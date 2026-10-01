Muere Peppino Mazzullo, la legendaria voz de Topo Gigio, a los 100 años

Muere Peppino Mazzullo, la voz de Topo Gigio, a los 100 años

Mazzullo comenzó a interpretar al famoso personaje en 1961 y permaneció ligado a él hasta 2006. Durante esos 45 años, su particular manera de hablar ayudó a darle personalidad al pequeño ratón creado por la artista y titiritera italiana Maria Perego, convirtiéndolo en uno de los personajes infantiles más reconocidos de la televisión italiana.

La causa de muerte no ha sido informada oficialmente. Sus funerales están programados para este jueves 1 de octubre en su localidad natal.



Peppino Mazzullo (Facebook)

Mazzullo prefería definirse como “creador de voces”, en lugar de utilizar términos como actor de doblaje o imitador. Su trabajo con Topo Gigio fue mucho más allá de prestar su voz: también contribuyó a definir las inflexiones, expresiones y particular forma de hablar del personaje.

El actor comenzó a interpretar al pequeño ratón en 1961 y continuó haciéndolo hasta su retiro en 2006. A lo largo de ese tiempo, Topo Gigio se convirtió en una figura reconocible para varias generaciones y Mazzullo quedó estrechamente ligado a su identidad.

Su trabajo con el personaje incluso lo llevó fuera de Italia. Mazzullo participó junto a Topo Gigio en The Ed Sullivan Show, uno de los programas de televisión más populares de Estados Unidos durante aquella época.

Además, dio vida a Richetto, otro personaje relacionado con el programa infantil Zecchino d'Oro, y mantuvo una extensa actividad profesional en televisión, radio y teatro.