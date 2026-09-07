Regina Blandón prepara ya su próximo proyecto: un folk horror que se filmará en Chihuahua

Regina Blandón ya está metida en la preparación de su siguiente proyecto cinematográfico. Mientras recorre Chihuahua en busca de locaciones, la actriz y productora afina los detalles de Vuelve siempre Sebastiana, un largometraje de folk horror que reunirá talento de México y España y cuyo rodaje está programado para 2027.
La película será producida por Gatodrácula Cine, la casa productora independiente encabezada por Blandón, en alianza con The Maestros Cine (México) y ARGIA FILM, S.L. (España).
Publicidad
Vuelve siempre Sebastiana
Vuelve siempre Sebastiana es la ópera prima como director de largometraje de Alessandro Pederzoli, quien también firma el guion adaptando un cuento de la escritora boliviana Natalia Chávez.
La historia sigue a Sebastiana, una adolescente de 14 años que, tras sufrir una agresión sexual en una mina de carbón del desierto de Chihuahua, desarrolla una obsesión con el disfraz tradicional de La Diabla, cubierto de espejos, convencida de que esa armadura la volverá intocable. El filme plantea una fábula de folk horror donde lo sobrenatural se mezcla con la reconstrucción del poder femenino.
Sobre lo que la llevó a impulsar esta historia, Regina Blandón compartió: “La mayoría de las películas sobre una chica como Sebastiana te piden que sientas lástima por ella. Esta película te pide que la veas tomar algo que perdió, recuperarlo y construir su propia armadura. Sebastiana evidencia un problema, sí, pero ese no es el punto de la película, el poder de ella lo es. Es la autora de su propio mito y nadie se lo puede quitar. La historia de Sebastiana me resuena en muchísimos niveles, y por eso la estoy produciendo”.
El primer actor confirmado es Raúl Briones, quien interpretará a José Leaño. Briones llega al proyecto como uno de los intérpretes más sólidos de su generación, con cuatro Premios Ariel en su trayectoria, incluido el de Mejor Actor por La cocina de Alonso Ruizpalacios, además del reconocimiento obtenido por Una película de policías.
Publicidad
Un proyecto internacional
Detrás de la película hay un equipo con amplia experiencia en festivales internacionales. Alessandro Pederzoli es egresado de la maestría en Guionismo del AFI Conservatory y actualmente es director de Contenido y Desarrollo en The Maestros Cine, productora responsable de En el camino de David Pablos, ganadora de Mejor Película en Orizzonti y del Queer Lion en el Festival de Venecia 2025.
La coproducción también suma a ARGIA FILM, compañía española dirigida por Aitor Echeverría, especializada en cine de autor y proyectos que conectan Latinoamérica con Europa.
Antes de iniciar filmaciones, Vuelve siempre Sebastiana ya ha sido seleccionado por CineChih, el Fondo Filmaciones del Estado de Chihuahua 2026, además de formar parte del Foro de Coproducción de Iberseries & Platino Industria 2026 y de Ícaro Industria 2026, consolidándose como uno de los proyectos mexicanos de género con mayor proyección internacional.