabajo con el personaje incluso lo llevó fuera de Italia. Mazzullo participó junto a Topo Gigio en The Ed Sullivan Show, uno de los programas de televisión más populares de Estados Unidos durante aquella época.
Además, dio vida a Richetto, otro personaje relacionado con el programa infantil Zecchino d'Oro, y mantuvo una extensa actividad profesional en televisión, radio y teatro.
La carrera de Peppino Mazzullo más allá de Topo Gigio
Antes de convertirse en la voz de Topo Gigio, Mazzullo había construido una carrera en las artes escénicas. Nació el 6 de junio de 1926 en Sicilia y comenzó a formarse como actor desde muy joven.
Entre 1947 y 1950 estudió en Roma y Milán gracias a una beca. Durante esos años pasó por instituciones vinculadas al cine y al teatro, entre ellas la Academia de Artes Cinematográficas de Roma y la Academia de Arte Dramático de Milán.
En 1950 inició formalmente su carrera profesional con la compañía de Guglielmo Della Seta y posteriormente trabajó con la compañía teatral de la RAI. También se desempeñó como primer actor en diferentes teatros de Milán.
Su trayectoria no se limitó a la televisión. Mazzullo trabajó durante décadas en teatro y radio y, ya en los primeros años de la década de 2000, fundó el Piccolissimo Teatro di Messina, donde dirigió una escuela dedicada a la formación en teatro cómico y dramático.
Después de retirarse de los escenarios y de poner fin a su trabajo como Topo Gigio en 2006, Mazzullo regresó a Sicilia, donde continuó vinculado al mundo teatral. En su localidad natal mantuvo su labor de formación y enseñanza a través de una escuela de teatro, transmitiendo parte de su experiencia a nuevas generaciones de artistas.