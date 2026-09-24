Yahir protagonizó uno de los momentos más emotivos de la actual temporada de La Casa de los Famosos México. Durante una dinámica en la que los habitantes debían hablar de las personas a las que necesitaban pedir perdón, el cantante no pudo contener las lágrimas al recordar a su hijo mayor, Tristán Othón.
Yahir reconoce sus errores como padre y le pide perdón a su hijo Tristán
Yahir reconoce que sus decisiones afectaron su relación con Tristán
Con la voz entrecortada, Yahir reconoció que la relación con su primogénito atravesó momentos muy complicados y asumió parte de la responsabilidad por las decisiones que tomó mientras intentaba ayudarlo durante su proceso con las adicciones.
“Nosotros hemos tenido una relación hermosa y maravillosa, padre e hijo, y para mí, a esta vida yo vine a ser papá”, aseguró.
“Amo ser cercano, amo ser cálido, amo abrazar. Me encanta decirte amo, te quiero, besar, porque así me tocó a mí mi papá, así me tocó tener un papá de campeonato”, agregó.
Yahir recordó que durante años intentó encontrar distintas maneras de ayudar a su hijo, quien atravesó un proceso de rehabilitación. Sin embargo, admitió que algunas de esas decisiones terminaron teniendo consecuencias en el vínculo entre ambos.
“Eso fue dañando nuestra relación muchísimo y se llegó a partes donde yo nunca me imaginé que íbamos a llegar”, reconoció.
El cantante también reconoció que hubo momentos en los que no pudo estar cerca de Tristán como hubiera querido debido a sus compromisos laborales.
“Por esos momentos en los que no estuve a tu lado, por estar trabajando, por estar en otras cosas, te quiero decir que te amo”, expresó mientras lloraba.
Yahir dejó claro que no cuestiona el amor que siempre ha sentido por su hijo. Por el contrario, aseguró que para él la paternidad ha sido una de las partes más importantes de su vida.
“Extraño la relación que tú y yo teníamos”: el mensaje de Yahir a Tristán
El momento más emotivo llegó cuando Yahir habló directamente con su hijo y reconoció que extraña la relación que ambos tuvieron antes de atravesar esta complicada etapa.
“Te quiero decir que extraño un... la relación que tú y yo teníamos, que aquí estoy, aquí estoy siempre y que me disculpes. Que me disculpes”, concluyó Yahir
La historia familiar de Yahir y Tristán ha estado marcada en los últimos años por el proceso de recuperación del joven. Tristán ha contado públicamente que permaneció 35 meses en centros de rehabilitación y que perdió a más de 20 amigos a causa del consumo de sustancias.
En meses recientes, sin embargo, padre e hijo han mostrado señales de acercamiento. Antes de entrar a La Casa de los Famosos México, Yahir habló de la estabilidad que atravesaba Tristán y contó que, mientras trabajaba en la venta de aguacates, su hijo continuaba componiendo música.