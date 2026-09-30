Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

¿Quién fue Otto Sirgo? La trayectoria del querido actor de telenovelas

Nacido en La Habana dentro de una familia de artistas, Otto Sirgo llegó a México siendo niño y construyó aquí una trayectoria que pasó por el cine, el teatro y, sobre todo, las telenovelas.
mié 30 septiembre 2026 12:09 PM
Añadir Quién en Google
otto-sirgo.jpg
Otto Sirgo (Instagram)

Otto Sirgo nació el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, en una familia para la que los escenarios eran parte de la vida cotidiana. Su papá, Otto Sirgo, era actor cubano; su mamá, Magda Haller, era actriz mexicana, y su abuela materna fue la reconocida actriz Conchita Gentil Arcos, una de las figuras de reparto de la Época de Oro del cine mexicano.

Aunque nació en Cuba, gran parte de su infancia transcurrió fuera de la isla. De acuerdo con información publicada tras su muerte, pasó parte de sus primeros años en Sudamérica, principalmente en Argentina, y posteriormente se estableció en México con su mamá. Fue en este país donde desarrolló prácticamente toda su vida y su carrera profesional.

Publicidad

La trayectoria profesional de Otto Sirgo

La actuación parecía un destino natural, pero antes de dedicarse profesionalmente a ella intentó seguir otros caminos. Estudió Ingeniería Electrónica en el Instituto Politécnico Nacional, aunque dejó la carrera antes de terminar el primer año. Después estudió Administración de Empresas Turísticas en la Escuela Mexicana de Turismo y concluyó sus estudios. Nunca ejerció esa profesión: desde muy joven tenía claro que quería ser actor.

Su carrera profesional comenzó en 1968, cuando empezó a trabajar en comerciales y a buscar oportunidades en televisión y como modelo. Ese mismo año debutó en cine en La maestra inolvidable, de acuerdo con los registros consultados por el Instituto Mexicano de Cinematografía y bases de datos especializadas. El propio Sirgo contó años después que, al principio, combinaba los trabajos comerciales con los castings y las oportunidades que surgieran.

En televisión comenzó a aparecer a finales de los años 60. Entre sus primeros trabajos están Honor y orgullo y La cruz de Marisa Cruces, además de El amor tiene cara de mujer. A partir de entonces comenzó una carrera que terminaría sumando más de 50 telenovelas, además de cine y teatro.

Uno de los primeros grandes títulos de su trayectoria fue Los ricos también lloran, producción de 1979 protagonizada por Verónica Castro y una de las telenovelas mexicanas que posteriormente alcanzaron una amplia distribución internacional. Sirgo también formó parte de Rina, Mamá Campanita, La venganza, Las gemelas, Los miserables, Barata de primavera, Marina, Juventud y Divino tesoro, entre otras producciones de las décadas de 1970 y 1980.

En 1987 llegó R osa salvaje, uno de los títulos que más marcaron su trayectoria. Protagonizada por Verónica Castro, la telenovela se convirtió en uno de los grandes éxitos de Televisa de aquella época y Sirgo interpretó a Ángel de la Huerta. Años después, el propio actor recordaría esta producción entre los trabajos que más significaron para él.

Pero fue en los años 90 cuando terminó de consolidarse como uno de los rostros reconocibles de los melodramas mexicanos. En Alcanzar una estrella II, estrenada en 1991, interpretó a Alejandro Loredo y recibió su primer Premio TVyNovelas, como Mejor Actor Coestelar, en 1992.

Después llegó uno de sus personajes más recordados: Eduardo Rivas en Lazos de amor. La producción de 1995, protagonizada por Lucero en el triple papel de las hermanas María Guadalupe, María Fernanda y María Paula, se convirtió en otro de los grandes éxitos de su carrera. Sirgo interpretó al tío Eduardo y ganó nuevamente el Premio TVyNovelas como Mejor Actor de Reparto en 1996.

Su trayectoria no se limitó a estar frente a las cámaras. Sirgo también trabajó como director de televisión, especialmente durante las décadas de 1980 y 1990. Entre las producciones que dirigió se encuentran Dos mujeres en mi casa, Agujetas de color de rosa y El alma no tiene color, además de episodios de Mujer, casos de la vida real.

El teatro ocupó un lugar especialmente importante para él. En una entrevista concedida en 2021, Sirgo aseguró que, entre televisión, cine y teatro, “El teatro, definitivamente... siempre me he inclinado más hacia él, es lo que más me fascina hacer”. También explicó que había dirigido y producido distintas obras a lo largo de su carrera.

Uno de sus proyectos teatrales más significativos fue P.D. Tu gato ha muerto, obra que protagonizó durante años y que también dirigió. El montaje había sido dirigido originalmente por Sergio Jiménez, con quien Sirgo trabajó estrechamente. Cuando decidió retomarlo después de la muerte de Jiménez, pidió que en los créditos apareciera su nombre como director y el de Jiménez como responsable del concepto.

Su vida personal también estuvo ligada al medio artístico. Sirgo estuvo casado durante décadas con la actriz Maleni Morales, a quien conoció en el ambiente de las telenovelas. Ambos coincidieron en producciones como Rosa salvaje y mantuvieron una relación de alrededor de 45 años, según los reportes publicados tras la muerte del actor. Morales murió el 21 de noviembre de 2020, a los 67 años.

Publicidad

Otto Sirgo tuvo tres hijos: Cristian, Valerie y Tania. Cristian es su hijo mayor y nació antes de su matrimonio con Maleni Morales, mientras que Valerie y Tania nacieron durante la relación matrimonial del actor con la actriz.

La muerte de Maleni Morales significó un cambio importante para Sirgo. En entrevistas posteriores habló de lo difícil que fue continuar después de perder a su esposa y reconoció que durante un tiempo perdió el interés por salir y socializar.

Otro momento importante en su trayectoria llegó en 2017, cuando terminó su relación de exclusividad con Televisa. Después de décadas dentro del sistema de contratación exclusiva de la televisora, Sirgo se sumó junto con otros actores al colectivo Talento Libre Latino, creado por Patricia Reyes Spíndola para reunir a intérpretes que habían dejado atrás sus contratos de exclusividad. El objetivo era continuar trabajando con diferentes productoras y plataformas.

Ese cambio también modificó la manera en que Sirgo enfrentó su profesión. En 2018, en entrevista con El Universal, contó que por primera vez había tenido que presentarse a castings después de años de trabajar bajo un esquema de exclusividad. Entre esos procesos consiguió personajes en proyectos como Enemigo íntimo y Ingobernable.

Y esa nueva etapa coincidió con la expansión de las series mexicanas hacia las plataformas digitales. Sirgo apareció en producciones como Enemigo íntimo, Ingobernable, Ringo, Preso No. 1, Falsa identidad, Vencer el pasado, Eternamente amándonos y Juegos interrumpidos. También continuó trabajando en televisión abierta, incluyendo Doménica Montero.

En los últimos años de su carrera, lejos de retirarse, continuó aceptando nuevos proyectos. Su último trabajo registrado fue El precio de la fama, serie de ViX estrenada el 29 de mayo de 2026, donde interpretó a Eugenio Urrutia y compartió créditos con Eréndira Ibarra, Andrés Palacios, Mané de la Parra, Chantal Andere y Alejandra Barros.

A lo largo de su carrera recibió distintos reconocimientos. Además de sus dos premios TVyNovelas —por Alcanzar una estrella II y Lazos de amor— fue nominado por su trabajo en Niña amada mía y posteriormente por Tres veces Ana. En 2015 recibió también el Micrófono de Oro por Excelencia Artística.

El 29 de septiembre de 2026, la ANDI informó su muerte a los 79 años y recordó precisamente su trayectoria en teatro, cine y televisión, así como su reconocimiento internacional por melodramas como Lazos de amor, Niña amada mía y Por un beso.

Publicidad

Tags

Muerte y fin de vida

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

PortadaQuien-oct.jpg

Publicidad