¿Quién fue Otto Sirgo? La trayectoria del querido actor de telenovelas

La trayectoria profesional de Otto Sirgo

La actuación parecía un destino natural, pero antes de dedicarse profesionalmente a ella intentó seguir otros caminos. Estudió Ingeniería Electrónica en el Instituto Politécnico Nacional, aunque dejó la carrera antes de terminar el primer año. Después estudió Administración de Empresas Turísticas en la Escuela Mexicana de Turismo y concluyó sus estudios. Nunca ejerció esa profesión: desde muy joven tenía claro que quería ser actor.

Su carrera profesional comenzó en 1968, cuando empezó a trabajar en comerciales y a buscar oportunidades en televisión y como modelo. Ese mismo año debutó en cine en La maestra inolvidable, de acuerdo con los registros consultados por el Instituto Mexicano de Cinematografía y bases de datos especializadas. El propio Sirgo contó años después que, al principio, combinaba los trabajos comerciales con los castings y las oportunidades que surgieran.

En televisión comenzó a aparecer a finales de los años 60. Entre sus primeros trabajos están Honor y orgullo y La cruz de Marisa Cruces, además de El amor tiene cara de mujer. A partir de entonces comenzó una carrera que terminaría sumando más de 50 telenovelas, además de cine y teatro.

Uno de los primeros grandes títulos de su trayectoria fue Los ricos también lloran, producción de 1979 protagonizada por Verónica Castro y una de las telenovelas mexicanas que posteriormente alcanzaron una amplia distribución internacional. Sirgo también formó parte de Rina, Mamá Campanita, La venganza, Las gemelas, Los miserables, Barata de primavera, Marina, Juventud y Divino tesoro, entre otras producciones de las décadas de 1970 y 1980.

En 1987 llegó R osa salvaje, uno de los títulos que más marcaron su trayectoria. Protagonizada por Verónica Castro, la telenovela se convirtió en uno de los grandes éxitos de Televisa de aquella época y Sirgo interpretó a Ángel de la Huerta. Años después, el propio actor recordaría esta producción entre los trabajos que más significaron para él.

Pero fue en los años 90 cuando terminó de consolidarse como uno de los rostros reconocibles de los melodramas mexicanos. En Alcanzar una estrella II, estrenada en 1991, interpretó a Alejandro Loredo y recibió su primer Premio TVyNovelas, como Mejor Actor Coestelar, en 1992.

Después llegó uno de sus personajes más recordados: Eduardo Rivas en Lazos de amor. La producción de 1995, protagonizada por Lucero en el triple papel de las hermanas María Guadalupe, María Fernanda y María Paula, se convirtió en otro de los grandes éxitos de su carrera. Sirgo interpretó al tío Eduardo y ganó nuevamente el Premio TVyNovelas como Mejor Actor de Reparto en 1996.

Su trayectoria no se limitó a estar frente a las cámaras. Sirgo también trabajó como director de televisión, especialmente durante las décadas de 1980 y 1990. Entre las producciones que dirigió se encuentran Dos mujeres en mi casa, Agujetas de color de rosa y El alma no tiene color, además de episodios de Mujer, casos de la vida real.

El teatro ocupó un lugar especialmente importante para él. En una entrevista concedida en 2021, Sirgo aseguró que, entre televisión, cine y teatro, “El teatro, definitivamente... siempre me he inclinado más hacia él, es lo que más me fascina hacer”. También explicó que había dirigido y producido distintas obras a lo largo de su carrera.

Uno de sus proyectos teatrales más significativos fue P.D. Tu gato ha muerto, obra que protagonizó durante años y que también dirigió. El montaje había sido dirigido originalmente por Sergio Jiménez, con quien Sirgo trabajó estrechamente. Cuando decidió retomarlo después de la muerte de Jiménez, pidió que en los créditos apareciera su nombre como director y el de Jiménez como responsable del concepto.

Su vida personal también estuvo ligada al medio artístico. Sirgo estuvo casado durante décadas con la actriz Maleni Morales, a quien conoció en el ambiente de las telenovelas. Ambos coincidieron en producciones como Rosa salvaje y mantuvieron una relación de alrededor de 45 años, según los reportes publicados tras la muerte del actor. Morales murió el 21 de noviembre de 2020, a los 67 años.