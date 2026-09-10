Justin Trudeau está en México, se reúne con Slim y confirma: 'Siempre es un placer visitar la Ciudad de México'

¿Qué hizo Justin Trudeau en México?

En las imágenes, Justin Trudeau mostró parte de su paso por la capital, donde el pasado 4 de septiembre participó en México Siglo XXI, encuentro de Fundación Telmex Telcel que reunió a cerca de 10 mil jóvenes en el Auditorio Nacional.

Ante los becarios, el político canadiense planteó que el mundo atraviesa una etapa de grandes transformaciones, particularmente por el avance de la tecnología y la inteligencia artificial y los invitó a involucrarse desde el presente y no limitarse a pensar que su momento llegará en algunos años.



Justin Trudeau rn México Siglo XXI 2026 (Instagram)

"Lo que haces como miembro de la sociedad, cómo cuestionas el statu quo y lo que eliges hacer, todo eso, de manera consciente, te convierte en un líder desde ahora", explicó Trudeau ante los becarios reunidos. “El mundo cambia cuando todos ustedes deciden que va a cambiar, y que toman una acción para hacer eso”.

“Necesitamos que sean los líderes de hoy y que decidan cambiar el mundo”, puntualizó Trudeau durante su participación.

También habló de la importancia de tomar decisiones conscientes en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Desde participar en una comunidad y cuestionar lo establecido hasta decidir dónde invertir el tiempo o qué consumir, explicó que las acciones individuales pueden contribuir a generar cambios colectivos.

Entre las imágenes que compartió, Justin Trudeau también dejó evidencia del encuentro que tuvo con Carlos Slim Domit, presidente de los Consejos de Administración de América Móvil, Telmex y Grupo Carso, así como con Carlos Slim Helú. Los empresarios estuvieron presentes durante la jornada de México Siglo XXI 2026, evento en el que Slim Domit dio la bienvenida a los cerca de 10 mil becarios reunidos en el Auditorio Nacional.