Preocupa la salud de Alan, de Magneto; reportan que está hospitalizado en Mérida

Alan, integrante de Magneto, habría sido hospitalizado en Mérida, Yucatán, debido a una alteración relacionada con sus niveles de sodio en la sangre. Sin embargo, hasta ahora, ni su familia ni su equipo de trabajo han confirmado públicamente su estado de salud.
De acuerdo con información difundida por medios nacionales, el cantante, cuyo nombre real es Erik Ibarra Miramontes, habría ingresado a un hospital de Mérida el miércoles 9 de septiembre, donde permanecería bajo vigilancia médica.
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El periodista yucateco José Luis Preciado reportó que Alan Ibarra, de 54 años, recibe atención médica por una alteración en sus niveles de sodio. Según esta versión, su estado sería delicado, pero estable.
También trascendió que familiares y personas cercanas al cantante permanecen atentos a su evolución. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su hospitalización.
¿Qué se sabe del estado de salud de Alan de Magneto?
La información disponible señala que Alan Ibarra se encuentra bajo vigilancia médica debido a una alteración en sus niveles de sodio. Los detalles sobre su condición no han sido confirmados por sus familiares ni representantes.
Por esta razón, los reportes sobre su hospitalización y estado de salud deben tomarse con reserva hasta que exista una postura oficial.
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Alan de Magneto habló de sus problemas de salud y depresión
La noticia sobre una probable hospitalización ocurre poco más de un año después de que el cantante hablara públicamente sobre una etapa complicada de su vida.
En mayo de 2025, Alan compartió detalles sobre los problemas de salud y la depresión que enfrentó, así como el proceso que siguió para recuperar su bienestar y regresar a los escenarios.
La última presentación de Alan Ibarra en Mérida
La más reciente aparición pública de Alan en Mérida ocurrió el pasado 23 de mayo, cuando se presentó en el Auditorio La Isla como parte del concierto Despechados.
En aquella ocasión compartió escenario con Carlos Cuevas, Coque Muñiz y Francisco Céspedes. También interpretó “Malherido”, uno de los temas más recordados de Magneto, ante la ovación del público.
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Alan y su historia con Magneto
Alan Ibarra desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en la música. Se integró a Magneto, agrupación que alcanzó gran popularidad en México y otros países de Latinoamérica durante las décadas de 1980 y 1990.
El grupo destacó con canciones como “Vuela, vuela”, “Malherido”, “Para siempre” y “40 grados”, que se convirtieron en algunos de sus temas más reconocidos.
Magneto fue uno de los grupos juveniles más populares de aquella época. Con el paso de los años, sus integrantes participaron en distintos reencuentros y giras como el 90's Pop Tour, con otras figuras de la época.
Alan continuó ligado a la música y a los escenarios y estableció su residencia en Mérida, donde ha desarrollado parte de su vida personal y profesional.
Por ahora, familiares y amigos permanecen pendientes de la evolución del cantante, mientras se espera una confirmación oficial sobre su estado de salud.