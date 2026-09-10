Preocupa la salud de Alan, de Magneto; reportan que está hospitalizado en Mérida

El periodista yucateco José Luis Preciado reportó que Alan Ibarra, de 54 años, recibe atención médica por una alteración en sus niveles de sodio. Según esta versión, su estado sería delicado, pero estable.

También trascendió que familiares y personas cercanas al cantante permanecen atentos a su evolución. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su hospitalización.

¿Qué se sabe del estado de salud de Alan de Magneto?

La información disponible señala que Alan Ibarra se encuentra bajo vigilancia médica debido a una alteración en sus niveles de sodio. Los detalles sobre su condición no han sido confirmados por sus familiares ni representantes.



Reportan que Alan Ibarra de Magneto estaría hospitalizado en Mérida (Instagram)

Por esta razón, los reportes sobre su hospitalización y estado de salud deben tomarse con reserva hasta que exista una postura oficial.