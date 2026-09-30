Revelan la causa de muerte de Otto Sirgo y el último deseo que tenía para sus cenizas

Revelan la causa de muerte de Otto Sirgo

Durante un encuentro con la prensa, Valerie Sirgo explicó que el actor había pasado varios días en el hospital, pero posteriormente tomó la decisión de regresar a casa. Fue ahí donde pasó sus últimos momentos acompañado por sus seres queridos.

“Mi papá ya estaba cansado y su corazón le falló un poquito. Pasó unos días en el hospital, él decidió volver a casa, estaba bien y pues... descansó”, contó su hija.

La familia también habló del estado emocional con el que Otto Sirgo había vivido los últimos años. Valerie consideró que su padre nunca logró recuperarse por completo de la muerte de su esposa, Maleni, a quien extrañaba profundamente: “Definitivamente sé que no se recuperó de la pérdida de mi mamá, la extrañaba mucho y creo que ahorita están muy felices los dos”, reveló.

Las palabras de Valerie coinciden con algo que el propio actor había contado públicamente en mayo de 2025, cuando habló con Televisa Espectáculos sobre cómo había cambiado su vida después de la muerte de su esposa.

“Lo que ya se me han quitado mucho las ganas de salir, de andar en la calle y desde que murió Maleni prácticamente no salgo, he dejado de socializar, la verdad”, admitió entonces Otto Sirgo, quien en ese momento tenía 78 años.