Regina Blandón prepara ya su próximo proyecto: un folk horror que se filmará en Chihuahua

Vuelve siempre Sebastiana

Vuelve siempre Sebastiana es la ópera prima como director de largometraje de Alessandro Pederzoli, quien también firma el guion adaptando un cuento de la escritora boliviana Natalia Chávez.

La historia sigue a Sebastiana, una adolescente de 14 años que, tras sufrir una agresión sexual en una mina de carbón del desierto de Chihuahua, desarrolla una obsesión con el disfraz tradicional de La Diabla, cubierto de espejos, convencida de que esa armadura la volverá intocable. El filme plantea una fábula de folk horror donde lo sobrenatural se mezcla con la reconstrucción del poder femenino.



Regina Blandón en busca de locaciones para su próxima película 'Vuelve siempre Sebastiana'. (Cortesía)

Sobre lo que la llevó a impulsar esta historia, Regina Blandón compartió: “La mayoría de las películas sobre una chica como Sebastiana te piden que sientas lástima por ella. Esta película te pide que la veas tomar algo que perdió, recuperarlo y construir su propia armadura. Sebastiana evidencia un problema, sí, pero ese no es el punto de la película, el poder de ella lo es. Es la autora de su propio mito y nadie se lo puede quitar. La historia de Sebastiana me resuena en muchísimos niveles, y por eso la estoy produciendo”.

El primer actor confirmado es Raúl Briones, quien interpretará a José Leaño. Briones llega al proyecto como uno de los intérpretes más sólidos de su generación, con cuatro Premios Ariel en su trayectoria, incluido el de Mejor Actor por La cocina de Alonso Ruizpalacios, además del reconocimiento obtenido por Una película de policías.