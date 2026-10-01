‘Al día siguiente’, el corto que aborda el abuso sexual desde una mirada masculina, gana en Shorts México

Al día siguiente explora el abuso sexual desde una mirada masculina

El cortometraje ganador del premio al Mejor cortometraje - Competecia Méxicana NEOMEX, dentro del Shorts México (Festival Internacional de Cortometrajes de México) pone el foco en Santi, un hombre que enfrenta las consecuencias de una agresión sexual. Más que mostrar el momento del abuso, el director decidió concentrarse en el silencio, la confusión y el trauma que pueden permanecer después.

“La idea surgió después de ver cartas de víctimas, escuchar historias cercanas a mí. Alguien muy cercana a mí vivió algo parecido. No está basado en su vida, pero pasó por algo muy similar” contó el director en entrevista para Quién.



Al día siguiente (Cortesía)

A partir de esas experiencias, surgió una pregunta que terminó por convertirse en uno de los ejes de la historia: Cómo el silencio puede llegar a tener impacto en la vida de una persona y en todo su entorno.

Uno de los principales retos para Schettino fue decidir desde qué momento contar la historia. En Al día siguiente, la agresión no es el centro de la película; lo importante es lo que sucede después y cómo el personaje intenta procesar algo que acaba de ocurrir.

“Porque, para mí, el acto no era relevante. No quería que se volviera una película del agresor, quería que se volviera una película de quien lo vive”, explicó. “Por ejemplo, cuando eran hombres pasaban décadas sin decir nada y sin poder afrontarlo, sin poder decir quiénes eran sus agresores y para mí era muy interesante y muy importante hablar de las consecuencias que tiene en una persona un acto como éste”.

Por eso, el cortometraje sigue a Santi durante un periodo aparentemente breve, pero que para él se vuelve interminable. El personaje decide guardar silencio mientras intenta entender lo que acaba de vivir.



Luis Enrique V. Schettino (Cortesía)

“Quiero pensar que Santi ni siquiera ha dimensionado lo que le acaba de pasar”, explicó Schettino. “Por lo que leí e investigué, es lo que a mucha gente le pasa. No es de inmediato la respuesta. Toma tiempo".

El director también tomó la decisión de que el agresor fuera alguien cercano al protagonista. Para él, esto permitía explorar otra dimensión de la violencia sexual: la traición que puede existir dentro de relaciones construidas a partir de la confianza. “Cuando empecé a escribir el guión para mí era importante hablar del tema de la traición entre gente cercana, de cómo hasta en nuestros círculos sociales no conocemos a la gente que nos rodea”, explicó. “También te puede pasar adentro de tu casa”, recalcó.